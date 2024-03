ČEZ oznámil výsledky a návrh dividendy, ovládne GasNet

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v roce 2023 klesl na 29,6 miliardy korun, přesto byl druhý nejvyšší za posledních deset let. Vyšší byl jen v roce 2022, kdy dosáhl rekordních 80,7 miliardy korun.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) v roce 2023 klesl meziročně o pět procent na 124,8 miliardy korun.

„Platná dividendová politika indikují dividendu 39 až 52 Kč na akcii,“ oznámilo představenstvo společnosti. Odpovídá to takzvanému výplatnímu poměru – 60 až 80 procent zisku.

O výši dividendy definitivně rozhodne valná hromada, která se tradičně koná na konci června. Její výši i termín výplaty může změnit stát jako většinový vlastník, který má prostřednictvím ministerstva financí přibližně 70% podíl.

Před rokem valná hromada rozhodla, že na dividendách rozdělí 100 procent zisku. Na akcii tak připadlo rekordních 145 korun před zdaněním. Až do loňska nejvyšší dividendu – 53 korun – vyplatil ČEZ ze zisku roku 2009. Pokud by ČEZ nakonec vyplatil 100 procent i za rok 2023, dosáhla by dividenda skoro 65 korun na akcii.

Právě stát získá v praxi vyšší dividendu než menší akcionáři, protože si z ČEZu vezme navíc 40 miliard korun na mimořádných odvodech. Firma oznámila, že na dani z neočekávaných zisků za rok 2023 odvede 30 miliard korun, dalších 10 miliard jsou pak náklady na odvody z nadměrných tržeb.

Skupina dnes zveřejnila také nový výhled hospodaření: v roce 2024 očekává EBITDA na úrovni 115 až 120 miliard korun a očištěný čistý zisk ve výši 25 až 30 miliard korun.

ČEZ zároveň oznámil že koupí 55,21% podíl v provozovateli plynárenské distribuční infrastruktury GasNet. Ten spravuje síť 65 tisíc kilometrů plynovodů, má přibližně 80% podíl na distribuci zemního plynu v Česku a obsluhuje přibližně 2,3 milionu odběrných míst. Transakci ještě musí potvrdit Evropská komise.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem