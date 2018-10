Daň z nabytí nemovitosti dvě procenta, navrhují Piráti

Nižší daň z nabytí nemovitých věcí zlepší podle Pirátů dostupnost vlastního bydlení. Co konkrétně jejich návrh, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, mění?

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z takzvaných úplatných převodů nemovitostí, jednodušeji řečeno: z jejich prodeje a směn. Výjimkou jsou situace, kdy člověk nemovitost zdědí, dostane darem, nebo se stěhuje do novostavby, případně převádí družstevní byt do osobního vlastnictví. Samotná daň dělá čtyři procenta z ceny nemovitosti.

Piráti nyní připravili novelu zákona, která může pravidla změnit. Především snížit sazbu daně ze čtyř na dvě procenta hodnoty nemovitosti. Podle Pirátské strany tak bude bydlení ve vlastním dostupnější pro větší počet lidí.

Do vlastního? Průměrná cena třípokojového bytu v Praze: osm milionů. Daně: 1,5 milionu korun. Za situaci na trhu s nemovitostmi přitom může stát – aspoň podle provozovatele webu cenovamapa.org Milana Ročka.

Daň dvě procenta

„V době, kdy ČNB zvyšuje úrokovou míru a vytváří přísnější regulace v oblasti hypoték, jeví se možnost snížení daňového zatížení vlastního bydlení jako rozumné řešení,“ stojí v důvodové zprávě pirátských poslanců. Narážejí v ní na doporučení centrální banky půjčovat zájemcům o hypotéku maximálně osmdesát procent hodnoty nemovitosti, které platí od loňského dubna. „Dle doporučení ČNB mají mít žadatelé o hypotéku vlastních dvacet procent hodnoty nemovitosti. K tomu je nyní nutné přičíst právě výši daně z nabytí nemovitosti čtyři procenta, která se platí do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí,“ vysvětlují Piráti.

Navrhují proto snížit sazbu daně ze čtyř na dvě procenta z ceny nemovitosti. Na sníženou sazbu ovšem kupující dosáhnou jen při splnění určitých podmínek. Především – v daném bytě či domě chtějí trvale bydlet, což doloží potvrzením o registraci k trvalému bydlišti přiloženým k přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Další podmínkou je, že kupující dosud žádnou jinou nemovitost nevlastní, a to ani její polovičku, a zároveň jde o kupujícího plnoletého.

Snížená dvouprocentní sazba se pak nemá uplatňovat plošně, ale pouze na částky do čtyř milionů korun – namísto 160 tisíc korun by tak kupující zaplatil pouze osmdesát tisíc korun. Všechno nad hranici čtyř milionů se bude danit klasicky čtyřmi procenty. Limit čtyři miliony korun stanovili Piráti na základě dalšího doporučení České národní banky (platí od letošního října), kdy měsíční splátka nemá překročit pětačtyřicet procent příjmů žadatele a celková půjčená částka devítinásobek jeho ročního příjmu. Tyto ukazatele Piráti uplatnili na průměrnou mzdu. V situacích, kdy budou nemovitosti společně pořizovat dvě fyzické osoby, přičemž každá z nich bude vlastnit padesát procent, bude se limit pro uplatnění snížené sazby sčítat. Například manželé splňující podmínky do společného jmění manželů zaplatí při nákupu nemovitosti v hodnotě osmi milion korun daň pouze dvě procenta.

Hypotéky podle ČNB Prostřednictvím takzvaných Doporučení chce ČNB zchladit poptávku, respektive počty domácností s nižšími příjmy, které jdou kvůli pořízení nemovitosti do vysokých hypoték. Loni proto centrální banka omezila, kolik peněz lze na nákup domu nebo bytu získat: maximálně osmdesát procent z hodnoty nemovitosti, v případě patnácti procent nových klientů za čtvrtletí pak můžou banky přiklepnout úvěr v pásmu od 80 do 90 procent hodnoty nemovitosti. Letos si ČNB posvítila na příjmy žadatelů o úvěr na bydlení: stanovila přesné mantinely, pokud jde o poměr příjmů k celkové výši zadlužení a měsíčních splátek vzhledem k měsíčním příjmům. Hypotéky přísněji. Spočítejte si, jestli na úvěr dosáhnete

Právnické osoby přísněji

Kromě snížené sazby chtějí Piráti škrtnout osvobození od daně při koupi novostavby, novinka se má ale týkat jen právnických osob. „Z dostupných informací víme, že v současné době dochází k tomu, že vznikají právnické osoby pouze za účelem vlastnění jedné nemovitosti určené k bydlení. Cílem těchto společností s ručením omezeným je nabýt novostavbu a následně prodat danou stavbu kupujícímu tak, že nebude prodávána daná nemovitost, ale je převáděn podíl v dané společnosti,“ stojí v důvodové zprávě k zákonu. V praxi to znamená, že se právnická osoba i kupující platbě daně z nabytí nemovitých věcí vyhnou. Návrh Pirátů má zajistit platbu daně alespoň během prvního nabytí dané novostavby právnickou osobou.

Zatímco Piráti chtějí daň z nabytí nemovitosti snížit, občanští demokraté navrhovali její úplné zrušení. V takovém případě by státní kasa tratila až dvanáct miliard ročně. Pokud by prošla varianta se sníženou sazbou, státní rozpočet by přišel o zhruba 2,4 miliard korun ročně – samozřejmě v závislosti na počtu nakoupených nemovitostí a lidí, kteří podmínky pro nižší daň splní. Na zrušení osvobození od daně v případě novostaveb a právnických osob může státní rozpočet naopak vydělat.