Firma WCA, která lákala na zázračné výnosy, přišla o většinu peněz

Investiční fond společnosti WCA International oznámil klientům, že musí upsat ztrátu v celkové výši zhruba 70 procent spravovaných finančních prostředků.

„Naše podnikání výrazně utrpělo souhrou hned několika nepředvídatelných faktorů. Stávající geopolitická a ekonomická situace negativně ovlivnila situaci na burze a vytvořila nestandardní situaci s extrémně vysokou mírou rizika,“ píše jednatel společnosti Matouš Polák v e-mailu, který má web Peníze.cz k dispozici.

„Významnou část této ztráty tvoří pohledávky za dlužníky, které firma eviduje a již aktivně vymáhá. Děláme maximum pro to, aby vaše prostředky byly v horizontu tří až pěti let zhodnoceny díky úspěšným projektům. Rádi bychom vás požádali o zachování klidu a vyzvali k pečlivému zvážení snahy o výběr současné výše vkladů,“ dodává Polák.

Na podezřelou nabídku společnosti WCA International upozornil už před rokem web Seznam Zprávy. „Výnos je zhruba 15 až 18 procent za rok, průměrně 1,3 procenta za měsíc,“ citoval z její nabídkové prezentace. Fond se také chlubil tím, že od svého založení v roce 2017 nebyl nikdy ve ztrátě. Takto vysoké a stabilní každoroční výnosy jsou přitom podle odborníků dlouhodobě nereálné a nelze je předem garantovat. Ojedinělá je také jejich měsíční výplata.

Zájemci mohli investovat přinejmenším 50 tisíc korun, doporučený investiční horizont byl dva roky. Pokud chce klient z investice vystoupit, může po prvním roce. Peníze by měl dostat na účet zhruba do tří měsíců, psal před rokem web Seznam Zprávy s odkazem na nabídku WCA.

Firma investovala především do rizikových měnových párů, akcií, komodit, kryptoměn, ale i do podnikatelských projektů. „V dané situaci se nám zpětně jeví jako velmi dobré rozhodnutí přesun významné části našeho portfolia do start-upových projektů v letech 2018 až 2021,“ píše teď klientům Polák.

„Soubor zainvestovaných firem se od roku 2018 významně rozrostl, finanční prostředky byly investovány formou rizikového kapitálu v raném stádiu životního cyklu firmy na předem plánovanou dobu, která má být završena exitem a realizací několikanásobného zhodnocení. Součástí portfolia jsou i čtyři klíčové projekty s výrazným potenciálem: ApuTime, Tachyum, Tesla Medical a Precismo. Celková současná hodnota našich podílů v těchto projektech přesahuje 300 milionů korun. Za tři až pět let lze očekávat hodnotu našeho podílu v rozmezí 1,5 až 3 miliardy korun,“ snaží se WCA uklidnit klienty.

Jak firma přišla o víc než dvě třetiny peněz? „V souvislosti s krizí na Ukrajině došlo díky sankčním balíčkům k zablokování finančních prostředků u poskytovatele mezinárodních obchodů. Máme nedobytné finanční prostředky na platebních platformách bez možnosti ovlivnit následující vývoj. Vlivem krizové situace se někteří naši obchodní partneři dostávají do prodlení se splacením investičních zápůjček a s platbami za dodané zboží a technologie,“ tvrdí WCA.

Další ranou bylo oslabení eura. „Kvůli tomu, že euro kleslo vůči dolaru na nejslabší úroveň od roku 2002, jsme nebyli schopni eliminovat ztrátu na obchodních strategiích, které byly dlouhodobě ziskové,“ říká Polák. Ve skutečnosti jsou podobné poklesy na finančních trzích běžné, zodpovědná firma by s negativním vývojem měla počítat nebo včas reagovat.

„V minulosti byly zisky tvořeny zejména burzou. S ohledem na aktuální rizikovost na trzích jsme se rozhodli na burze neobchodovat,“ pokračuje Polák. „Nabízený produkt je zařazen do třídy 7 s nejvyšším rizikem a volatilitou, o čemž jsme vždy transparentně informovali. Došlo k propadů trhů a hodnoty ztratily globálně snad všechny tituly,“ připomíná. Hodnota portfolia WCM podle něj klesla o 30 procent. K výraznějším propadům přitom občas dochází, v nedávné minulosti je burzy zaznamenaly hlavně při finanční krizi od podzimu 2008 nebo při nástupu covidu v březnu 2020.

Na otázku webu Peníze.cz, kolik lidí prostřednictvím WCA International investovalo a jaký je celkový objem investic, Polák neodpověděl s odkazem na obchodní tajemství. Za neplnění informační povinnosti dostala firma v roce 2019 pokutu 50 tisíc korun od České národní banky. Letos v březnu sice se zpožděním zveřejnila ve Sbírce listin obchodního rejstříku účetní závěrky za rok 2017 a 2018, novější čísla ale nedodala.

„Neomezujeme klienty v žádostech o výběr, zastavili jsme pouze vklady,“ zdůrazňuje Polák. Kdy by se situace mohla zlepšit? „Predikovat cokoli v souvislosti s touto krizi není možné – jsme ve stejné situaci jako trh a podnikání na celém světě,“ odpovídá.

„V tuto chvíli probíhá ocenění stávajících aktiv i pasiv. Očekáváme vyhodnocení znalcem v horizontu několika měsíců,“ píše Polák klientům. Na straně WCA International podle něj „probíhá intenzivní restrukturalizace s cílem maximalizovat příjmy ze zrušených projektů i nedobytných pohledávek a získání dodatečných finančních prostředků odprodejem hmotného majetku společnosti“.

„Učinili jsme kroky ke snížení nákladů společnosti. Spolupracujeme s právní kanceláří v komunikaci s našimi dlužníky a hledáme cesty, jak vymoci co nejvyšší dlužné částky. Klíčovým bodem jsou probíhající jednání s úspěšnými projekty, kde řešíme případnou akceleraci exitů,“ píše firma klientům.

WCA patří k takzvaným alternativním fondům podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a fondech (správa majetku srovnatelná s obhospodařováním). Ty jsou sice evidovány u České národní banky, ta však na jejich činnost nijak nedohlíží – kromě plnění informační povinnosti. I proto nesmí tyto fondy nabízet své produkty veřejně, měly by cílit na zkušenější („kvalifikované“) investory.

Na stejném principu fungoval také fond Growing Way Ondřeje Janaty, jehož policie před rokem obvinila z miliardového podvodu. Právě ve společnosti WCA kdysi Janata začínal, později se však osamostatnil. Jak loni na podzim upozornily Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, WCA mimo jiné investovala do stejných firem jako Growing Way.

Petr Borkovec, šéf finanční skupiny Partners (ta vlastní i vydavatele webu Peníze.cz), má jasno: „WCA je další podvod a další letadlo, které doletělo. Jedno z těch odpornějších. Zneužívajících fondovou správu a paragraf 15. A tomu odpovídá i jejich komunikace plná nesmyslných argumentů a výmluv,“ komentoval to na sociální síti LinkedIn. Klienti by podle něj měli jít rovnou na policii. A připomíná, že WCA i Growing Way nabízely nadstandardně vysokou provizi prodejcům.

