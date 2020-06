Chyba při placení daní vyjde draho. Pravidla zpřísní

Co se děje

Lidé i firmy by si měli dát velký pozor na správné číslo účtu nebo variabilního symbolu při placení daní. Když omylem zaplatí daň za někoho, kdo má vůči státu nedoplatek, čekají je velké komplikace.

Nový daňový řád navíc od roku 2021 dosavadní pravidla ještě zpřísní, takže v mnoha případech by stát nemusel chybnou platbu vůbec vracet.

Zaplaťte dvakrát

Externí účetní brněnské společnosti Elveko omylem zadala platbu daně z přidané hodnoty s chybným variabilním symbolem (finanční správa ho používá jako identifikační číslo osoby). Částka 558 746 korun se v důsledku toho připsala na daňový účet jiné firmy – EngLand Cars Servis Hodboď.

Společnost, která chybnou platbu zaslala, se o omylu dozvěděla až po několika měsících, když na podzim 2017 potřebovala od finančního úřadu potvrzení o bezdlužnosti. Hned požádala o převedení platby na svůj daňový účet. Omyl vysvětlila a poukázala na to, že částka přesně odpovídá dani, kterou měla sama odvést.

Finanční úřad však vrácení (převedení) platby odmítl s tím, že daňový účet firmy, na nějž byla platba omylem zaslána, nevykazuje žádný přeplatek. Omylem zaslanou platbu už totiž finanční úřad započetl na nedoplatky této společnosti.

Společnost Elveko nakonec musela daň zaplatit znovu, protože jí kvůli chybnému zadání vznikl nedoplatek a finanční úřad už ho začal vymáhat.

Firma se ale nevzdala a obrátila se na ombudsmana. „Finanční úřad pochybil, když omylem zaslanou platbu odmítl vrátit. Podle daňového řádu má totiž zadavatel platby nárok na její vrácení, pokud prokáže, že ji uskutečnil zřejmým omylem, a pokud současně nemá žádný daňový nedoplatek,“ shrnuje výsledek Iva Hrazdílková, mluvčí Kanceláře veřejného ochránce správ.

Stejný názor jako ombudsman měl i Krajský soud v Brně. Finanční správa neuspěla ani u Nejvyššího správního soudu. Ten jí v polovině letošního května nařídil, aby chybnou platbu vrátila.

Soud souhlasí s finanční správou v tom, že ustanovení daňového řádu není svým jazykem úplně jednoznačné. Připomněl však, že podobně rozhodl už v roce 2011 v jiném případu – tehdy ještě podle starého zákona o správě daní a poplatků, nicméně úprava v současném zákoně je prakticky stejná.

Soud tedy neuznal argumentaci finanční správy, podle níž může platbu „vrátit“ jenom tehdy, když neeviduje nedoplatek na obou stranách – jak u té, která chybnou platbu odeslala, tak té, na jejíž účet přišla.

Že nemusí jít o naprosto výjimečný omyl, dokládá i případ, o němž Nejvyšší správní soud rozhodl na konci letošního dubna: Firma Qanto Energo zaplatila zálohovou a srážkovou daň z příjmů fyzických osob a důchodové spoření za říjen 2014 omylem – opět kvůli chybně zadanému variabilnímu symbolu – na daňový účet jiné společnosti – Qanto CZ. A finanční úřad ji opět použil na úhradu nedoplatku společnosti, na jejíž účet platba omylem přišla.

Přestože oba případy nakonec dopadly dobře, nepozorné plátce stály plno času a sil. Soudní rozhodnutí navíc nelze automaticky použít pro další podobné případy v budoucnu, pokud by se finanční správa znovu bránila.

„Kdo platí daň, měl by si pečlivě zkontrolovat, že ji správně označil variabilním symbolem a zasílá ji na správný bankovní účet. Jen tak finanční úřad zjistí, kdo a za co platí. Chyba v platebních údajích může vést k tomu, že finanční úřad bude platbu považovat v lepším případě za nejasnou, nebo v horším případě ji přiřadí k jinému daňovému subjektu,“ zdůrazňuje mluvčí ombudsmana.

Bude hůř

„Získat takto omylem zaslanou platbu od finančního úřadu zpět může být velmi problematické a do budoucna i nemožné,“ dodává Hrazdílková. Novela daňového řádu má totiž od roku 2021 zpřísnit pravidla. Zjednodušeně řečeno: Kdo si omylu nevšimne včas a zaplatí tak nedoplatek za někoho jiného, nedostane ho od státu zpátky a bude si to muset vyřídit přímo s dlužníkem.

S návrhem novely, která obsahuje i plno jiných změn a týká se hlavně elektronizace daňové správy, přišlo ministerstvo financí už loni na jaře. Definitivní schválení se čeká – po překvapivě komplikovaném procesu – shodou okolností právě dnes, kdy o novele rozhodují senátoři.

Ministerstvo v novele „zpřesňuje“ text zákona tak, aby do budoucna předešlo sporům o jeho výklad. Bohužel se přiklonilo k přísnější variantě. Bojí se totiž možného zneužití.

Příklad? „Touto cestou bylo možné eliminovat probíhající exekuci či vydaný zajišťovací příkaz. Dlužník uzavře písemnou a ověřenou dohodu s třetí osobou, že za něj uhradí nedoplatek v určité nízké výši, a tato osoba následně v jeho prospěch provede platbu o řád vyšší tak, aby byl uhrazen podstatně vyšší nedoplatek a eliminována exekuce či zajišťovací příkaz. Následně třetí osoba pomocí ověřené smlouvy prokáže, že šlo o platbu provedenou omylem a dosáhne vrácení platby, nicméně důsledky zdánlivého uhrazení nedoplatku dlužníka již nastaly,“ vysvětluje ministerstvo financí.

Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová loni namítala, že správa daní by měla být provozována ve prospěch všech občanů. Za dostatečnou pojistku proti zneužití považuje, když odesílatel chybné platby musí prokázat, že ji zadal „zřejmým omylem“.

Šabatové se podařilo aspoň prosadit, aby stát jednoduše vrátil platbu až do doby, než ji „zaeviduje v evidenci daní“. To je v praxi za několik dnů poté, co byla „připsána na účet správce daně“. Původní ustanovení totiž počítalo právě s datem připsání, což může v praxi být i ve stejný den, kdy firma chybně zadanou platbu zadala.

Kdo si ale omylu nevšimne v řádu hodin až dnů, může mít smůlu. Stát mu platbu vrátí jenom tehdy, když na cizím účtu vznikne přeplatek. A navíc: Nově o to půjde žádat jenom do jednoho roku ode dne, kdy finanční úřad chybnou platbu zaeviduje.

„V případech, jako byl tento, už podle novely nebude možné omylem zaslanou platbu vrátit, pokud by měl chybný příjemce daňové nedoplatky. Plátci, který se spletl, tak nezbyde nic jiného než žalovat toho, na jehož daňový účet byla platba omylem zapsána, pro bezdůvodné obohacení a tímto způsobem se domáhat vrácení peněz,“ potvrzuje mluvčí ombudsmana.