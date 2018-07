Srovnání spořicích účtů. Vaše úspory těžce válcuje inflace

V našem srovnání sledujeme předpokládaný výkon jednotlivých spořicích účtů za rok. Porovnáváme, kolik peněz na nich bude, když se na ně nalije určitá suma a po roce se vybere. Srovnání nechceme zatěžovat dalšími podmínkami – zakládat ke spořáku zpoplatněný běžný účet, hlídat si placení kartou a podobně. Pokud ale chcete nějakou tu desetinku navíc, zvažte, jestli byste takový úkol, který si na vás v bance vymyslí, nemohli a nechtěli splnit. Může se to vyplatit. Vždyť je vlastně docela dobře možné, že takového bobříka spoření běžně lovíte, jen si to neuvědomujete…

Wüstenrot – nejvyšší úrok ze všech spořáků, které zůstaly mimo hru, nabízí Wüstenrot. Spořicí účet vám v tomto případě přináší zhodnocení až 1,2 procenta ročně. Má to ale hned několik háčků. Na vklady od 30 tisíc do 1,5 milionu korun platí základní sazba 0,2 procenta, kterou si však můžete vylepšit o čtyři desetinky díky věrnostnímu bonusu. Ten však neznamená nic jiného než předem sjednanou fixaci uložených peněz na jeden rok. Ze spořicího účtu se tak rázem stává termínovaný vklad. Dalších šest desetinek navíc pak můžete získat díky akčnímu zvýhodnění, které ve Wüstenrot platí od začátku dubna do konce července, ovšem jen pro nové vklady.

Air bank – spořicí účet i běžný účet můžou být i z hlediska úroků celkem fajn. Dostanete zde jedno procento (na vklad do sta tisíc u běžného, do čtvrt milionu korun u spořicího účtu). Stačí k tomu pětkrát do měsíce zaplatit kartou aspoň žvýkačky. To se dá. Pokud vám tedy žvejka netahá plomby ze zubů.

Sberbank – spořicí účet FÉR spoření PLUS slibuje úrok 0,53 procenta. Pokud si ale v bance zřídíte běžný účet FÉR konto, budete mít na spořáku nárok na sazbu 0,83 procenta (na vklady do 300 tisíc korun). Běžný účet je zdarma. Ovšem pouze v případě, že na něj každý měsíc přijde aspoň 15 tisíc korun. Když ne, stojí 99 korun měsíčně.

Equa bank – když vám na běžný účet této banky přijde měsíčně deset tisíc nebo z něj aspoň třikrát zaplatíte kartou, tak vám na spořicím účtu HIT k základnímu úroku 0,2 procenta přibude ještě dalších šest desetinek (na vklady do 200 tisíc korun).

Raiffeisenbank – díky produktu eKonto Flexi můžete mít úrok 0,75 procenta (na vklady do 150 tisíc korun). Musíte ale u Rajfky taky mít běžný účeteKonto Smart nebo eKonto Komplet. A například eKonto Smart je zdarma pouze v případě, že vám na účet přijde aspoň 15 tisíc korun a zároveň provedete minimálně tři odchozí transakce. Jinak platíte 99 korun měsíčně.

MONETA Money Bank – na dnešní dobu solidního úroku 0,7 procenta můžete dosáhnout se Spořicím účtem GOLD. Je ale jen pro ty, kdo mají v bance účet Genius Gold. Ten ale měsíčně stojí 469 korun. Tenhle poplatek můžete taky srazit na nulu: stačí mít v Moneta Money Bank uložený pakatel – aspoň milion korun.

Artesa – na Spořicím účtu Artesa Universal dostanete sazbu 0,6 procenta. Stejná sazba navíc platí klidně i pro milionové úložky. Počítejte ale s tím, že u kampeličky musíte složit členský vklad ve výši desetiny toho, co budete mít na účtu. Členský vklad se nezhodnocuje a neplatí pro něj ani pojištění vkladů.