O desetinu levnější nákup. Hello bank má slevu do řetězců

Hello bank vrátí 10 procent z ceny nákupu v hypermarketech a supermarketech, pokud ho zaplatíte kreditní kartou HelloPay. Akce, která patří k nejvýraznějším na trhu, potrvá jen od úterý 20. do pátku 23. prosince.

Banka nijak neomezuje minimální výši jednotlivého nákupu, sčítají se všechny v uvedeném období. Maximální výše celkové slevy je 500 korun (tedy 10 % z 5000 korun). To, že jste platili v hypermarketu nebo supermarketu, by banka měla poznat podle MCC (Merchant Category Code) – mezinárodního kódu označujícího hlavní oblast podnikání obchodníka. Do této kategorie by měly patřit především větší řetězce jako Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Lidl, Penny nebo Tesco. Podrobnosti zjišťujeme.

Slevu lze využít také pro e-shopy hypermarketů a supermarketů. Podmínky nezakazují ani nákup v zahraničí. Vedle klasické plastové karty HelloPay může platba proběhnout i prostřednictvím aplikací Google Peněženka (Google Pay) nebo Apple Pay. Sleva se však netýká debetní karty. „Odměnu nelze získat za platby přes aplikace či peněženky jiných institucí, jako jsou například Curve, Twisto, Zen nebo Revolut,“ píše banka.

Výrazné slevy za běžné nákupy či služby nabízejí také některé další banky. Například s kartou od České spořitelny lze do konce prosince ušetřit 20 procent (maximálně 750 korun) z nákupů v řetězci Albert, někteří klienti dosáhnou i na 20% slevy v internetových obchodech Rohlík a Košík. Mezi nejatraktivnější v předvánočním období patří také nabídka služby Skip Pay, za kterou stojí ČSOB: lidé, kteří si nově založí ověřený účet Plus u Skip Pay, dostanou v rámci marketingové akce až 1500 korun na první nákup prakticky kdekoliv.

My vás varovali! Zdroj: Peníze.cz, Joot.cz Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící web se špatnou češtinou, bez kontaktu na provozovatele, s podezřele nízkými cenami a podobnými varovnými znaky. Proto snadno zmate i průměrného spotřebitele. Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem