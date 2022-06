Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Na pražskou burzu plánují v nejbližších týdnech vstoupit tři nové firmy. V rámci IPO, tedy primárního úpisu před samotným vstupem na burzu, už můžete dávat nabídku na nákup akcií společností Gevorkyan a M&T 1997. Ještě během června je má doplnit gastronomická síť Coloseum v čele se stejnojmennými restauracemi.

Slovenská společnost Gevorkyan z oboru práškové metalurgie si jde na burzu pro 35 milionů eur, tedy přibližně pro 860 milionů korun na další růst. Veřejná nabídka akcií (IPO) končí 15. června, zájemci můžou nabízet od 248 do 302 korun za kus. Minimální počet akcií (takzvaný lot), který si během IPO lze zakoupit, je sto. Minimální nutná investice je tedy 24 800 korun. Na burze se začne 1. července volně obchodovat pětina akcií firmy (20,33 %).

„Tuto emisi považujeme za další logický postupný krok, kdy naší vizí a cílem je vybudovat podnik s tržbami 300 milionů eur a více. V horizontu pěti let plánujeme uvést naše akcie k obchodování na hlavním trhu pražské burzy,“ říká Artur Gevorkyan, výkonný ředitel a majoritní vlastník společnosti.

Od roku 2010 navýšila firma své tržby z 4,7 milionů eur na více než 50 milionů eur v roce 2021. Zisk před započtením daní, úroků a odpisů (EBITDA) dělal loni 16 milionů eur.

Do 21. června potrvá veřejná nabídka akcií společnosti M&T 1997 (původně Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky. V rámci IPO firma nabízí celkem 1440 kusů akcií v cenovém rozpětí 25 000 až 35 000 korun. Společnost to ohodnocuje na 320 až 448 milionů korun. Minimální objednávka (lot) jsou čtyři akcie. To při nejnižší nabídkové ceně znamená minimální nutnou investici 100 tisíc korun. Na burze se má s akciemi firmy volně obchodovat od 27. června.

Nabízejícím je současný stoprocentní akcionář Ivo Ulich, který skrze veřejnou i neveřejnou nabídku umístí mezi investory celkem 35 procent akcií společnosti. Samotnou veřejnou nabídkou se prodá zhruba třetina zamýšleného objemu.

Hlavním lákadlem pro investory má být dividenda. Společnost hodlá vyplácet 60 % čistého zisku investorům a dlouhodobý dividendový výnos očekává mezi 5 až 6 % ročně. Akcie M&T 1997 bude jednotkovou cenou nejdražším titulem na pražské burze, když překoná i cenu akcie Philip Moris (zhruba 16,5 tisíce korun za kus).

Firma loni měla provozní zisk EBITDA 42,1 milionu korun, čistý zisk 30,3 milionu a tržby ji stouply o 16 % na 150,5 milionu korun.

Investoři se o akcie obou firem mohou hlásit přes obchodníky s cennými papíry, kteří jsou členy Burzy cenných papírů Praha. Po uvedení k volnému obchodování na burze se s oběma akciemi bude obchodovat i na burze RM-Systém, kde lze nakupovat akcie už od jednoho kusu.

Trojici nováčků na trhu Start pražské burzy má brzy doplnit skupina Coloseum, která provozuje síť italských restaurací pod stejným názvem. Ta plánuje nabídnout až 38 procent akcií, na burzu si chce jít pro 75 až 150 milionů korun. Zhruba polovina získaných prostředků by měla jít na refinancování závazků a polovina na nové investice. Skupinu Coloseum založil před 25 lety její současný většinový vlastník a ředitel Jan Mužátko.

Jsou nováčci mířící na burzu dobrou příležitostí, jak zhodnotit úspory? Je nabízená cena atraktivní? Jak velký zájem o nové akcie bude? Ptáme se investičních expertů.

Jaroslav Šura, investor

Akciím Colosea se zcela určitě vyhnu, na můj vkus je to příliš zadlužená firma. Podle mých informací, které ale nemusí být správné, je firma už delší dobu k mání a obávám se, že v investorské prezentaci maluje budoucnost příliš na růžovo a krmí uši drobných investorů všelijakými „hokejkami“ (hokejka je ve finanční hantýrce výraz pro graf s exponenciálním růstem – poznámka redakce).

Kliky pana Ulicha pravděpodobně také vynechám, nepřipadá mi rozumné mít nominální hodnotu akcií takto vysokou. Pravděpodobně bude velmi mizerná likvidita a investor se ke svým penězům bude velmi těžko dostávat.

Suverénně nejlepší emisí se mi zdá být Gevorkyan. Tato firma má všechny předpoklady pro úspěšný byznys, má zajištěné zakázky, růstový příběh, zvyšující se tržby. Nepatrně vyšší je zadlužení, ale to se díky IPO částečně vyřeší. Firma je tak skvělá, že bych si klidně koupil i větší podíl. Problém vidím v nacenění, nevím, jestli v dnešní době je opodstatněné. Ze zmíněných emisí je tato jediná, kde se možná zúčastním, ale pravděpodobně pouze spekulativně vzhledem k již zmiňované valuaci.

Anna Píchová, analytička Cyrrus

Úpisy nových akcií na pražské burze Start nepovažuji za dlouhodobě atraktivní příležitost k investování. Pro některé investory může jít o zajímavý doplněk do portfolia a o jakousi verzi „private equity“ investice nebo o možnost zaspekulovat na takzvaný IPO efekt na tuzemském trhu.

Gevorkyan je lídrem v oboru práškové metalurgie a jde o zajímavou firmu, nicméně hospodářsky a valuačně až tak atraktivní není. Podobně je to také u obou dalších společností, které na burzu vstupují.

