Necestujte draho. Pomůžeme vám najít nejlevnější letenky

V porovnání s dobou před covidem letenky zdražily v průměru až o polovinu. Podle dat internetového vyhledávače dopravního spojení Omio dosáhlo zdražení dokonce až 58 procent. Letenky po Evropě pak podle portálu letuška.cz zdražily o 30 procent.

Důvodů zdražování je několik. „Začalo to s omezeními kvůli covidu, kdy zůstalo pro cestovatele otevřených jen několik dovolenkových destinací jako Dubaj nebo Maledivy. Také o cesty po Evropě byl zájem převyšující nabídku. Ceny letěly nahoru. Později se přidaly inflační vlivy, zvýšené mzdové náklady v letectví, válka na Ukrajině,“ vysvětluje ředitel portálu letuška.cz Josef Trejbal.

Další důvod je menší konkurence leteckých dopravců. „U nás je umocněná i absencí silného národního dopravce, který by tlačil na zahraniční konkurenci. Pak by ceny letenek do evropských metropolí mohly být příznivější. Ve státech, kde svým národním dopravcům v době covidu pomohli, věděli, proč to dělají,“ dodává Josef Trejbal.

Pandemie na nějakou dobu změnila i způsob, jakým Evropané cestovali. „V době covidu byly typické kratší cesty, rezervace na poslední chvíli i jiné dopravní prostředky. Nyní se některé preference cestujících vracejí zpátky k předpandemickému normálu. Cesty se prodlužují a lidé je opět plánují s větším předstihem, protože se nebojí rušení spojů,“ shrnuje technický ředitel platformy Omio Tomáš Vocetka.

Dodává ale, že některé trendy přetrvávají, uvádí menší zájem o leteckou dopravu kvůli vysokým cenám a rostoucí popularitu vlaků. Cestující podle Omio letenky proti loňsku sice častěji vyhledávají (+ 223 procent), ale méně je kupují (- 54 procent). Oproti tomu jízdenky na vlak lidi častěji jak hledají (+ 98 procent), tak i kupují (+ 20 procent).

Nejlevnější jih je Itálie

Z Prahy jako dominantního českého letiště se lze v letošní letní sezoně dostat do 152 destinací napřímo a asi do 1500 s přestupy. To je přibližně 80 procent nabídky z roku 2019.

Pokud chcete o prázdninách někam na jih, nejlevněji s odletem z Prahy vás vyjdou letenky do Itálie. Například na portálu kiwi.com vychází aktuálně (4. 7.) nejlevnější zpáteční letenka z Prahy do Milána na 830 korun, z Prahy do Benátek na 1020 korun a z Prahy do Říma na 1139 korun. Nabídka letenek a jejich cen se ovšem denně mění, berte ji proto jako orientační.

„Ceny letenek jsou sice o 17 procent dražší než v loňském roce, ale stále o téměř 16 procent pod předcovidovými cenami z roku 2019,“ říká Daniela Chovancová z tiskového oddělení společnosti kiwi.com.

Levněji než v roce 2019 se letos na kiwi.com kupují kromě do Itálie letenky také do Řecka. V porovnání s loňskem podražily o pouhá tři procenta, pořád je to ale o 14 procent míň než v roce 2019. Například z Prahy na řecký ostrov Rhodos jsme nejlevnější jednosměrnou letenku o prázdninách našli za cenu od zhruba 1400 korun.

„Pouze mírné, čtyřprocentní zvýšení cen ve srovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali u Chorvatska, kam naši zákazníci z Česka létají v průměru o víc než osm procent levněji než loni,“ doporučuje Daniela Chovancová. Zpáteční letenku do Zadaru s příručním zavazadlem jsme v červenci našli za tři tisíce a dvě stě korun.

Lacinější než Praha může být Bratislava nebo Vídeň

Pokud máte v hledáčku destinaci s přijatelnějšími teplotami, nejlevněji vychází letenka do Krakova, už od 470 korun, nebo do Londýna od zhruba 350 korun. Celkem levně vychází i zpáteční letenka s příručním zavazadlem z Prahy do švédského Göteborgu, a to na 2250 korun.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Chci nás pojistit Chci se pojistit

„Poměrně stabilně se na našem portále drží ceny letenek do Francie, která je mezi Čechy čtvrtou nejpopulárnější destinací. Ceny letenek ve srovnání s rokem 2019 i rokem 2022 vzrostly v průměru o čtyři procenta,“ říká Daniela Chovancová. Například zpáteční letenku s příručním zavazadlem do Bordeaux jsme našli za necelé dva a půl tisíce korun.

Také na portálu Pelikán.cz vychází cenově nejlépe letenky z Prahy do Krakova, Göteborgu nebo Milána. Jednosměrná letenka obvykle vyjde na cenu lehce přes tisícovku.

„Nejlevněji aktuálně Češi létají z Bratislavy do Záhřebu nebo italského Bergama, případně z Vídně do italské Perugie, do Varšavy nebo Tuzly v Bosně,“ radí Katarína Šuchterová z tiskového oddělení Pelikán.cz. Dodává, že i nadále se dají sehnat akční letenky s cenovkou přibližně od 630 korun se zpáteční cestou s odletem z Vídně nebo Bratislavy.

Mezi top dovolenkové destinace na portálu letuška.cz patří Malaga, Hurghada, Split, Malta a Burgas. Jednosměrné letenky z Prahy vycházejí nejlevněji opět do Milána. Začínají na zhruba 1400 korunách. Jižněji do Neapoli už se dá dostat za 1600 korun.

Nejlevnější zpáteční letenka se teď na Letuška.cz dá pořídit z Prahy do Říma od 1620 korun. Zpáteční letenka do Paříže začíná na 1665 a do Barcelony pak od 2190 korun.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 23,695 -0,02 Kč Americký dolar 21,740 -0,02 Kč Britská libra 27,656 +0,08 Kč Švýcarský frank 24,272 +0,08 Kč Turecká lira 0,834 +0,00 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem