Předčasný důchod už nemá být lepší než řádný

Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka představil plánované změny ve valorizaci penzí a také nové podmínky pro předčasný důchod. Mimo jiné hodlá zkrátit dobu, o kterou bude možné do důchodu dřív jít – z pěti roků na tři.

Podmínky nároku na předčasný důchod se mění kvůli tomu, aby nedocházelo jako loni k tomu, že předčasný důchod bude vyšší, než by byl důchod řádný. Kvůli loni podávaným žádostem o předčasný důchod teď odkonce správa sociálního zabezpečení nestíhá důchody vyřizovat: Na přiznání důchodu si počkáte. Nestíháme, hlásí úřad.

Běžně do předčasného důchodu odchází 30 tisíc lidí, do řádného zhruba sto tisíc. Loňský rok byl ale výjimečný. Kvůli mimořádným valorizacím se vyplatilo jít do důchodu dřív a o předčasný důchod zažádalo přes 120 tisíc osob.

Do důchodu dřív maximálně o tři roky

Dnes je teoreticky možné jít do předčasného důchodu o pět let dřív proti standardnímu termínu. Zatím ale na pětiletý předstih v praxi nikdo nedosáhne. A pokud projde dnešní návrh, nikdo na něj nedosáhne ani v budoucnu.

Tomu, kdo má standardně odejít do důchodu dřív než v 63 letech, může být předčasný starobní důchod přiznán maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. Například žena narozená v roce 1963, která vychovala tři děti, má důchodový věk 62 let a dva měsíce, takže do předčasného důchodu může jít nejdřív, až jí bude 59 let a dva měsíce.

Podle nově navrhovaných pravidel možnost jít do předčasné penze pět let před řádným termínem padá. Bude možné odejít maximálně tři roky před dosažením penzijního věku.

Svůj přesný důchodový věk včetně délky nároku na předčasný důchod si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Druhou podmínkou je – stejně jako u řádné starobní penze – účast na důchodovém pojištění. To představuje jednu ze složek sociálního pojištění. Za zaměstnance v pracovním poměru, odvádí sociální pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a další podnikatelé) si musí sociální pojištění platit samy. K přiznání důchodu musíte mít na kontě důchodového pojištění určitý počet roků. Zatím je to nejmíň 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění. Nebo 35 let, jestliže chcete započíst náhradní dobu. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice chtělo od roku 2024 prosadit, aby potřebná doba pojištění mohla klesnout pro všechny případy na 25 let. Vládní koalice se na tom ale neshodla. Nyní Jurečka naopak uvažuje o prodloužení potřebné doby pojištění na 40 roků.

Předčasný důchod se bude krátit víc

Ten, kdo odejde do předčasného důchodu, musí počítat s krácením penze. Trvalým. Nižší důchod bude dostávat i po dosažení řádného důchodového věku. Nyní se má krácení zpřísnit.

Krácení penze dnes vypadá následovně:

Úředníci vezmou vaši procentní výměru, počítanou na základě odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané v roce 2023 jde o roky 1986 až 2022. Takto vypočtenou procentní výměru sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, o:

V prvních 360 kalendářních dnech před řádným termínem se důchod krátí 0,9 procenta výpočtového základu

Za období od 361. dne do 720. kalendářního dne před termínem o 1,2 procenta výpočtového základu

V období přes 721 dní před řádným termínem o 1,5 výpočtového základu

Ke zkrácené procentní výměře se potom připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchodce stejná a v roce 2023 dělá 4040 korun.

Nově se ale procentní výměra má krátit o 1,5 procenta hned, ve všech obdobích.

Procentní výměra předčasných důchodů bude také vyloučena z valorizací, až do okamžiku termínu řádného odchodu do důchodu.

