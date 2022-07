Peníze nevrátíme, může za to covid. Diamantové dluhopisy v potížích

Skupina DIC, která vyrábí diamantové šperky, nabízí investiční diamanty nebo která chtěla ve Spojených arabských emirátech vybudovat hotelový komplex za pět miliard korun, má problémy s vyplácením svých dluhopisů.

Na redakci webu Peníze.cz se obrátili dva lidé, kteří si v roce 2017 koupili dluhopisy DIC. Na začátku letošního července měli dostat investované peníze zpět. Zatím však dostali vyplacený jen výnos – a k tomu dopis od majitele DIC Luboše Říhy. Píše jim, že firma teď nedokáže investované peníze (jistinu) vrátit.

„Přijměte, prosím, naši omluvu, ale v současné situaci bohužel nejsme schopni tuto jistinu odeslat,“ píše Říha majitelům dluhopisů. Za problémy prý mohou dopady pandemie covidu.

„Celá pandemie a především opakované lockdowny zásadním způsobem narušily plánované projekty a celé cash-flow. Hlavní problém je v pozdržení, které se teď snažíme dohnat. Není potíž v tom, že by naše projekty nebyly životaschopné. Jde jen o to, že se vše o dva až tři roky pozdrželo. Proto i my budeme schopni splnit svoje závazky se zpožděním,“ vysvětluje Říha.

„Věřím, že chápete, že tohle je věc, která se z naší pozice ovlivnit nedá. Máme několik rozběhnutých projektů, které po plném rozběhnutí umožní vyplatit Vaši jistinu zpět. Například jen v projektu výstavby apartmánového hotelu ve Spojených arabských emirátech máme pozemek, jehož aktuální hodnota je 230 000 000 Kč. Tedy suma, která mnohonásobně převyšuje naše závazky. I u toho projektu ale došlo k zásadnímu zpoždění kvůli covidu-19,“ snaží se firma uklidnit investory.

Na otázky webu Peníze.cz zástupci společnosti DIC neodpověděli. Ptali jsme se, jak velký je objem zadržené jistiny, jestli firma nevyplatila peníze všem majitelům dluhopisů (nebo jen některým) a kdy je plánuje investorům vrátit.

Analytik společnosti Partners Martin Tománek v této souvislosti připomíná, že covid jako výmluvu svých neúspěchů používá víc firem. On sám tomuto zdůvodnění – zvláště v době účinných vakcín a dávno zrušených lockdownů – nevěří. „Chápu, že je pro některé lepší říct, že za to může virus, než špatný management nebo chybný byznys model,“ říká. Dodává, že se na DIC v minulosti chtěl podívat blíže, ale nedohledal žádnou účetní závěrku firmy.

Podle advokáta Jana Langmeiera, který se dlouhodobě zaměřuje na kauzy spojené s firemními dluhopisy a zastupuje například některé držitele dluhopisů padlé skupiny Arca, vydala DIC dluhopisy za více jak 100 milionů korun. „Nemám sice přesné informace, ale z dostupných rejstříků lze vyčíst, že dluhopisová emise měla objem 200 milionů korun, z čehož bylo upsáno minimálně 107 milionů a 300 tisíc korun. Toto číslo ale může být ještě vyšší,“ říká.

Přímou zkušenost s DIC Langmeier nemá, zatím se na jeho advokátní kancelář žádný investor neobrátil. „Bohužel ale stačily asi dvě hodiny, které jsem věnoval rešerši veřejně dostupných informací – a obávám se, že investice do těchto dluhopisů byla velká chyba,“ říká.

Stejně jako Tománek upozorňuje i Langmeier na netransparentnost DIC. Dluhopisy, které vydala společnost DIC Services, nespadají pod dohled České národní banky. Není tak k dispozici ani to základní, co by měl člověk od vydavatele dluhopisů požadovat: prospekt, kde by se investoři měli dočíst kromě jiného detaily o tom, na co firma jejich peníze použije. Na webu firmy se také obtížně dohledává název konkrétní společnosti, která za vším stojí.

„Až v obchodních podmínkách na e-shopu jsem objevil údaj o konkrétní společnosti, pravděpodobně jde o slovenskou dceru. Když pak společnost Diamonds International Corporation – DIC SK s.r.o. zadáte do vyhledávače, lehce se dostanete k údajům slovenského rejstříku FinStat. Tam zjistíte, že zadluženost této společnosti byla v roce 2021 více než 97 procent,“ konstatuje advokát Langmeier.

Podle něj mohl investory dopředu varovat i poměrně široký záběr DIC, která kromě výroby diamantů a investic do nich nabízí třeba i program Diamantová jistota. Ten je podle Langmeiera založený na klasickém multi-level marketingu – tedy na něčem, co na konci minulého století v Česku proslavila firma Amway. „A na webových stránkách diamantového byznysu se dostanete i k e-shopu s potravinovými doplňky Diamond Immunity,“ dodává Langmeier.

Varovat by investory dopředu mohla i minulost majitele Luboše Říhy. „Z médií zjistíte, že v 90. letech začínal s multi-level marketingem, že mu v roce 2012 zloděj podivným způsobem ukradl diamanty za 200 milionů korun přímo na pobočce v Praze, což následně policie šetřila jako možný pojistný podvod, který se ale nikdy neprokázal. Dozvíte se, že v roce 2015 oznámil megalomanský projekt apartmánového hotelu nedaleko Dubaje, kde měl za asi 200 milionů dolarů postavit luxusní rezidenci s 575 apartmány. Nikde už se ale nedozvíte, co se s tímto projektem stalo, jeho webové stránky nefungují,“ říká advokát.

„Při vědomí všech těchto informací, které se dají snadno a rychle dohledat, mě skutečnost, že nebyl v termínu vyplacen vklad držiteli dluhopisů DIC Services, vlastně vůbec nepřekvapuje,“ shrnuje Langmeier.

Držitelům dluhopisů, kterým DIC nevyplatila v předem dohodnutém termínu jejich peníze, doporučuje, aby nepřistupovali na žádné prodloužení, ale aby požadovali vyplacení vkladu tak, jak bylo dohodnuto a podepsáno. „Případně, aby se rychle obrátili na advokáty se zkušenostmi z podobných dluhopisových průšvihů,“ varuje.

A dodává i obecné poučení. „Chtěl bych apelovat především na retailové investory, aby dodržovali dvě základní pravidla. Za prvé: v ideálním případě neinvestujte v oborech, kterým vůbec nerozumíte, případně věnujte větší množství času studiu a konzultaci s odborníky. Za druhé: nebojte se použít internetový vyhledávač. Spoustu užitečných informací se dá najít během relativně krátké doby,“ radí Langmeier.

