Mastercard má nového obchodního ředitele pro Česko

Novým obchodním ředitelem společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko byl k 1. září jmenován Tomáš Chumchal. Ve funkci bude mít zodpovědnost za prodejní strategii a řízení obchodních týmů v obou zemích.

Tomáš Chumchal nastoupil do společnosti Mastercard v roce 2021. Jako obchodní manažer měl dosud na starosti spolupráci s klíčovými českými bankami. Před nástupem do Mastercard působil v Lucembursku, kde řídil obchodní partnerství s předními partnery společnosti Amazon Web Services v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a na Maltě. Před tím pracoval osm let pro společnosti v oblasti IT a technologií.

Chumchal vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Rád sportuje, volný čas tráví nejraději se svou rodinou nebo na horách a rád by pokořil Korunu Evropy, tedy zdolal nejvyšší hory všech evropských zemí.

Dosavadní obchodní ředitel Pavel Vavřínek, který ve funkci působil od března 2021, ze společnosti Mastercard odešel a stal se novým obchodním ředitelem společnosti PalmApp pro Česko a Slovensko.

Tuzemský Mastercard zatím nerozhodl, kdo se stane novým generálním ředitelem pro Česko a Slovensko – nástupcem Michala Čarného, který ve funkci skončil 31. srpna letošního roku. Firmu dočasně řídí Damian Zielinski.

„Michal Čarný se rozhodl neprodloužit své působení ve společnosti a zaměřit se na nové kariérní příležitosti,“ oznámila firma letos v květnu. „Po sedmiletém působení v oblasti platebních karet se nyní chci zaměřit na jiné výzvy mimo toto odvětví,“ řekl tehdy Čarný bez bližších podrobností.

Mastercard se stal lídrem českého trhu díky agresivnější cenové politice zhruba před deseti lety, kdy na pozici jedničky vystřídal Visu. Jeho podíl ale v posledních letech klesá. Z celkového počtu zhruba 13,8 milionů vydaných karet v Česku připadalo ke konci letošního března 7,2 milionu na značku Mastercard a 6,6 milionu na Visa, vyplývá ze statistiky Sdružení pro bankovní karty.

