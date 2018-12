Očima expertů: Pět týdnů dovolené všem

Měli by mít zaměstnanci v Česku ze zákona nárok na pět týdnů dovolené? Co by to znamenalo pro zaměstnavatele a obecně pro pracovní trh?

Do Sněmovny míří návrh na změnu zákoníku práce, který by všem zaměstnancům v Česku zaručoval během roku minimálně pět týdnů dovolené. V pondělí o novince jednala vláda, jasné stanovisko ale nezaujala. Ministrům ČSSD se návrh z dílny KSČM zamlouvá, ministři za ANO nejsou jednotní. Věc tedy zůstává otevřená a rozhodne se až v Poslanecké sněmovně.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by prodloužení základní výměry dovolené pomohlo odstranit nerovnosti mezi některými skupinami zaměstnanců – státní zaměstnanci už například podle zákoníku pět garantovaných týdnů dovolené mají – a umožnilo také lépe balancovat pracovní a osobní život. Stejné stanovisko zastávají i odbory, ty pět týdnů dovolené prosazují dlouhodobě. Většina kolektivních smluv tak s navýšením zákonné dovolené o další týden už počítá. Zástupci zaměstnavatelů si naopak stěžují, že na ně v poslední době tvrdě dopadá jedno vládní opatření za druhým. Rozhodnutí o tom, jestli zaměstnancům navýšit dovolenou, by tak radši nechali v rámci konkurenčního boje na dnes už dost našponovaném pracovním trhu na samotných zaměstnavatelích.

Přečtěte si, co si o návrhu myslí ekonomové, analytici, politici, kteří budou ve Sněmovně rozhodovat, a také zástupci zájmových organizací. Je podle nich povinných pět týdnů dovolené dobrý nápad? A jaký dopad by toto opatření mohlo mít na českou ekonomiku, pracovní trh a podnikatelské prostředí?

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Musíme si vybrat. Buď si budeme brát za vzor neprogresivnější země světa, jakými jsou Spojené státy, Švýcarsko nebo třeba Jižní Korea, nebo se necháme inspirovat sociálně laděnou Francií. V prvním případě budeme prosperovat, ale nebudeme si ulevovat. Ve druhém případě budeme mít řadu sociálních výhod, víc klidu, ale nejistou práci a horší ekonomický komfort. Netvařme se ale hlavně tak, že existuje něco mezi. Za méně práce nikdy nebudeme mít víc koláčů. Po mnoha letech jedeme první třídou evropského vlaku, a pokud podlehneme dojmu, že se úlevami propracujeme ke světlým zítřkům, pak vytváříme kvadraturu kruhu. Ti nejúspěšnější naopak plyn přidávají.

Jana Maláčová

ministryně práce a sociálních věcí

Je to věc, kterou v ČSSD výrazně podporujeme. Myslíme si, že v České republice se pracuje příliš mnoho. Pracujeme v průměru přibližně o 400 hodin ročně víc než Němci a o 300 víc než Francouzi. Jsme jeden z nejdéle pracujících národů v Evropě vůbec a právě navýšení na pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance je jeden z dobrých způsobů, jak pracovní dobu zkrátit.

Více volna v zaměstnání, a tím i více času pro své rodinné a osobní aktivity je v současné době pravidelný požadavek zaměstnanců na benefit v rámci pracovního poměru. Odpovídá to i soudobému náhledu na skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců.

