Ropa je nejlevnější za poslední rok a půl. Kdy to poznáme při tankování?

Cena ropy se dnes dostala na hranici 72,30 amerických dolarů za barel a je tak nejlevnější od prosince roku 2021. Domácí čerpací stanice nejspíš zatím reagovat nebudou.

O stejnou hranici se ropa „opřela“ už letos v březnu, ale nakonec se vrátila cena opět vzhůru. Větší atak sedmdesátidolarové hladiny by mohl přijít teď.

Cena ropy klesá zejména ze dvou důvodů:

Rizika klesají – nebo spíše nerostou tak, jak se trhy ještě před pár měsíci domnívaly. Ukrajinská ofenzíva nemá takovou dynamiku, aby to vyvolalo nejistotu na trzích. Je možné, že hlavní fáze ofenzívy ještě nezačala, stejně jako je možné, že už dávno probíhá. V každém případě žádný poptávkový šok se nekoná, a tak cena ropy klesá.

Dalším důvodem je pomalejší zotavování hlavních ekonomik. Německo, Čína, USA, Evropská unie, Japonsko – to jsou země, které zatím nerostou tak rychle, jak se očekávalo.

Pro výraznější zlevnění pohonných hmot pro české řidiče je třeba, aby ropa prolomila hranici 70 dolarů za barel. V takovém případě by se mohla cena nafty přiblížit magické hranici 30 korun za litr. Benzin by zamířil ke 35 korunám za litr. Tento scénář však není příliš pravděpodobný ani dlouhodobě udržitelný, protože při větším pádu cen ropy by došlo k opětovnému omezení těžby, a tedy k návratu ceny na vyšší hodnoty.

O autorovi: Tomáš Volf je hlavním analytikem finanční skupiny Citfin.

Cena ropy Brent Zdroj: peníze.cz Zdroj: Peníze.cz

Výhodné havarijní pojištění? Najdeme! Najdeme vám nejvýhodnější havarijní pojištění, které vyřeší každou škodu na voze. Za cenu, která nezatíží vaši peněženku. Chci výhodnější havarijko

Tomáš Volf Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem