Jak reklamovat auto. Pozor na kratší záruku

23. 6. 2020

Koupě automobilu bývá zpravidla větší investicí, proto je dobré předem znát všechny možné nástrahy, které můžou nastat, pokud se na něm vyskytnou vady.

„V praxi můžeme rozlišit tři situace: vůz si zakoupíte jako spotřebitel od podnikatele, koupíte jej od jiné nepodnikající osoby, anebo jste také podnikatel a vůz zakoupíte od jiného podnikatele,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

V případě, že spotřebitel kupuje od podnikatele nový vůz, má na něj záruku 24 měsíců. To znamená, že po tuto dobu můžete u prodejce reklamovat veškeré vady, které se na autě objeví. Avšak v případě koupě ojetého vozu může být tato záruka zkrácena až na polovinu.

Zkrácení záruky u ojetého vozidla však není jedinou nástrahou. V případě bazarových automobilů se nezřídka stává, že prodejce uvede do kupní smlouvy všechny možné vady, které by vůz mohl mít. Tím se snaží zamezit pozdějším reklamacím uvedených vad. Ze zákona totiž nelze reklamovat vadu, pro kterou bylo zboží prodané za nižší cenu, nebo vadu způsobenou běžným opotřebením, kterou měl automobil při převzetí kupujícím.

Při nákupu nového vozu by se měli mít na pozoru hlavně podnikatelé. V kupních smlouvách se často objevují ujednání, která omezují práva kupujícího při reklamaci. Jde například o povinnost servisních prohlídek v autorizovaných servisech, povinné roční kontroly a podobně.

Někdy nemusí být tato ujednání na první pohled vůbec patrná, a kupující je tak snadno přehlédne. Může jít o povinnost, aby servis, ve kterém je prováděna prohlídka, o ní provedl záznam do speciální servisní knihy. V případě, že si pak majitel auta vybere servis, který do ní nemá přístup, může přijít o celou záruku. Zatímco u spotřebitelů by se k takovému ujednání ze zákona vůbec nepřihlíželo, u podnikatelů je situace jiná.

Při transakci mezi dvěma podnikateli může mít prodejce v podstatě jakékoliv požadavky na zachování záruky. „Záruka na zakoupené zboží podnikatelem může být jakkoliv zkrácena, případně smluvně i úplně vyloučena. To samé platí při koupi automobilu spotřebitelem od jiné nepodnikající osoby,“ uvádí Hekšová.

Pokud není mezi dvěma podnikateli nebo dvěma nepodnikajícími fyzickými osobami dohodnuta záruka nebo její podmínky, musí se zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu a ty skryté pak do dvou let. Skrytou je pouze taková vada, kterou měl automobil už při převzetí. Nejde tedy o jakoukoliv vadu, která se na vozidle objeví během dvou let od koupě.

Někdy se také lze setkat s tím, že vůz je prodáván s popisem „jak stojí a leží“. Toto slovní spojení označuje takzvaný prodej úhrnkem. „Při něm jsou automaticky vyloučena všechna práva z vadného plnění – takové zboží nelze reklamovat. Při prodeji automobilu by se však tento způsob prodeje neměl vůbec uplatnit, protože je určen pro prodej souboru různých věcí. Pokud máte možnost, takovému ustanovení se ve smlouvě vyhněte,“ zdůrazňuje Hekšová.