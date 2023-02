Věřitelé zázračného investora, hlaste se. Kde jsou miliardy z WCA?

Firma WCA International Matouše Poláka, která ještě loni o prázdninách vyzývala své věřitele k zachování klidu, skončila v listopadu v insolvenci. Podle svého webu měla investovat do obchodování s měnovými páry, komoditami nebo obligacemi. Na webu a v informačních brožurách prezentuje WCA klientům i investice do startupů jako ApuTime, Erebos, Tachyum a Tesla Medical – dnes Stimvia. Konkrétně Stimvia se ale od spolupráce distancovala.

WCA slibovala zhodnocení 13 až 18 procent ročně. Asociace pro transparentnost investičního trhu (ATIT) však upozorňuje, že „při uváděné struktuře investic, kdy značnou část z nich tvořily investice do společností v rané fázi vývoje, tedy ten absolutně nejrizikovější typ investice, je téměř nemožné takový výnos garantovat, respektive jej stabilně dosahovat.“

„Vše nasvědčuje tomu, že Polák svěřené peníze za účelem zúročení dále neinvestoval, ale že je vyváděl do jiných společností, využíval k plnění vlastních závazků a že místo aby stávajícím investorům vyplácel výnosy z jejich investic, poskytoval jim prostředky inkasované od nových investorů (Ponziho schéma),“ uvádí KLB Legal, jedna z advokátních kanceláří zastupující poškozené klienty, na svém webu.

Zmíněná advokátní kancelář také firmě WCA vytýká, že klientům poskytovala zavádějící a klamavé informace a neumožnila náhled do rozhraní brokera, který by mohl sloužit k vyvrácení pochybností o obchodování. „Kvůli podezření z trestné činnosti bylo proti společnosti a jejímu bývalému jednateli Matoušovi Polákovi zahájeno trestní řízení,“ píše KLB Legal.

Peníze budou, až projekty dospějou

Insolvenční návrh na WCA podal jeden z věřitelů. Soud zatím o úpadku ani o způsobu jeho řešení nerozhodl. Majetek dlužníka má dohledat prozatímní insolvenční správce, společnost JK Insolv. Do insolvenčního řízení se už přihlásila víc než stovka věřitelů, mezi nimi také obec Modrava s pohledávkou přibližně 227 milionů korun.

Loni v červenci psal Polák v e-mailu adresovaném věřitelům, že podnikání WCA „výrazně utrpělo souhrou hned několika nepředvídatelných faktorů“, tedy války na Ukrajině a také oslabení eura, kvůli které se hodnota spravovaného portfolia propadla o 70 procent. Klienty vyzýval ke klidu, s tím, že pokles firma aktivně řeší, vymáhá pohledávky za svými dlužníky, prodává majetek a šetří náklady.

Ve skutečnosti ale firma měla problémy nejspíš už dřív. Splatnost závazků se pokoušela posunout v dohodách o splátkových kalendářích. „Tyto dohody v sobě obsahovaly takzvanou doložku přímé vykonatelnosti – bylo tedy možné je exekučně vymáhat bez nutnosti předchozího soudního řízení. K aktivaci těchto doložek došlo 15. srpna 2022. Proti WCA je vedeno téměř 20 exekucí, kde se investoři domáhají vrácení svých peněz,“ upozorňovala na podzim Asociace pro transparentnost investičního trhu.

V říjnové korespondenci dostupné v insolvenčním rejstříku už Matouš Polák přiznává platební neschopnost. Ve zprávě s předmětem Informace pro klienty WCA o připravované reorganizaci vysvětluje, že při reorganizaci je dlouhodobý průměr uspokojení nezajištěných věřitelů větší.

„Společnost WCA má v portfoliu investiční účast v pěti klíčových projektech s potenciálem vysokého zisku. Záměrem společnosti WCA International je přes veškeré aktuální těžkosti zrealizovat výnos/zisk z investic do těchto projektů ve správný čas dle harmonogramu ze dne 26. 8. 2022; projekty potřebují dospět, tak aby byla investice do nich maximálně zhodnocena a ve správný část odprodána či splacena, a Vy jako klient jste se pak mohl podílet na tomto zhodnocení/zisku,“ psal bývalý jednatel WCA Polák.

