Vlastní bydlení už nebude tak dostupné jako dřív

V čele největší české stavební spořitelny je tři měsíce. Sebevědomí mu ale rozhodně nechybí. Stavební spořitelny by podle něj měly v mnohem větší míře cílit i na klienty, kterým končí fixace hypotéky. „Jestliže některým klientům dokážeme nabídnout lepší servis, než je hypotéka v bance, nevidím důvod, proč bychom se do toho neměli pustit,“ říká předseda představenstva ČMSS. Bavili jsme se ale i o dalších zásazích České národní banky do půjček na bydlení, které by mohly s trhem zamávat.

Tomáš Kořínek Vystudovat ČVUT v Praze (Fakulta elektrotechnická, obor Ekonomie a management). V čele Českomoravské stavební spořitelny je od března 2018. Ve skupině ČSOB ale působí už od roku 2009. Od května 2010 šéfoval útvaru řízení rizik a od roku 2015 byl členem představenstva ČSOB odpovědným za oblast řízení rizik skupiny. Před nástupem do ČSOB působil v seniorských manažerských funkcích na českém finančním trhu. Byl například členem představenstva odpovědným za risk management, finance a operations ve Volksbank. Volný čas tráví především se svou rodinou, s pěti dětmi to prý ani jinak nejde. V zimě i v létě je rád na horách. Má rád kolektivní sporty a historii.

Není konzervativní sektor stavebního spoření příliš nudná oblast pro člověka, který se dřív v bankách zabýval řízením rizik?

Rozhodně ne. I ve stavebním spoření je nejistot dostatek. Vezměte si jen rizika nemovitostního trhu, která se dnes v médiích probírají zleva zprava. ČNB i Evropská centrální banka vydávají doporučení nebo regulace, všichni se bojí, co by mohlo nastat, když by ekonomice začal docházet dech. Bankovní sektor navíc prožívá etapu velkých změn spojenou se změnou očekávání klientů, digitalizací a tak podobně. Týkat se to samozřejmě bude i stavebního spoření.

Říká se, že nové koště dobře mete. Chtěl byste něco zásadního změnit na dosavadním směřování vaší instituce?

Zadání mám jasné – připravit Českomoravskou stavební spořitelnu na budoucnost. Máme výborné jméno, silný brand, skvělé postavení na trhu, ale za pár let může být všechno jinak. Mým úkolem je připravit Lišku na to, že za pět let už budou klienti chtít jiné věci a v jiné formě. S tím musíme počítat. Chtěl bych, aby byla Liška dál vnímaná jako tradiční a spolehlivá značka, ale zároveň i moderní a rychlá.

Kritici stavebka namítají, že je to zastaralý produkt, který už splnil svoji historickou roli. Teď by podle nich mohly stavební spořitelny přepustit místo klasickým bankám…

Stavební spoření rozhodně není relikt minulosti, který by na trhu neměl své místo, jak se nám někdo snaží namluvit. Je to vidět i v souvislosti s kroky ČNB, která říká: buďte zodpovědní, nežeňte se do financování na hranu, nejdřív si nějaké peníze naspořte a až potom jděte a kupte nebo postavte nemovitost, s rozumným poměrem mezi vlastními zdroji a půjčenými penězi. Přesně tomu odpovídá systém stavebního spoření, které svou sílu ukazuje zvlášť v době, kdy jdou úrokové sazby nahoru. Řešení vlastního bydlení je důležitá věc a stavebko vede zkrátka k zodpovědnosti.

Regulace ČNB se ale týká i stavebních spořitelen. Ty se dřív svými úvěry podílely na dofinancování hypoték, když klienti neměli dostatek vlastních peněz. Teď se to centrální bankéři snaží zatrhnout. Jak moc se to projeví na byznysu stavebních spořitelen?

Omezení ze strany ČNB bude mít určitě nějaký dopad. Každá stavební spořitelna k tomu dřív přistupovala trochu jinak. Někdo dofinancovával hypotéky svých matek, což nebyl náš případ, někdo zase navyšoval úvěry. Pořád je to ale jen podmnožina celkového problému spojeného s regulací LTV, kdy centrální bankéři zpřísňují pohled na hypotéky na víc než osmdesát procent ceny nemovitosti. Tahle regulace říká: milý kliente, naspoř si dvacet procent a pak přijď, chovej se zodpovědně.