Alena Schillerová

ministryně financí

V mnoha firmách mohou zaměstnanci už dnes čerpat pětitýdenní dovolenou. Podle průzkumu společnosti Trexima poskytuje pět týdnů dovolené už 34,4 procent zaměstnavatelů. Jestliže ostatní společnosti, zejména malé a střední firmy, nabízejí kratší dovolenou, pak k tomu jistě mají pádné důvody. V současné době firmy napříč všemi sektory ekonomiky trápí akutní nedostatek zaměstnanců, a přitom jim přibývají zakázky, které nestíhají plnit. Za této situace nepovažuji za vhodné, aby stát firmám direktivně omezoval odpracovanou dobu jejich zaměstnanců. Podle odhadů Hospodářské komory by se uzákoněním pěti týdnů dovolené zvýšily náklady zaměstnavatelů o 28 miliard korun, což je poměrně výrazný dopad. Firmy by se s těmito zvýšenými náklady musely vyrovnat, což by je mohlo vést k tomu, že by jejich zaměstnanci ztratili dosavadní peněžní i nepeněžní benefity, včetně například indispozičního volna.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Měli bychom si uvědomit, že česká ekonomika začíná zpomalovat a musí se vyrovnat s mnoha tlaky. Jedním z nich je rychlý růst platů, výrazně rychlejší než růst produktivity. Požadavek navýšit plošně dovolenou by měl smysl, kdybychom byli na začátku ekonomického cyklu, a ne na jeho konci – a kdyby výrazněji rostla produktivita zaměstnanců. Dnes už mnoho firem nabízí pátý týden dovolené jako benefit pro své zaměstnance, a pokud by se uzákonilo pět týdnů, bude jistě řada odborových organizací žádat jako další benefit šestý týden. A pokud se s podobnými požadavky trefíme do konce ekonomického cyklu, bude nás to všechny hodně bolet. Pokud se máme o něčem dnes bavit, tak o tom, jak se postarat o to, aby příští ekonomická krize bolela méně než ta poslední.

Josef Středula

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Pro odbory není pět týdnů dovolené žádná novinka, jde o náš dlouhodobý cíl, který se nám úspěšně daří vyjednávat v kolektivních smlouvách. Delší dovolená nad rámec zákonných čtyř týdnů je dnes jedním z nejčastěji sjednávaných benefitů. Počet podnikových kolektivních smluv, které obsahují prodloužení nároku na dovolenou, se stále zvyšuje, letos to bylo už 87 procent. Z toho prodloužení o jeden týden obsahovalo 77 procent podnikových kolektivních smluv. Dokonce přes dvě procenta těchto smluv už garantuje zaměstnancům dovolenou delší o dva týdny. Tato čísla jsou přesvědčivým důkazem, že podnikatelé nevidí v delší dovolené brzdu či překážku svého podnikání.

Delší dovolená rozhodně nebude mít negativní dopady na ekonomiku. Uvědomme si, že před námi stojí takové výzvy jako digitalizace a robotizace ekonomiky, která bude její výkonnost zvyšovat. Prodlužování doby odpočinku je nejen možné, ale žádoucí.

ČMKOS také dlouhodobě poukazuje na diskriminaci, kdy jedna část českých zaměstnanců – veřejná a státní sféra má pět týdnů dovolené a u soukromé sféry je to ponecháno na vůli zaměstnavatele. Pro tuto diskriminaci neexistuje žádný důvod.

Vladimír Pikora

ekonom, Next Finance

Myslím si, že tuto věc máme právně dobře ošetřenou tak, jak je. Zároveň nic zaměstnavateli nebrání nabízet zaměstnancům delší dovolenou jako benefit. Délku dovolené bych proto nechal na trhu. Do toho státu nic není. Je možné, že někde zaměstnanci uvítají dovolenou navíc a jinde zase uvítají rychlejší růst mezd, možnost firemního auta k soukromému použití a podobně. To je na vyjednávání zaměstnanců se zaměstnavateli. Do toho zákonodárce nemůže vidět. Delší dovolená pochopitelně ekonomiku nepoloží, ale komplikuje situaci zaměstnavatelů a snižuje naši konkurenceschopnost.

Ilona Švihlíková

ekonomka

Myslím, že prioritou by měl být spíše tlak na nárůst mezd, který může významně pomoci modernizaci české ekonomiky. Je otázka, jestli návrh pětitýdenní dovolené zrovna v situaci, kdy mzdy rostou, není kontraproduktivní a jestli by nepovzbudil dovoz dalších zahraničních pracovníků do České republiky.

