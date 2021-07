Důvody k investicím do nemovitostí jen tak nezmizí

Ne každý má na to, aby vzal několik milionů korun a šel si koupit byt. Prakticky každý ale má za to, že investice do nemovitosti je v dnešní době jednou z těch nejjistějších. Jako příležitost pro ty, kteří chtějí investovat do nemovitostí, ale nemají dostatečný kapitál, se ukazují nemovitostní fondy i takzvané P2B investice do úvěrů na developerské projekty.

„Aktuálně nabízíme klientům 11 nemovitostních projektů, do kterých mohou investovat drobní investoři, ale i firmy tím, že poskytnou peníze na jejich financování. Očekáváme, že projektů bude přibývat, protože developeři, ale i majitelé nemovitostí si uvědomují, že teď mají jedinečnou příležitost na jejich prodeji či pronájmu vydělat,“ říká obchodní ředitel P2B platformy Ronda Invest Lukáš Blažek.

Dodává, že už loni Praha, ale i další česká velká města, zaznamenala nejintenzivnější výstavbu za posledních deset let. A odtud se podle jeho slov bere i zvýšená poptávka developerů po financování. Zdaleka nejde jen o byty. Na trhu je enormní zájem i o logistické nemovitosti, jejichž ceny od začátku pandemie stouply podle některých odhadů o 30 a více procent.

Na byty se teď přestavuje kdeco

Zájem o financování developerských projektů potvrzují i banky. Ředitel úseku korporátního a nemovitostního financování Trinity Bank Jiří Vančura upozorňuje na jeden z trendů, který přinesla pandemie covidu. Jsou jím přestavby nevyužitých hotelů v Praze a Brně na menší byty. Zisk developerů je podle něj až stoprocentní. Zdaleka ale prý nejde jen o přestavování hotelů, ale obecně silnou aktivitu developerů na realitním trhu. A důvod je prostý: extrémní poptávka. „Poptávka investorů, kteří chtějí chránit své finance, a tak kupují jeden, druhý byt, je stále velmi silná. A to navzdory rostoucím cenám nemovitostí,“ říká Vančura.

V praxi to podle něj vypadá tak, že prakticky u všech developerských projektů dochází během výstavby hned k několikerému přecenění. „Vidíme to prakticky u všech našich developerských projektů. Developer začne stavět, ale už po měsíci zdraží prodejní ceny u své nemovitosti, po dalším měsíci je zdraží znovu, ale ti investoři ty nemovitosti přesto stále kupují,“ vysvětluje Vančura.

Nejen hlad, ale i drahota

Za to, že ceny nemovitostí jenom rostou, nemůže ale pouze hlad po nich. Roli hraje i raketový růst cen stavebních prací a zejména stavebního materiálu, kterého se v poslední době začíná ve vybraných položkách nedostávat. Situace ve stavebnictví tak dnes připomíná stav v automobilovém průmyslu. Všichni by rádi uspokojili poptávku, ale brání jim v tom vnější překážky. Problémy mají jak developeři, tak jejich dodavatelé. Málokdo z nich dnes může garantovat dlouhodobě fixní ceny. Firmy musejí počítat se zdražováním vstupů i několikrát do roka.

„Některé vstupní materiály zdražily, například lepidlo o 40 procent. Jiné suroviny jsou zcela nedostatkové, velké výpadky jsme zaznamenali u desek pro výrobu dveří a dřevotřísky. Výrobci nemají jinou možnost než promítnout toto zdražení do finálních cen,“ říká například ředitel tuzemského největšího výrobce interiérových dveří a zárubní Solodoor Martin Dozrál.

Zároveň potvrzuje, že to všechno se děje ve chvíli, kdy mají firmy objednávek na rekonstrukce i výstavby nových bytů rekordní množství. Problém přitom není jenom s materiálem. Chybí i pracovní síla, jak na výrobu komponentů, tak na samotných stavbách.

Poptávka nepoleví

Lukáš Blažek potvrzuje, že zájem ze strany developerů, ale i investorů o financování stavebních projektů prostřednictvím P2B platformy Ronda Invest roste spolu s jejich narůstajícími počty. Důvod je podle něj to, že aktuální situace na realitním trhu dopřává všem zúčastněným stranám. Developeři chtějí uspokojit poptávku po realitách a investoři chtějí ochránit, ale i zhodnotit své peníze investicemi do jejich projektů.