Zarážející je to, že WCA chtěla prostřednictvím zprostředkovatelů doporučovat poškozeným klientům pro zastupování v insolvenci konkrétní advokátní kanceláře, jak uvádí advokát Michal Žižlavský.

Audi bez STK

WCA měla vybrat od šesti tisíc klientů přibližně dvě miliardy korun. Insolvenční soud uvedl, že je „možné předpokládat několik tisíc věřitelů s objemem přihlášených pohledávek v řádech miliard korun – a současně neznámou majetkovou strukturu“. Proto omezil dispoziční oprávnění WCA v rozsahu, který se vymyká běžné obchodní činnosti.

Poslední uveřejněná účetní závěrka ve sbírce listin je za účetní období roku 2018, tu ale WCA uveřejnila až v roce 2022. Není tak známo, kde má dlužník majetek. Na bankovních účtech společnosti dohledal předběžný správce míň než sto tisíc korun, podle katastru nevlastní firma žádné nemovitosti. Ze soupisu majetku a závazků, které dlužník předložil soudu vyplývá, že v majetku má automobil Audi A8, které je však v současnosti bez STK. Seznam pohledávek a závazků je neveřejný, soud ho případně uveřejní až po rozhodnutí o úpadku.

Prostě si přečtěte návod Zdroj: Shutterstock Nevěřte nikomu, kdo vám slibuje jistý výnos v řádech desítek procent. Nebo kdo vás láká na drahé hodinky, auta a podobně. Obecně by se začínající investoři měli vyhnout vysocerizikovým obchodům pro zkušené investory, jako je obchodování na páku, obchodování s měnovými páry nebo různým investičním derivátům. Jak poznat investiční podvod

„Z jednání WCA a osob s touto společností spjatých – jak v insolvenci, tak před jejím započetím – mám bohužel pocit, že se nesnaží o co největší uspokojení věřitelů, ale naopak insolvenční řízení co nejvíc zkomplikovat a zamést za sebou stopy,“ míní předseda výkonné rady Asociace pro transparentnost investičního trhu Jan Eisenreich. Poškození klienti by měli být co nejaktivnější a nenechávat si od WCA slibovat nesplnitelné. „V rámci řízení bude také třeba důsledně vymáhat majetek, který byl ze společnosti vyveden do třetích subjektů a napadat dané smlouvy,“ dodává.

Na úterním prozatímním věřitelském výboru předložil úpadce seznamy pohledávek z účetnictví, ale věřitelský výbor ještě čeká na jejich zdokladování. Podle ostravské advokátní kanceláře JGK Advokáti je ještě brzy na to posoudit, zda může být reorganizace úspěšná. Nový jednatel Dalibor Zacios na jednání prozatímního věřitelského výboru deklaroval, že do společnosti nastoupil jako krizový manažer. Sám byl přitom v kmenu obchodníků, kteří produkty WCA International klientům nabízeli. Ubezpečil zástupce věřitelů, že má za cíl provést firmu insolvencí a jak „svým“, tak ostatním klientům zajistit maximální návratnost vložených prostředků.

Dva měsíce na přihlášení

Lhůta k přihlášení pohledávek začne běžet od prohlášení úpadku soudem. Věřitelé se ale mohou přihlašovat už teď. V úterý proběhlo jednání předběžného věřitelského výboru za účasti předběžného správce a nového jednatele WCA Dalibora Zaciose, který informoval o struktuře majetku.

„Podle obsahu jednání prozatímního věřitelského výboru a sdělení dlužníka, že je v úpadku, lze očekávat rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka v řádu dnů,“ upozorňuje advokát Marek Gocman z advokátní kanceláře JGK advokáti. „Od té chvíle poběží – vzhledem k velkému počtu klientů – relativně krátká lhůta pro přihlašování pohledávek. Apelujeme na klienty, aby začali své pohledávky okamžitě přihlašovat,“ dodává Gocman. Pokud věřitelé nestihnout pohledávky z vkladů přihlásit včas, v rámci insolvenčního řízení nic nedostanou.

Veronika Hejná Další články autora.