Tohle bude mít skutečný dopad, protože financování vlastního bydlení už nebude tak jednoduché jako dřív. ČNB teď navíc zdůrazňuje další omezení, které se týká ukazatele DSTI. Měsíční splátky úvěrů by neměly činit víc než 40 procent celkového čistého příjmu žadatele o hypotéku. Když se ale podíváte na poměr mezi průměrnou cenou bytů a průměrnými příjmy v Česku, zjistíte, že tím dostupnost vlastního bydlení výrazně klesne. Tohle trh může zasáhnout mnohem víc než stávající doporučení limitu LTV.

Je takové zpřísnění na místě?

Dosavadní zásahy centrálních bankéřů jsou rozumné. Trh byl opravdu hodně agresivní, běžně se financovalo až ke sto procentům ceny nemovitosti, někdy i výš. Všichni si moc dobře pamatují, jak to ve světě vypadalo s hypotečním trhem v roce 2008. A nikdo určitě nemá zájem, abychom to zažili i v Česku.

Takže nemáte pocit, že jde o zbytečný zásah do trhu?

Zbytečný určitě ne. Zásadní samozřejmě bude, jak přesně budou limity nastavené. Co se týče DSTI, my v ČMSS nedokážeme přesně odhadnout, jaký dopad to může mít na trh. ČNB ale shromažďuje data ze všech bank, takže věřím, že dokáže nastavit hranici smysluplně. Navíc stále jde jen o doporučení.

ČNB by ale ráda do legislativy prosadila, aby mohla bankám limity přímo nařizovat.

Současný způsob doporučení mi přijde dostatečný. Když se jich někdo nebude držet, musí centrálním bankéřům dokázat, že si riziko umí ošetřit jinak. V tomhle ohledu je velký rozdíl mezi bankami, které mají robustní modely řízení kreditního rizika a dělají to na základě dvacetileté zkušenosti, a novými bankovními domy, které to nemají takhle nastavené.

Letos v únoru jste na výroční tiskové konferenci ČMSS mluvil o tom, že skončila doba, kdy si stavební spořitelny nedělaly zálusk na klienty, kterým končí fixace hypotéky. Teď už hodláte bankám konkurovat?

V blízké době končí fixace hypotéky rekordnímu počtu lidí a i další roky budou v tomhle ohledu vydatné. Samozřejmě s bankami nejsme stoprocentní konkurenti. Cílíme na nižší částky, na mainstreamové klienty s dobrou kreditní historií. Jestliže některým klientům dokážeme nabídnout lepší servis, než je hypotéka v bance, nevidím důvod, proč bychom se do toho neměli pustit.

Nezní to až moc sebevědomě?

V době, kdy úrokové sazby klesaly, nebyl pro klienty s hypotékou koncept stavebního spoření cenově atraktivní. Teď se ale situace mění. Průměrné úrokové sazby u úvěrů stavebních spořitelen jsou nižší než průměrné sazby hypoték. Stavební spořitelny mají navíc jednu zásadní výhodu, o které se tolik nemluví – už při podpisu smlouvy vám garantují, za jakých podmínek si můžete vzít úvěr třeba až za šest let. A kdo ví, jaké budou sazby hypoték v roce 2024. Klientům se to teď budeme snažit stále víc zdůrazňovat.

Kam se podle vás úrokové sazby vyšplhají v dohledné době?

Všeobecné očekávání je, že průměrné úrokové sazby budou pomalu růst. Ke konci roku by se měly u hypoték pohybovat kolem tří procent, my budeme zhruba půl procentního bodu pod nimi.

Na tiskovce jste mluvil i o tom, že byste rád stavební spoření zjednodušil. Co tím přesně myslíte?

I když nejde o triviální produkt, měli bychom se snažit klientovi všechno co nejvíc usnadnit. Počínaje webem přes smlouvy, které chceme zpřehlednit, až po lépe vyškolené prodejce. Teď jsme zbytečně složití. Chtěli bychom využít všechny možnosti, které nám dává digitalizace.