„Zejména drobnější developeři a majitelé nemovitostí, kteří chtějí rekonstruovat, u nás mohou získat financování, které by jim banka často nenabídla. A investorům zas nabídneme až šestiprocentní zhodnocení jejich investice. Ty jsou navíc nízkorizikové, protože na rozdíl od jiných P2P a P2B platforem poskytnuté úvěry zajišťujeme zástavním právem k nemovitostem,“ vysvětluje Blažek.

LTV – tedy poměr výše úvěru k hodnotě jeho zajištění, se podle jeho slov pohybuje u zainvestovaných projektů do 70 procent, což vytváří dostatečný polštář pro případný pokles hodnoty nemovitosti nebo problémy se samotným projektem. V současné situaci, kdy ceny nemovitostí rostou, se s rostoucí cenou nemovitostí míra rizika pro investory dál snižuje.

Do budoucna Blažek na trhu s nemovitostmi čeká mírné zklidnění. „Souvisí s tím i zvýšení sazeb ze strany ČNB. Centrální banka svůj záměr navýšit sazby dopředu avizovala, takže se lidé snažili ještě na poslední chvíli využít situace, vzít si levnou hypotéku a koupit si bydlení nebo investiční nemovitost k pronájmu. Díky tomu byly první měsíce letošního roku rekordní co do poptávky po domech a bytech, situace se však postupně uklidní,“ uvádí Blažek.

Zato ceny nemovitostí, a na tom se prý nezmění nic, dál porostou. Důvody jsou čistě tržní. Poptávka po rezidenčních nemovitostech i nadále převyšuje nabídku. Což potvrzuje i Jiří Vančura z Trinity Bank. „Ceny realit dál porostou, minimálně nominálně. V případě Prahy, kde je nabídka bytů velmi nízká, to platí docela jistě,“ říká Vančura.

Roli podle něj sehrává i to, že v Česku je stále dost lidí, kteří mají relativně hodně peněz, a obávají se, že o ně přijdou. Což řeší tím, že si koupí byt. „Vidí jistotu v tom, že své finance mají v cihlách, ne v penězích. A na druhé straně, straně developerů i vidíme, že už v momentě, kdy z jejich projektu ještě nestojí nic, ho mají z 50 až 80 procent docela vyprodaný, což je neuvěřitelné,“ doplňuje Vančura.

Co nový stavební zákon?

Masivní investice do nové výstavby a modernizací potvrzují sami developeři. Podle ředitele developerské společnosti Ekospol Evžena Korce kvůli obrovskému převisu poptávky nad nabídkou razantně rostou ceny nových bytů a vlastní bydlení se stává nedostupným i pro střední třídu.

„V normální situaci by stačilo pustit na trh dostatečné množství rezidenčních projektů. V současné situaci, kdy povolení středního bytového projektu trvá pět a více let, je to ale nemožné. Podobné je to i s ostatními potřebnými stavbami,“ vysvětluje Korec další z důvodů neukojitelného zájmu o nemovitosti.

Naději na změnu, na které by mohli vydělat všichni – zájemci o reality, developeři, banky, financující investoři – spatřuje v novém stavebním zákonu. Ten na konci května ve třetím čtení schválili poslanci, do Sněmovny ho ale vrátili senátoři, kterým vadí, že by stavební úřady neměly spravovat obce, ale jeden centrální stavební úřad. „Senátoři bohužel dali přednost politikaření a tuto tolik potřebnou legislativní normu zamítli. Nyní je na poslancích, aby odmítavé stanovisko svých kolegů z horní komory parlamentu přehlasovali,“ komentoval to Korec.

Poslanci následně na svém zasedání senátní veto opravdu přehlasovali. Přesto i nadále zůstává otázkou, jestli a jak rychle dokáže změna zákona vyřešit neutuchající hlad po bydlení. Zvlášť, když většinu stavebních kapacit v Česku na sebe dlouhodobě váže výstavba infrastruktury v režii státu a Evropské unie.