Společnosti si nevybraly úplně příznivý rok pro IPO, zejména kvůli prostředí s vysokými úrokovými sazbami a také nejistému tržnímu a makro prostředí. Načasování třech emisí velmi blízko u sebe pak může rozmělnit pozornost investorů. Nicméně u těchto emisí nelze vyloučit IPO efekt – ten představuje poměrně solidní zhodnocení po samotném úpisu, které se nicméně v čase vytrácí. Podobný osud na trhu Start potkal například společnost Fixed.zone.

Jiří Tyleček, analytik XTB

Začátky nebudou mít nováčci jednoduché. Tuzemští investoři si jsou vědomi náročné ekonomické situace, proto se některým podnikům mohou úmyslně vyhýbat. Řeč je nyní hlavně o společnosti Coloseum, která se zabývá provozováním sítě restaurací. Právě toto odvětví doplácí na střídání hospodářského cyklu jako jedno z prvních.

O moc lépe na tom nebude ani společnost M&T 1997, jejíž hlavní činností je prodej klik a kování. Jsou to právě výrobní vstupy, které budou výrazně snižovat čistý zisk, a tedy i případné dividendy pro akcionáře. Hovoříme-li o nejbližší budoucnosti, musíme zmínit, že zdražování komodit a energií pozná i průmyslový podnik Gevorkyan, který si do Prahy jde pro 35 milionů eur (asi 860 milionů korun).

Důvodem vstupu těchto společností na pražskou burzu je pravděpodobně touha po zisku levného kapitálu, protože vlivem vysokých úrokových sazeb se pro začínající podniky stává cizí kapitál výrazně dražším.

Přestože vyhlídky do brzké budoucnosti nejsou pro tyto podniky růžové, z dlouhodobého hlediska budou skvělým oživením pražské burzy. Ambiciózní je nejen emise firmy Gevorkyan, ale i podniku Coloseum, který žádá 100 milionů korun. Nejméně si pak chce připsat M&T 1997, zde se jedná o 50,4 milionu. Vysoké požadované sumy si říkají o pomoc investorů ze zahraničí, avšak jejich zájem nelze zaručit, protože firmy operují převážně v tuzemsku.

Jan Tománek, analytik Fio banky

Gevorkyan a M&T 1997 vnímám jako silné společnosti s vybudovanou konkurenční výhodou, kterou by si měly udržet i do budoucna.

Inženýři Gevorkyanu výrobky vyvíjí ve spolupráci se zákazníky, díky tomu s nimi společnost má dlouhodobé vztahy a bylo by pro ně obtížné Gevorkyan nahradit. Společnost má také velmi silnou firemní kulturu, když zakladatel Artur Gevorkyan odkazuje na Tomáše Baťu a při řízení společnosti se zaměřuje na omezení rizik, která by mohla společnost ohrozit. To se projevuje na široké diverzifikaci tržeb z hlediska zemí, technologií i odvětví, zajištění materiálových zásob dvěma náhradními dodavateli i snaze část klíčových plynů generovat přímo v závodě.

Již dnes má společnost Gevorkyan podepsané dlouhodobé zakázky na téměř 70 % tržeb za rok 2026, a tak její plán na silný růst považuji za realistický. Společnost je ve středu pásma oceněna při 11,8násobku EV/EBITDA 2022, což s ohledem na plánovaný růst považuji za atraktivní ocenění.

M&T 1997 má v luxusním segmentu na českém trhu silnou pozici danou etablovanou značkou, mezinárodně oceňovaným designem a spoluprací přímo s architekty budov. Investorům nabízí kombinaci mírného růstu a dividendy při slušném ocenění. Vzhledem k lotu čtyřech kusů a vyšší ceně akcie v rozmezí 25 až 35 tisíc korun zřejmě bude mít nízkou likviditu, to by však dividendovým investorům nemělo vadit. Drobní investoři potom budou moci akcie M&T 1997 obchodovat po jednom kusu na burze RM-Systém, kam se plánuje uvedení Gevorkyanu i M&T 1997.

Expanzivní plány společnosti Coloseum na vysoce konkurenčním gastronomickém trhu zahrnující uvedení zbrusu nové značky kaváren jsou podle mě rizikové a při naznačovaném rozmezí ocenění tak emisi nepovažuji za atraktivní. Společnost však zatím nezveřejnila prospekt, a tak nemáme všechny potřebné informace.

Investoři neustále hledají příležitosti k uložení prostředků a současná vlna inflace hlad po investicích jen posiluje. Věřím, že i přes souběžné načasování si emise své investory najdou.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny

(vyjádřil se jen k akciím společnosti Gevorkyan)

Gevorkyan se jeví jako zajímavá rychle rostoucí firma v oblasti perspektivní práškové metalurgie, která může konkurenci čelit kvalitním vývojem, kdy je pro většinu svých zákazníků výhradním dodavatelem s dobrou diverzifikací napříč odvětvími. IPO by mělo vedle snížení relativně vyššího zadlužení přispět k rozšíření výrobních kapacit, které už nedostačují poptávce.

Výhled managementu na průměrný růst tržeb v dalších pěti letech kolem 16 % se nám tak jeví jako realistický. Parametry IPO dle naší kalkulace oceňují firmu na asi třinácti- až patnáctinásobek EV/EBITDA za rok 2021, což je blízko odvětvového mediánu kolem 14násobku. Firmě jde ale k duhu, že v posledních pěti letech dosahovala oproti konkurenci znatelně vyššího růstu tržeb i vyšší marže.

V případě plného úpisu plánovaného objemu akcií by bylo na burzu umístěno něco přes 20% akcií firmy, což by měl být již solidní objem podporující likviditu obchodování.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