Popravdě mě dost překvapuje, že u vás stále nejde spořicí smlouvu uzavřít elektronicky. V dnešní době, kdy chce člověk všechno vyřídit online bez návštěvy poboček, by to měl být přece základ…

Máte pravdu, že v tomhle ohledu jsme – například ve srovnání s bankami – zaspali. Proces elektronického uzavření spořicí smlouvy máme dotažený blízko ke klientovi, ale chybí nám poslední krok. Teď jsou ale naší prioritou úvěry.

Půjde je u vás sjednat komplet online?

V oblasti úvěrů chceme dosáhnout kompletní digitalizace od obchodního zástupce směrem k nám. Pro klienta to bude znamenat výrazné zrychlení. Nechceme ale konkurovat klasickému spotřebitelskému financování. Většinou jde o půjčky na rekonstrukce a jiné úpravy bydlení, což je jiná kategorie než bezúčelový nezajištěný úvěr. Kontakt s obchodním zástupcem dává klientovi přidanou hodnotu, jeho rady jsou důležité. Bydlení není rychloobrátkové zboží. Nedávno jsem v rádiu slyšel reklamu, která zjednodušeně tvrdí, že prodej nebo pronájem nemovitosti může být stejně jednoduchý, jako když na internetu kupujete postel. To je samozřejmě nesmysl. Platí tedy, že chceme být v online světě aktivnější, ale všechno má své meze.

Jste spokojený s tím, jak se ČMSS byznysově vede v prvním čtvrtroce vašeho působení?

Co se týče uzavírání spoření, daří se nám velmi dobře. Získali jsme hodně mladých klientů, kteří jsou noví jak pro ČMSS, tak i pro celou skupinu ČSOB. S úvěry ale tolik spokojený nejsem. Ne že by ta čísla byla špatná, ale jsem přesvědčený, že v situaci, která je dnes na trhu, bychom měli být ještě lepší.

Zmiňujete mladé klienty. Na ty teď různými akčními nabídkami cílí snad všechny stavební spořitelny na trhu. O klienty do osmnácti let navíc nově usilují i penzijní společnosti. Jak velká je to pro vás konkurence?

Za konkurenci to vůbec nepovažuji. Naopak naši obchodníci nabízejí dětské penzijko jako synergii v rámci skupiny ČSOB. Obojí se týká optimalizace státního příspěvku a zodpovědného chování, kdy člověk myslí na budoucnost.

Oba produkty dětem uzavírají rodiče a prarodiče. Opravdu se v praxi nestává, že by si rozmýšleli, že sjednají jenom jeden, nebo druhý produkt?

Nepozorujeme, že bychom se vzájemně kanibalizovali. Pro získání maximální státní podpory je u stavebka měsíční úložka necelých sedmnáct stovek a u penzijka tisícovka, což nejsou částky, které by nebylo možné platit zároveň.

Jak se dnes na stavebko dívají zákonodárci? Máte informace o tom, že by chtěli něco zásadního měnit?

O ničem nevím. Systémové změny řešíme přes Asociaci stavebních spořitelen. Z mého pohledu je teď všechno nastavené celkem dobře, takže bych do systému zbytečně nevrtal. Zejména ne teď, kdy systém stavebka má začít přinášet občanům ty hlavní výhody. S Ministerstvem financí řešíme spíš jen technikálie typu, jak ve specifických případech postupovat při prokazování účelovosti úvěru nebo při refinancování.

Na konci minulého roku mluvili zástupci asociace o tom, že by rádi rozšířili účelovost úvěrů ze stavebního spoření. Stále to platí?

Samozřejmě by to bylo pěkné a v mnoha případech by to dávalo i smysl, kdyby se účelovost rozšířila, protože bychom mohli obsloužit víc klientů. Ale teď to pro nás není nosné téma. Preferujeme spíš kontinuitu a klid na práci.

Není to přitom tak dávno, co chtěl bývalý ministr financí Miroslav Kalousek otevřít trh stavebního spoření běžným bankám. Tahle myšlenka má prý navíc své zastánce i u některých centrálních bankéřů. Nebojíte se, že by se mohl tenhle nápad zase vrátit do hry?

Člověk nikdy neví, co se může stát, ale teď nemáme žádné signály, že by nad tím někdo reálně uvažoval.