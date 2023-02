Kauza Janata a Growing Way: Investoři už dostali zpátky víc než polovinu

Co se děje

15. 2. 2023

Letadlo Growing Way se zřítilo na přelomu srpna a září 2021. Kriminalisté zajistili majetek firmy ve výši jedné miliardy korun a obvinili jejího jednatele Ondřeje Janatu. Mladý podnikatel měl majetek klientů zhodnocovat v takzvaném garážovém fondu – alternativním minifondu podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Ve skutečnosti se jednalo o Ponziho schéma. Peníze – celkem zhruba miliardu a půl korun od víc než čtyř tisíc investorů – Growing Way nezhodnocovala investicemi. Sloužily jen k výplatě fiktivních zisků a provizí zprostředkovatelům. Šlo tedy o další zneužití alternativního fondu, jako tomu bylo například v případě J. O. Investment.

„Jak u Growing Way, tak u J. O. Investment byla hlavní ‚story‘, přes kterou se investice do fondu prodávaly, ta o mladém geniálním traderovi, případně o jedinečném tradingovém systému, díky němuž fond vydělává desítky procent ročně,“ říká Jan Eisenreich, předseda Asociace pro transparentnost investičního trhu. „Trading je kouzelný ve dvou věcech: pro klienta je obtížné zjistit, zda fond skutečně obchoduje, a hlavně nejsou zdánlivě nijak omezeny možné zisky,“ dodává.

Díky rychlému zásahu kriminalistů se podařilo zajistit luxusní automobily značek Mercedes, Audi a dvě Porsche Cayenne, ale i více než 850 milionů korun na bankovních účtech. Dalších 170 milionů se našlo na účtech Ondřeje Janaty.

V prosinci 2021 rozhodl městský soud na návrh advokátní kanceláře Žižlavský o tom, že je Growing Way v insolvenci a úpadek bude řešen konkurzem. „Jsme přesvědčeni, že nejvyšší uspokojení pohledávek poškozených dosáhneme právě cestou insolvenčního řízení,“ uvedl tehdy Michal Žižlavský, který je sám insolvenčním správcem se zvláštním povolením.

Tehdy nebylo jasné, jestli budou věřitelé uspokojováni v insolvenčním, anebo trestním řízení. Advokáti doporučovali přihlásit se včas do obou. Do insolvence se mohli přihlásit i poradci, kterým Janata dlužil jejich provize.

Nabízeli podvod, ale peníze chtějí taky

U pohledávek, které insolvenční správce – společnost TP Insolvence – takzvaně popřel, uložil soud správci povinnost deponovat na svém účtu částku ve výši bezmála 15 milionů, a to až do ukončení incidenčních sporů.

„Incidenční spory, kvůli kterým musí insolvenční správce deponovat finanční prostředky, jsou především dvojího druhu. Největší část z nich tvoří spory s finančními poradci, kteří do společnosti Growing Way vložili svoje finanční prostředky za účelem zhodnocení, a paralelně jim byly vypláceny provize za přinesené klienty,“ vysvětluje advokát Ladislav Drha z advokátní kanceláře Pikes Legal. Účetnictví Growing Way je ve špatném stavu a insolvenční správce nedokáže přesně identifikovat odchozí platby.

Poradci přihlásili do řízení pohledávky za peníze, které údajně do fondu vkládali, ale správce tvrdí, že je už dostali zpět – na účtech totiž vidí odchozí platy. „Jenže tyto odchozí platby jsou často provizemi, ne výběry vkladu, jak si myslí správce. Menší část sporů vychází od klientů, kteří si vybírali průběžně své zhodnocení, a nikoliv počáteční vklad, zatímco správce tyto výběry považuje za výběry jistiny,“ dodává advokát Drha. Spory se mohou táhnout i několik let, jelikož důkazy jsou často neprůkazné.

Rychlá policie, štěstí věřitele

V polovině listopadu loňského roku vydal insolvenční soud částečný rozvrh. Celkem mělo být uspokojeno 3693 věřitelů s pohledávkami v souhrnné výši 835 milionů korun.

„Poškozeným investorům v těchto dnech vyplácíme 59 procent z majetkové podstaty v kauze Growing Way,“ uvádí advokát Dominik Fries z advokátní kanceláře KLB Legal. To znamená, že vyplaceno bylo nebo na cestě na účty je přes 492 milionů korun. „Rozvrhové usnesení v insolvenčním řízení příjemně překvapilo nejen rychlostí, ale i vstřícným postojem ke kompenzacím,“ dodává Fries. Pohledávky nezajištěných věřitelů se totiž statisticky daří uspokojovat mnohem méně.

Podle Drhy by výtěžnost mohla stoupnout až na 69 procent, tedy přes 576 milionů korun. Díky včasnému zásahu policie a rychlé blokaci účtů. „V případě letadel, u kterých se nejprve projevuje nedostatek peněz a až následně do věci vstupuje policie, bývá již pozdě a uspokojení věřitelů je tak často velmi nízké,“ říká.

Peníze insolvenční správce věřitelům už vyplatil podle takzvaného částečného rozvrhu. Znamená to, že prozatím rozdělil tu část majetku, která byla k dispozici, ale insolvence běží dál. Nyní se správce pokouší zpeněžit další majetek, jako jsou pohledávky a další věci.

„Náklady pan Janata příliš nešetřil, například do Growing Way pořídil sbírku luxusního nábytku na míru v pořizovací hodnotě přibližně šesti milionů korun,“ říká Dominik Fries. Designový nábytek značky La Cividina se insolvenčnímu správci zatím prodat nepodařilo. „Tyto předměty je třeba v insolvenci zpeněžit za co nejvyšší cenu a domoci se prostředků vyvedených z Growing Way – což ale vytváří další transakční náklady a snižuje uspokojení, proto návratnost nebude stoprocentní a nebude se ani této míře blížit,“ dodává advokát.

Kdo se nepřihlásil do insolvence, má pořád šanci

Insolvenční řízení bude pokračovat a potáhne se zřejmě ještě dlouho. „Ze soupisu majetkové podstaty vyplývá, že v tuto chvíli čeká na zpeněžení 414 milionů korun pohledávek a 17 milionů korun movitého majetku,“ říká Fries.

Čeká se také na zajištění dalšího majetku, hlavně z elektronických peněženek. „To ostatně měl být jeden z důvodů, proč nebyl obviněný Janata vzat do vazby – slíbil, že sežene další peníze, co byly na zahraničních peněženkách,“ vysvětluje Drha. „Otázkou ale bude, zda policie tyto další nezajištěné prostředky přenechá insolvenčnímu správci.“

Podle Ladislava Drhy se v posledních týdnech objevují i věřitelé, kteří se nestihli včas přihlásit do insolvence. Ti mají šanci, že by se jejich pohledávky uspokojovaly v trestním řízení. Z nově zajištěného majetku by tak mohli být uspokojeni přednostně tito věřitelé, podle stejného klíče, jak tomu bylo v insolvenčním řízení.

„Mám za to, že jsou nemalé šance uspokojit i tyto klienty. Když soud v rámci trestního řízení rozhodoval o uvolnění finančních prostředků do insolvenčního řízení, velmi akcentoval otázku poškozených, kteří se nepřihlásili do insolvence, a připomínal princip spravedlnosti,“ dodává Drha.

Veronika Hejná

