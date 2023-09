Hypotéky pomalu zlevňují. Ale neradujte se, říká analytik

Hypotéky zlevňují čtvrtý měsíc v řadě, ale velmi pomalu. Průměrná nabídková sazba hypoték podle statistiky Swiss Life Hypoindex klesla o devět bazických bodů na 6,1 procenta. Od začátku roku tak zlevnily o 22 bazických bodů.

„Po skončení prázdnin některé banky přistoupily k tradičním podzimním slevám na úrokových sazbách hypoték, a to se projevilo i na Hypoindexu. Nicméně jde o časově omezené akční nabídky. Průměrná nabídková sazba se stále drží nad šesti procenty. Přesto u vybraných bank lze sjednat hypotéku i se sazbou nižší téměř o jedno procento,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,1 % klesla o 180 korun na 22 770 korun.

Stejně jako minulý měsíc zlevnily nejvýrazněji hypotéky fixované na tři roky, a to o 15 bazických bodů. U hypoték do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) se průměrná sazba snížila na 6,04 % a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) na 6,33 %.

Zatímco úrokové sazby hypoték fixovaných na jeden rok s LTV do 80 % klesly v průměru o tři bazické body na 6,57, jednoleté fixace u hypoték pro mladé stagnovaly. Sazby všech ostatních fixací hypoték klesly o sedm bazických bodů.

Desetileté fixace pod šesti procenty

Hypotéky s fixací na 10 let s LTV do 80 % zlevnily o sedm bazických bodu na 5,95 %. Poprvé od října loňského roku se tak podívaly pod šestiprocentní hranici. Pod hranicí 6 % se od července držely pouze sazby hypoték s pětiletou fixací a LTV do 80 %, které v uplynulém měsíci klesly o dalších sedm bazických bodů na 5,84 %.

Data: Swiss Life Hypoindex, graf: Peníze.cz

„Vzhledem k tomu, že je pokles sazeb u většiny bank způsoben časově omezenými slevovými akcemi, nelze předpokládat, že jde o dlouho očekávanou změnu trendu vysokých sazeb. Obrat by mohlo přinést až výraznější snížení základních úrokových sazeb České národní banky,“ podotýká Sýkora. Centrální banka zatím drží sazbu na sedmi procentech, další zasedání má bankovní rada na konci září.

Nižší sazby vyšší ceny nemovitostí

Podle Davida Eima ze společnosti Gepard Finance se v létě na hypotečním trhu – až na mírné snížení sazeb u Raiffeisenbank – nestalo vůbec nic. „Úrokové sazby tak stále zůstávají kolem šesti procent. Samozřejmě formálně se dá dostat na 5,49 %, respektive 5,39 % u UniCredit Bank, ale to nemusí být a není řešení pro každého. Ostatní banky sice mají standardní vyhlašované sazby o něco výše, ale leckdy se s nimi dá dohodnout na individuálních podmínkách a dostat se na konkurenceschopné podmínky,“ říká Eim.

Od 1. září spustila drobnou akci na úrokové sazby Komerční banka, u které bude až do poloviny září možné dostat se na 5,49 % s rizikovým pojištěním a na 5,59 % bez něj.

„Snižování úrokových sazeb znamená dostupnější úvěry na bydlení, zároveň ale i rostoucí ceny nemovitostí. Výrazný nárůst sazeb hypotečních úvěrů v kombinaci s vysokými cenami nemovitostí vedl k výraznému omezení dostupnosti vlastnického bydlení, což se následně podepsalo i v nižší poptávce po nemovitostech. Řada developerů navíc vlivem slabé poptávky omezila výstavbu,“ uvádí Martin Gürtler, analytik z Komerční banky.

Omezená nabídka nemovitostí se tak podle něj jen tak nezlepší. S ohledem na délku povolovacího řízení v Česku vše ukazuje na to, že po poklesu hypotečních sazeb a oživení poptávky po nemovitostech začnou jejich ceny opět rychle růst. „Vysoké ceny nemovitostí a nižší dostupnost vlastnického bydlení pak pravděpodobně rovněž povedou k pokračujícímu růstu cen nájemního bydlení,“ domnívá se Martin Gürtler z Komerční banky.

To potvrzuje Ondřej Boreš, manažer společnosti Velux, podle něhož nová bytová výstavba prakticky zamrzla a počet stavebních povolení je velmi nízký. „Hlavním důvodem jsou stále vysoké úrokové sazby, které odrazují jak zájemce o hypotéku, zároveň i komplikují financování nových nebo rozestavěných developerských projektů. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby nebudou rychle klesat, k podstatnému oživení bytové výstavby a prodejů nových bytů v letošním roce zřejmě nedojde,“ říká.