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Návrh poslanců KSČM nelze hodnotit z pohledu podnikatelů a firem jinak než negativně. Jedná se o další opatření, které podkopává a pokřivuje podnikatelské prostředí v České republice. Vždycky je velký problém, když se politici vezou na vlně ekonomického růstu a z veřejných peněz rozdávají doslova na všechny strany plnými hrstmi stylem „po nás potopa“. Na pátý týden dovolené, stejně jako na zrušení karenční doby nebo nesystémové zvyšování minimální mzdy v důsledku doplatí především tuzemské firmy, zejména ty malé a střední, které nemají takové možnosti jako velké korporace a společnosti. Řada firem už navíc pátý týden jakožto benefit nabízí, nelze však na všechny podnikatele pohlížet paušálně stejně a shora nařizovat, kolik dovolené mají zaměstnancům poskytnout. Takové náležitosti by si měl především určit trh, stejně jako například růsty mezd.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc v posledních dnech předvádí doslova názorové veletoče, kdy jednou uzná, že podnikatelům již vrásky přidělalo a dále vůči firmám hodlá postupovat obezřetněji, a na straně druhé jen o desítky hodin později urputně prosazuje další protipodnikatelský krok v podobě plošného nařízení pátého týdne dovolené.

Ivan Bartoš

poslanec, předseda Pirátů

Nejsem si jistý, do jaké míry lze tento návrh brát vážně. Mám obavu, že jde spíš o populistický výkřik komunistů, bez valné šance na schválení. Problém obecně je, že návrh neobsahuje žádnou kompenzaci pro zaměstnavatele, zkrátka jen přichází s dalším týdnem dovolené. Takhle to ale nejde dělat. Náš přístup je spíš pozitivní podpora zaměstnavatelů – když dají víc dovolené, dostanou něco na oplátku. Chápeme, že volno pro lidi a jejich rodiny a děti je dobré, ovšem oproti nepropláceným přesčasům a jiným nešvarům na trhu práce nám to přijde jako méně podstatný problém.

České ekonomice v obecné úrovni by navrhované opatření nepomohlo, je to spíš takové plácnutí do vody. Na jedné straně by se díky delší dovolené sice zřejmě zvýšila spotřeba, ale na straně druhé snížila výrobní kapacita. A jak by to dopadlo na samotné firmy? Velké firmy by takovou změnu zřejmě zvládly, už dnes často pátý týden dávají jako benefit. Obavy mám spíše u těch menších, které jsou už dnes tou nejzatíženější skupinou.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Česká pracovní síla v souhrnu ztrácí – a bude ztrácet – na konkurenceschopnosti. V příštím roce podle prognózy Evropské komise porostou jednotkové náklady práce v Česku tempem pěti procent, suverénně nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. Za Unii jako celek mají ty samé náklady vzrůst v roce 2019 jen o 1,5 procenta. Jednotkové náklady práce zohledňují současně růst pracovních výdělků a růst produktivity práce. Čím víc stoupají, tím výrazněji roste výdělek na jednoho pracovníka v porovnání s růstem jeho pracovní produktivity. Už nyní tedy růst produktivity citelně zaostává za růstem výdělků.

Vzhledem k tomu, že produktivita na pracovníka je vlastně podíl objemu hrubého domácího produktu a celkové zaměstnanosti v daném roce, vážně hrozí, že zavedení povinné pětitýdenní dovolené dále ztlumí růst produktivity. To proto, že hrubý domácí produkt bude nižší o hodnotu vytvořenou během jednoho týdne práce. Propast mezi růstem výdělků a růstem produktivity se proto dále prohloubí a konkurenceschopnost a ziskovost firem dále klesne. Pochopitelně, ne všech firem. Některé to v pohodě ustojí. Mnohé mají pátý týden dovolené už dnes. Řada z nich pak zvláště za současných napjatých podmínek na trhu práce přidá svým dobrým, tedy produktivním zaměstnancům jako benefit i šestý, sedmý nebo třeba desátý týden dovolené, jen aby si je udržela. Nechme to tedy na posouzení každé z firem. Zaměstnavatel ví lépe než odborář nebo politik, kteří v životě nezaměstnali ani vrátného, kolik týdnů dovolené tomu či onomu zaměstnanci může dát. Kolik dovolené si ten či onen zaměstnanec zaslouží. Na kolik týdnů dovolené „si vydělá“.