ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem Areass či Areass Group nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Areass se neoprávněně prezentuje jako subjekt disponující povolením k činnosti uděleným ČNB a na svém webu areastandard.com/cz nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami. Areass také uvádí, že vykonává činnost investiční společnosti a samostatného investičního fondu.

ČNB varuje také před instalací programu umožňujícího vzdálený přístup do počítače, mobilu a dalších zařízení. Areass takovou možnost nabízí na svém webu.

„Důrazně varujeme před instalací tohoto typu programů za účelem pouhé instalace investičních platforem do vašich zařízení, neboť se jedná o programy, které mohou být zneužity k získání přístupu k vašim soukromým informacím, a to včetně přístupu do vašeho internetového bankovnictví. Na možné zneužití tohoto typu programů upozorňuje i Policie ČR,“ píše ČNB.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu jsou dostupné na internetových stránkách ČNB.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Investujte do nemovitostí! Ve WOOD & Co. věříme, že nemovitosti jsou bezpečná investice. Poskytujeme investiční příležitosti se stabilním výnosem. Objevte naše realitní fondy

Sdílejte článek, než ho smažem