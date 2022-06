Zázrační roboti? Kubíčkova WSM byla letadlo, potvrdil soud

zdroj: Shutterstock

Vysoké zisky bez námahy a s malým rizikem díky automatickému obchodování na měnovém trhu – to slibuje klientům společnost WSM. No není to pohádka? Je to pohádka! (duben 2014)

Česká národní banka štěká, roboti jedou dál. (září 2016)

Krátce po oslavách pátého výročí zasáhla proti firmě WSM provozující forexové roboty policie. Proč si už dávno myslíme, že je to celé habaďůra? (duben 2017)