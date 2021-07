Investujte jako on. Podvody řeší známý ekonom, policie nepomůže

Internetové reklamy slibující zázračné zbohatnutí na bitcoinech mají přinejmenším stovky obětí. Ukazuje to příběh ekonoma Dominika Stroukala, jehož jméno i tvář pravidelně zneužívají podvodníci v kampaních šířených i společností Google.

„Jsou to hrozné příběhy. A když se vám jich takhle nakupí zhruba stovka a ve finále mi zavolá brečící důchodkyně, že ji na policii poslali domů a nic ani nesepsali, tak mě to trápí,“ říká Stroukal.

První z obětí „jeho“ podvodu se na Stroukala obrátila loni v říjnu. „Samozřejmě jsem ji nepotěšil, když jsem odpověděl, že s tím nemám nic společného a že byla podvedena. Ještě ten den jsem šel na policii, kde to se mnou sepsali. Od té doby jsem od policie dostal dvě zprávy: že věc přesouvají do Strašnic, kde bydlím, a že se věc vrací zpátky do Karlína, kde jsem to hlásil,“ vzpomíná ekonom.

Zdroj: Dominik Stroukal

Internetová reklama slibuje lidem exkluzivní informace, o kterých se měla prořeknout nějaká známá osobnost. V Česku podvodníci zneužili jmen Petra Kellnera, Jaromíra Jágra, Petra Čecha nebo Leoše Mareše. Stroukal se mezi ně dostal díky tomu, že je hodně citovaný v médiích, rozumí kryptoměnám a má za sebou třeba i televizní vystoupení v pořadu Jana Krause. Reklamy se navíc snaží vypadat, jako by šlo o články na zpravodajských webech.

Když člověk na takovou reklamu klikne, objeví se text, který pracuje s emocemi lidí v duchu konspiračních zpráv. Stroukal podle nich Krausovi odhalil tajemství, jak teď rychle zbohatnout, což se mělo nelíbit České národní bance, která chtěla vysílání pořadu zastavit. Lidé, kteří chtějí také rychle a snadno zbohatnout, tedy nemají váhat a hned se zaregistrovat na dalším odkazu – na tajemné investiční platformě, díky níž se dá zbohatnout přes noc.

Podvodníci přitom Stroukalovi dávají do úst věty jako: „Jde vlastně o platformu, která pomáhá běžným lidem v ČR, Asii a Severní Americe budovat bohatství přes noc. Možná budete skeptičtí, protože to možná zní až moc dobře. Naprosto to chápu, protože jsem si to taky myslel, když mi o tom řekl kámoš. Ale pak jsem na vlastní oči viděl, kolik mu to vydělává. Tak jsem to prostě musel zkusit taky. Každopádně jsem teď rád, že jsem tak učinil, protože to byly asi ty nejsnadněji vydělané peníze v životě. Mluvím tady o stovkách tisíc korun za den, které se vydělávají prakticky na autopilota. Nebude to ale trvat věčně, protože se o tom dozvídá stále více lidí. Nebo to prostě zatrhnou naše vlastní banky.“

Nic z toho Stroukal samozřejmě nikdy neřekl. Přesto tomu někteří lidé uvěřili a na ekonoma se teď obracejí se žádostí o pomoc.

„Volal mi důchodce, který byl podezíravý, ale k sedmdesátinám si udělal radost, neposlechl manželku a poslal podvodníkům velkou část úspor. Na Facebooku mi napsala mladá paní na minimální mzdě, která chtěla udělat radost svému muži, který živí rodinu a kvůli ní a dětem nikdy nedodělal vysokou školu, přestože to byl jeho sen. Chtěla mu udělat radost tím, že sama našla skvělou investiční příležitost a vydělá trochu peněz, aby mohl méně pracovat a dálkově si dodělat školu. Nechtěla miliony, ale teď nemá nic,“ popisuje Stroukal konkrétní příběhy.

Občas mu v lidé v e-mailech vylíčili i detaily, jak podvod v praxi probíhá. Je to tak, že po „registraci“ podvodníci lidem volají a snaží se jim co nejvíc situaci usnadnit tak, aby poslali peníze. Někdy tak třeba člověka navedou na platební bránu, kde kartou zaplatí vstupní příspěvek ve výši minimálně jednotek tisíc korun.

