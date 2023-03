Jezdit jako pán. Kdy se vyplatí koupit starší, ale luxusnější auto

Takové auto může mít srovnatelnou nebo i lepší technologii než auto mladší, ale obyčejnější. Desetiletý mercedes nebo audi můžou mít třeba adaptivní LED světlomety, které v dnešních daciích nenajdete vůbec a Škoda je nabízí jen u dražších modelů. Podobně to platí i s jinými prvky výbavy a jinými značkami.

Potom tu jsou další věci, ve kterých se levné značky těm drahým nerovnají ani po deseti nebo dvaceti letech. Kvalita zpracování, použité materiály, sofistikovanější konstrukce podvozků nebo třeba možnost větších motorů. A samozřejmě také to, že drahé značky častěji využívají líp vyváženou koncepci s motorem vpředu podél a pohonem (primárně) zadních kol. Staré BMW s třílitrovým šestiválcem bude pořád nabízet kultivovanost, komfort a jízdní vlastnosti, kterým se nový peugeot nebo kia nemůžou rovnat.

Přitom desetileté BMW 330d koupíte za cenu nové fabie se skromnou výbavou – a dostanete auto, které je sice o něco horší než dnešní M340d za bratru dva miliony, ale ne dramaticky. Pořád dostanete možnost jezdit autem, které by jako nové bylo daleko mimo vaši ligu.

A pokud půjdete ještě dál do minulosti, můžete se dostat k ještě většímu rozdílu. Mezi dvacetiletými auty už najdete za cenu oné obligátní fabie superauta, jako jsou mercedesy od AMG nebo Porsche Cayenne. To ostatně dnes už pořídíte i za polovinu ceny té fabie, stejně jako třeba Mercedes třídy S, velké jaguary, sedmičková BMW a spoustu dalšího.

Stejně tak můžete mít za cenu ojeté Dacie Duster třeba mnohem větší, pohodlnější a bezpečnější Volvo XC90 nebo Lexus RX nebo něco podobného. Zejména argument bezpečností a místem pro rodinu zní téměř neodolatelně, není-liž pravda?

Luxusní auto, které vás doveze k bankrotu

Na druhou stranu jsou stará auta z podstaty míň spolehlivá, díly na dražší značky a luxusnější modely jsou obvykle dražší a luxusní auta jsou komplikovanější, takže víc zaplatíte i za práci mechanika.

Mívají taky větší motory s vyšší spotřebou a větší kola s většími, často nízkoprofilovými pneumatikami, které taky přijdou na víc peněz.

A vyšší servisní náklady se ke všemu projeví i v dražší pojistce auta.

Je ale potřeba rozlišovat, o jakém původně drahém autě se bavíme – a jak ho budete využívat. Mezi různými značkami, a dokonce různými modely stejné značky nebo dokonce různými verzemi stejného modelu jsou rozdíly. Existují luxusní auta, která můžete provozovat s náklady nijak zásadně odlišnými od vozu „obyčejné“ značky, a jiná, kde se náklady budou blížit spíš menšímu letadlu.

Obecně se dá říct, že do první skupiny patří nižší modely daných značek, zejména pak s menšími motory. Typickým příkladem je Mercedes-Benz E200 CDI nebo E220 CDI, případně o třídu menší třída C ve stejných motorizacích. Tahle auta jsou standardním pracovním nástrojem německých taxikářů a běžně je můžete najít s nájezdy vysoko přes půl milionu. Zároveň nebývají nacpané nejdražší a nejsložitější výbavou. To je na jednu stranu škoda, na druhou se nemusíte být, že vás zruinuje první ťukanec, který odnese drahý adaptivní světlomet nebo radar adaptivního tempomatu.

Stejný model ve verzi E500 s benzinovým osmiválcem může být ze servisního hlediska o dost jiný příběh. Nejenže má složitější motor, ale nejspíš bude mít i skoro všechny úžasné, ale na servis drahé vychytávky, které si dokážete představit. A totéž auto obdařené písmenky AMG vás sice za cenu ojeté Octavie RS ohromí výkony, které dnes nejsou zdaleka samozřejmé ani u nových aut, ale díly s oněmi třemi písmenky se prodraží.

A pak tu jsou samozřejmě vrcholné modely daných značek a ještě dražší a exotičtější značky. To, že si můžete za 150 tisíc korun koupit Range Rover nebo Porsche Cayenne ještě neznamená, že si ho můžete dovolit, pokud pro vás těch 150 tisíc nejsou jen drobné. Druhých 150 tisíc můžete taky klidně pár měsíců po koupi nechat v servisu.

I u běžnějších a jednodušších modelů pak může platit, že některé verze či ročníky můžou být problematické. Třeba poučka „kupte raději menší motor“ nemusí platit u některých čtyřválcových dieselů od BMW, jako platí u Mercedesů.

