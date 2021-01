Zneužili Jágra i Kellnera. Rekordní bitcoin láká podvodníky

S rostoucí cenou bitcoinu stoupá i jeho atraktivita pro podvodníky. Antivirová společnost Eset varuje před stoupajícím počtem podvodů tvářících se jako investice do virtuální měny. Reklamy se snaží získat peníze i osobní data, zneužívají při tom tváří a jmen známých osobností.

„Podvod detekujeme ve více než 20 jazykových mutacích po celém světě. Některé jazykové verze jsou povedenější, některé překlady jsou spíše strojové, nicméně vždy útočníci zneužijí jméno lokálně známé osobnosti,“ popisuje Robert Šuman, vedoucí pražského výzkumného oddělení společnosti Eset.

„V Česku takto například zneužívají jména Petra Kellnera, Petra Čecha, Jaromíra Jágra, Jaromíra Soukupa, dále světových inovátorů jako je Elon Musk či Bill Gates. Na Slovensku jsme zaznamenali podvod s Miroslavem Trnkou, spoluzakladatelem společnosti Eset. Útočníci rychle mění webové stránky i adresy kryptopeněženky. Pro oběti i osobnosti, jejichž jméno je takto zneužité, je velmi složité se bránit,“ říká Šuman.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

S podvodem se lze setkat v rámci běžné inzerce na internetu nebo v e-mailu. Reklamy byly zadávané v rámci legitimních nástrojů inzertního portálu společnosti Google, mohou se tak zobrazit i na zcela nezávadných stránkách. Tváře známých lidí podvodníci zneužívají také třeba v kampaních na Facebooku.

„Reklama zpravidla slibuje jménem nějakého milionáře pohádkové výdělky. Často argumentuje tím, že dotyčná osoba prozradila své tajemství na skrytý mikrofon nebo kameru. Uživatel tak může nabýt dojmu, že skutečně odhalil nějaký trik, který mu otevírá nové možnosti. Podvod hraje na naše emoce – ať už je touha po penězích nebo touha odhalit nějakou konspiraci,“ popisuje Šuman.

Pokud na reklamu kliknete, dostanete se na stránku podvodníků. Uživatel se zde zpravidla dočte částečně zavádějící informace o investicích do bitcoinu. Každý nemusí odhalit, že se jedná o dezinformace. Pro zvýšení důvěryhodnosti používají stránky fingované fotografie z médií či fiktivních rozhovorů osobností.

Útočníci argumentují „automatickým investičním algoritmem“ a slibují několikanásobné zhodnocení vkladů během krátké doby.

Ten scam známe s Kellnerem, Babišem, Petrem Čechem, Jágrem...

Ale stovky Soukupů Jaromíra Soukupa, to je přece jenom silný kafe. pic.twitter.com/0a75OOZyGl — FINMAG (@FINMAG_cz) August 3, 2020

„Podvodné stránky provozují útočníci na tisícovkách domén. Domény jsou často „recyklované”, to znamená, že je zakoupena starší, opuštěná adresa. Pokud uživatel projeví zájem a klikne, dostane se do monetizační fáze. Je vyzván k registraci a vyplnění jména, e-mailu a telefonního čísla. Pokud údaje zadá, dojde k vytvoření účtu. Nyní může uživatel-oběť vložit prostředky k první investici zpravidla v hodnotě 250 až 50 000 eur,“ popisuje Šuman.

Dominik Stroukal o bitcoinu Bitcoin se utrhnul z řetězu, kdekdo se chce taky svézt, naskakuje a cena se rychle šponuje ještě výš. Přemrštěný zájem i ceny jednou opadnou, jen nevíme kdy, Třeba do té doby bitcoin vyroste ještě o řád. Víc než mo(nu)mentální cena nám ale o bitcoinu – a jeho budoucnosti – můžou napovědět jiná čísla. Bitcoin trhá rekordy. Víc než cena o něm říká těchhle 12 čísel

Kdo peníze pošle, má smůlu. Útočníci si je podle zkušeností Esetu rovnou ponechají, nebo naoko investici zhodnotí, aby z oběti vylákali další peníze. Získat peníze zpět je prakticky nemožné. Útočníci často sídlí v jiném státě a komunikují v jiném jazyce. V některých případech vyžadují pro navrácení částky naskenovaný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

„Opravdu důrazně varuji, aby nikdo své naskenované doklady nikomu neposílal. Údaje z nich jsou velmi snadno zneužitelné a máme potvrzené případy, kdy se tak stalo. V sázce může být celá identita konkrétního člověka," upozorňuje Šuman.

„Útočníci jsou velmi dobře organizovaní. Mají k dispozici call centra, se kterými se můžete poradit. Dokud se snaží získat vaši důvěru, budou s vámi jednat laskavě a profesionálně. Následně ale přijdou otravné telefonáty, kterými se vás snaží přimět k dalším investicím. A víme o tom, že pokud se jako oběť bráníte, dochází k psychickému nátlaku nebo výsměchu,“ dodává Šuman.

Doporučení je jasné, nereagovat na podobné nabídky, případně používat prověřené antivirové programy, které se snaží od podobných nabídek uživatele ochránit.

Kdo chce vydělat na bitcoinech, měl by si nejprve dohledat informace o tom, jak s nimi bezpečně obchodovat. Také by měl myslet na to, že bitcoin momentálně raketově roste a obchoduje se za novou rekordní cenu kolem 37 tisíc dolarů za kus. Ještě na začátku prosince byla cena kolem 20 tisíc dolarů a v polovině roku 2020 pod hranicí 10 tisíc.

Kurz bitcoinu Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.