Stroukal od některých lidí získal i přímé kontakty na podvodníky, které předal na policii. Z jejího jednání je zklamaný. „Chápu, že to může být složité. Od října, kdy jsem podal trestní oznámení, se mnou ale nikdo nekomunikoval a pravděpodobně ani nezkoušel zjistit, co se děje na číslech, ze kterých podvodníci volají a která jsem policii poskytnul. Když jsem na ně zavolal a zmínil slovo policie, okamžitě telefon vypnuli a číslo zrušili, protože jsem se na něj už nedovolal ani z jiného čísla,“ říká Stroukal.

Naposledy mu volala brečící důchodkyně. Přišla o víc než sto tisíc korun při téměř minimálním důchodu. Policie s ní prý nechtěla věc vůbec řešit.

Policejní mluvčí Ondřej Moravčík posílá ekonoma na odbor vnitřní kontroly, „pokud má pocit, že policisté pochybili“.

Podle mluvčího se policie internetovým podvodům věnuje opravdu intenzivně. Ročně jich eviduje zhruba 3300. „Důkazem budiž i statistiky trestné činnosti, které ukazují vzrůstající počty podvodných jednání, což je dílem strukturou nápadu trestné činnosti a dílem analytické a vyhledávací činnosti Policie ČR. Každé oznámení, která nám kdokoliv sdělí, pečlivě prověřujeme a vyhodnocujeme,“ říká Moravčík.

„U trestních oznámení je vždy důležité dodat materiály, ze kterých může následně vyšetřující policista vycházet, proto v takovémto případě doporučujeme osobní návštěvu na místním oddělení,“ doporučuje podvedeným lidem.

Google umístil reklamu na scam s mym jménem, důchodkyně přišla o všechny úspory, zloději mají její doklady. Na policii chtěla podat trestní oznámení a bylo ji řečeno, že mají málo lidí (!) a ať na to kašle, že ty peníze už stejně nikdo nedohledá. Teď mi brečela do telefonu. Boží. — Dominik Stroukal (@Stroukal) July 19, 2021

Stroukal dodává, že ho mrzí i přístup Googlu. „Mám ho rád a hájím ho, kudy chodím. Využívám jeho služby, jsem jeho akcionář a nechci na tom nic měnit. Ale je to Google, kdo umisťuje reklamu na podvody na internet. Je to Google, bez kterého by se podvedení k odkazu nedostali. A je to Google, kdo si za tu reklamu vezme část ukradených peněz. Já jsem největší fanda kapitalismu na světě, ale není možné se vymlouvat na to, že kvůli své velikosti nemají možnost kontrolovat, co kam umisťují. Je to těžké, možná nemožné, ale oni vědí, že ty stránky okrádají. Stokrát jsem jim je nahlásil a poslal jim spousty zpráv. Vždy bez reakce,“ říká ekonom.

Reklamy vedoucí na internetové podvody tu tedy budou dál, proto je důležité, aby se o nich co nejvíc vědělo. „Jestli se mi ozvalo sto lidí, kolik se mi jich neozvalo? Kolik si myslí, že ty peníze jsem vzal já? Ale moje reputace je to poslední, co mě zajímá. Jen chci, abychom udělali všechno pro to, aby další člověk v zoufalé situaci nepřišel o všechno, co má,“ apeluje Stroukal.

Pro podvedené to navíc nemusí skončit. Hrozí jim další trik. „Když už člověka oberou, po čase se mu ozvou pod jiným jménem, tentokrát jako právníci. Tvrdí, že našli jejich peníze a za poplatek – typicky 20 % z ukradené sumy – je budou zastupovat a peníze jim vysoudí,“ varuje Stroukal.

Ten scam známe s Kellnerem, Babišem, Petrem Čechem, Jágrem...

Ale stovky Soukupů Jaromíra Soukupa, to je přece jenom silný kafe. pic.twitter.com/0a75OOZyGl — FINMAG (@FINMAG_cz) August 3, 2020

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.