Vy si starší mercedes nekupujte

Takže jak tedy? Nekupovat bývalá luxusní auta, nebo kupovat jen ta, co nebyla zas tolik luxusní?

Pokud nemáte finanční rezervu. Čím je auto starší, tím spíš bude potřebovat opravy. Desetiletý Mercedes nebo BMW je bude potřebovat skoro určitě, a ty opravy budou stát peníze. Jestli se za auto chystáte dát veškeré svoje peníze nebo si na něj dokonce půjčit, tak luxusní ojetina ne.

Pokud nemáte čas. I když si auto nebudete chtít servisovat sami (v takovém případě tenhle článek nepotřebujete), bude vás stát nějaký čas vybrat správné auto, najít správného mechanika a taky se může stát, že servis u „garážisty“ nebude zrovna na počkání nebo budete čekat na objednávku dílů. Potom se může stát, že auto nebudete mít nějakou dobu k dispozici. A v některých případech také budete sami zjišťovat řešení problému a shánět si sami díly, protože chcete přijít k mechanikovi s jasným úkolem a řešením, a nikoliv mu platit týden práce na hledání závady.

Pokud jste na autu denně závislí. Jezdíte každý den 50 kilometrů do práce a nemáte alternativní dopravu? Pak je starší osmiválcové Audi špatný nápad nejen kvůli své spotřebě ale i kvůli tomu, že vás jednou skoro nevyhnutelně nechá opěšalé.

Bydlíte v centru města, pracujete z domu a navíc máte přístup k jiným autům? Pak můžete spokojeně používat 23 let starý jaguar jako jediné auto. Většina lidí bude pravděpodobně někde mezi těmito extrémy – platí ale, že čím víc auto potřebujete, tím by mělo být novější a spolehlivější.

Levné drahé ojetiny jsou pro vyvolené

Posledním podstatným faktorem je dostupnost servisu. Koupit si porsche může být obecně nerozumný nápad, ale jestli jste dobrý kamarád s mechanikem přes porsche… Opravy dvacetiletého BMW mohou být v podstatě za hubičku, pokud znáte člověka, který má pár kusů takového bavoráku rozebraných na díly.

S malým nájezdem může být dokonce i provozně náročná ojetina poměrně levná, protože její provozní náklady nevyrovnají brutální ztrátu hodnoty nového auta. Bydlíte ve městě, jezdíte autem jen na výlety a nákupy, které můžou kdyžtak počkat, máte na účtě dost volných peněz a chtěli byste utratit čtvrt milionu za nějaké auto, a preferujete zajímavé? Klidně si kupte to porsche nebo rangerover, na které tak zálibně hledíte. Cayenne Turbo nebo „velký“ Range Rover z nultých let jsou i dnes neobyčejně komfortní a schopná auta a jejich provozní náklady vyjdou pořád líp, než když si budete kupovat nová auta a po záruce je prodávat.

I pokud musíte uvažovat rozumněji, může luxusní značka dávat smysl. Rodinné auto, které sice najede 20 tisíc kilometrů ročně a občas s ním jezdíte do práce, ale nejste na něm úplně životně závislí? Rozumný rozpočet, ve kterém zbývají peníze na servis? Jasně, kupte si ten ojetý mercedes nebo volvo. Držte se jednodušších variant a spolehlivých modelů, a rozdíl nejspíš nebude tak zásadní proti o něco mladší škodovce nebo opelu.

Ale pokud máte napjatý rozpočet, jste závislí na tom, že vás auto spolehlivě doveze do cíle a nemáte čas to řešit, tedy když vaše auto slouží k dojíždění nebo přímo k vykonávání práce, berte to nejsnáz servisovatelné a nejspolehlivější, co najdete. Tady není čas na hrdinství a nová dacia nebo v případě skromného rozpočtu třeba starší Toyota Yaris či fabia první generace s některým z jednodušších motorů, případně ekvivalentní auta ve vyšších cenových relacích, jsou ta správná cesta.

Tip na závěr – nebojte se najetých kilometrů. Speciálně u původně drahých aut, kde je navíc slušná šance, že se kilometry najížděly na dlouhých cestách po dálnici, a ne přískoky ve městě, mnohem víc záleží na údržbě a stavu. Mezi fanoušky značek, jako je Mercedes nebo Porsche, se dokonce tvrdí, že rizikovější jsou auta s podezřele malým nájezdem. Složitým autům totiž škodí dlouhé stání a pokud měl někdo Cayenne Turbo jako své šesté auto nebo ho používal jen při návštěvách své horské chaty, může být jeho nájezd 50 tisíc kilometrů prokládaných měsíci v garáži větší prokletí než 300 tisíc kilometrů se špičkovým servisem.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

