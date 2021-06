Nákupy z Číny zatím tolik nezdraží. Stát nestíhá DPH

Drobné zásilky z Číny a dalších zemí mimo Evropskou unii nezdraží od července tak výrazně, jak podle původních plánů měly. Zákon, který ruší jejich osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH), totiž politici nestihnou včas schválit. Celkovou cenu nicméně zvýší nové povinnosti týkající se cla.

„Vzhledem k tomu, že Parlament ČR nestihne do 1. července 2021 schválit novelu zákona o DPH, jak to předpokládá legislativa EU, nebude Celní správa ČR vybírat DPH při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 eur),“ říká Hana Prudičová, mluvčí Generálního ředitelství cel.

„Předpokládanou účinnost novely nelze odhadnout, nicméně bezprostředně po nabytí její účinnosti začnou celní orgány vyměřovat a vybírat DPH i u zásilek nízké hodnoty do 22 eur,“ dodává mluvčí. U zboží v hodnotě nad 22 eur se DPH musí platit už teď, tedy nezávisle na chystané novele.

Pro uplatnění nových pravidel bude rozhodující, kdy balíček dorazí do EU, nikoliv datum odeslání z Číny nebo jiné země mimo EU. Kdo si zboží objedná v nejbližších dnech, má ještě velkou šanci, že DPH – oproti původním plánům – platit nebude.

Ministerstvu financí nestačil ani víc než rok na to, aby unijní předpis dokázalo do určeného termínu prosadit i v Česku. A to přesto, že původně mělo daňové osvobození skončit už od letošního 1. ledna – kvůli epidemii koronaviru nakonec Evropská komise tento společný krok o půl roku odložila.

Příslušnou novelu sice vláda ANO a ČSSD podpořila už loni v květnu, poslanci se jí však začali reálně zabývat až letos v březnu. Na začátku června ji sice schválili (včetně pozměňovacích návrhů týkajících se daňové výjimky pro Českou televizi a Český rozhlas), ale sněmovní legislativci stále ještě neposlali její text do Senátu. Účinnost novely tak zřejmě nabere přinejmenším měsíční zpoždění. Na své nejbližší schůzi 1. července se jí senátoři nestihnou zabývat. A pokud pak novelu vrátí poslancům zpátky s pozměňovacími návrhy, může se definitivní schválení dál zdržet až na konec léta.

Od 1. července však začne platit druhá ze změn týkajících se dovozu zásilek: Také do hodnoty 22 eur je potřeba podat celní prohlášení. To půjde vyřešit buď přes Českou poštu za poplatek 100 až 150 korun, případně individuálně. Stejná povinnost dosud platí pro zásilky od 22 eur. A to přesto, že ani od července zůstává hranice 150 eur pro osvobození od cla stejná jako doteď, ve výsledku se z nich tedy clo platit nebude.



„Celní legislativa je upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která jsou účinná přímo bez nutnosti upravovat národní legislativu,“ potvrzuje Prudičová.

Až novela začne být účinná, bude se daň z přidané hodnoty počítat jako 21 procent z ceny zboží, dopravného, cla a případně i pojistného. „Například balíček za 1000 korun pak vyjde ve výsledku na 1452 korun (1000 korun zboží + 200 korun poplatky poště za plné celní odbavení + 252 korun DPH). Nejvíc se prodraží drobné zásilky za pár korun, kde přirážka za celní služby bude znatelnější,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner poradenské skupiny V4 Group.

Ani po schválení novely se DPH dál nebude muset platit u darů mezi soukromými osobami, a to v případě, že hodnota zásilky nepřekročí 45 eur. Celní prohlášení však bude povinné i v tomto případě.

Proč vlastně dosavadní výhody skončí? Daňové osvobození podle politiků narušuje hospodářskou soutěž a znevýhodňuje dodavatele zboží v Evropské unii. „Praxe také ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností,“ napsalo ministerstvo financí ve zdůvodnění novely.

Další podrobnosti o chystaných změnách v DPH a clu za zásilky ze zemí mimo EU:

