Úraz a nemoc z povolání: renty od ledna vyšší

Kromě všech dalších nepříjemností s sebou pracovní úraz nebo nemoc z povolání můžou přinést to, že se po nich člověk nevrací do práce v plné síle. Anebo se dokonce nemůže vrátit vůbec. Finanční ztrátu, kterou změna povolání nebo pracovního zařazení, případně ztráta zaměstnání vůbec, výdělku může částečně dorovnat invalidní důchod, pokud mu ho přiznají, ale pochopitelně to není žádná hitparáda. Existuje proto povinné pojištění zaměstnavatele a z něj úrazové pojišťovny vyplácejí renty zaměstnancům, které zaměstnání stálo zdraví:

Renta se vypočítá tak, že od původního výdělku před vznikem škody se odečte nynější výdělek a případně i invalidní důchod, pokud byl zaměstnanci přiznán.

Invalidní důchod 2018 Invalidní důchod slouží jako pojistka pro lidi, kteří kvůli špatnému zdraví nemůžou pracovat jako dřív. Kolik byste mohli jako invalidní důchodci brát, propočte kalkulačka invalidního důchodu aktualizovaná pro rok 2018. Invalidní důchod. Kolik dělá a kdo má nárok?

Dlouhodobé a krátkodobé odškodnění

Ne každý pracovní úraz nebo nemocí končí invalidním důchodem, někomu přiznán je, někomu není. Ostatně jsou i výjimečné případy, kdy zaměstnanec, ač utrpí pracovní úraz nebo onemocní nemocí z povolání, neskončí ani v pracovní neschopnosti. Přesto se renta, která dlouhodobě vyrovnává mzdu sníženou v jejich důsledku jmenuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity. Je to zejména proto, aby se odlišila od dočasného dorovnání výdělku, který má oficiální název náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.

Dočasná náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody (úrazem nebo nemocí z povolání) na jedné straně a plnou výší náhrady mzdy (kterou vyplácí zaměstnavatel po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti) nebo plnou výší nemocenského (které vyplácí stát od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti). Vyplácí se po dobu trvání pracovní neschopnosti. Naproti tomu náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se zaměstnanci vyplácí stále až do 65 let jeho věku.

Odškodnění se vyplácí i nezaměstnaným

Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dostává i zaměstnanec, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, protože po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání nenašel novou práci nebo o práci přišel. V takovém případě se při výpočtu renty jako jeho aktuální výdělek počítá minimální mzda. Donedávna existovala dvojí praxe – u někoho se použila minimální mzda aktuální, u někoho minimální mzda ve výši, která platila v den, kdy ho pracovní úřad registroval jako uchazeče o zaměstnání. První skupina byla znevýhodněna, protože s každým zvýšením minimální mzdy (a těch bylo v poslední době několik) se jí odečítalo víc a víc peněz. Tuto nerovnost odstranila nedávná novelizace zákoníku práce, nyní už se vždy počítá s minimální mzdou, která platila v den evidence na úřadu práce:

Přepočítá se původní výdělek

Nyní se ale můžou na zvýšení renty těšit všichni, kdo ji pobírají.

Ke zvýšení dojde od ledna a bude se zvyšovat 3,4 procenta. Ovšem to, co se valorizuje, není samotná renta. Přepočítávat se bude výše původního výdělku, tedy mzda nebo plat, který poškozený zaměstnanec dostával před onemocněním nebo pracovním úrazem.

Řekněme pro příklad, že před úrazem člověk bral 25 tisíc korun, ale po úrazu je 16 tisíc. Náhrada za ztrátu na výdělku je tedy 9000 korun. Jestliže je předepsána valorizace o 3,4 %, nezvýší o toto procento přímo devítitisícová renta (to by bylo jen 306 korun), ale původní výdělek: na 25 850 korun. A od nich se bude odečítat současná mzda, tedy 16 tisíc: nová renta od příštího roku pak bude 9850 korun, tedy o celých 850 korun víc.