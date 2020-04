Porazí Superb? Otestovali jsme luxusní Renault Talisman

V českých firmách se standardně jako služební auto fasuje Octavie, a pokud jste to dotáhli výš, tak Superb. Co ale vybočit z davu? Zajímavou alternativou k největší Škodovce může být Renault Talisman. Na papíře nabízí velmi zajímavou kombinaci výkonu, výbavy a ceny. Vyzkoušeli jsme ho v praxi.

Velké Renaulty byly vždycky zajímavé a představovaly originální pojetí luxusu. Někteří z nás si určitě vzpomenou na klasiky jako byly modely 21, 25, Safrane nebo třeba výstřední Avantime a Vel Satis.

Všechny přicházely s pozoruhodnými technickými řešeními, svébytným designem a důrazem spíše na pohodlí než na dynamiku, která hrála prim u německých manažerských sedanů, které trhu již desítky let dominují. Talisman je poslední v této řadě a nástupcem pozoruhodné a nedoceněné třetí generace modelu Laguna.

Co to je?

Talisman je vrcholným modelem v nabídce Renaultu, takže se přímo nabízelo vyzkoušet jeho špičkovou verzi. Zajímalo mě, jak jezdí auto, které by teoreticky mělo být vrcholem všeho, co Renault nabízí.

K testu jsem tedy zvolil Talisman Grandtour (tak u Renaultu označují kombík) ve výbavě Initiale Paris. Ta je ekvivalentem škodováckého Laurin & Klement. Testovaný model měl nejsilnější benzinový motor 1.8 TCe o výkonu 225 koní, který je v podstatě podladěnou verzí pohonné jednotky z ostrého hatchbacku Mégane R.S. To by mohlo vyvolávat představu jakési „sportovní verze“, ale nenechte se zmýlit. Tohle je spíše rychlý dálniční křižník než okreskový dravec. Ale o tom ještě později.

Autor: Vojtěch Dobeš

Nebýt benzinového motoru, je Talisman Grandtour naprosto typickým případem auta, které nejčastěji potkáte ve firemních flotilách. Jednotlivců, kteří by utratili přes milion korun za kombík neprémiové značky, je čím dál méně a naopak čím dál více lidí se v této kategorii obrací spíše k rodinným SUV a crossoverům. Pořád je ale spousta řidičů, které neláká sedět vysoko a pro které je velký a výkonný sedan nebo kombi ideálem.

Tradicionalisty by mohl zvláště lákat Talisman v provedení sedan – kromě toho, že odolal sílícímu trendu vozů s výklopnou zádí, nabízí elegantní vzhled velké limuzíny. I kombi působí jako auto o půl třídy větší než někteří konkurenti, ale u sedanu se to snoubí s jistou nezaměnitelnou elegancí.

Co to stojí?

Na rozdíl od spletitých ceníků, typických pro německé koncerny a jejich dceřiné značky, je to s cenami Talismanu docela jednoduché. Základní diesel ve výbavě Intens, která se z druhé nejvyšší změnila na základní, stojí 819 900 Kč, výkonnější verze s automatem přijde na 876 900 Kč. Luxusní verze Initiale Paris stojí 1 106 900 Kč, a to jak s testovaným benzinovým agregátem, tak i s dvěstěkoňovou verzí naftového dvoulitru.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

To je o něco málo více než u ekvivalentního Superbu. Ten se základní verzí motoru 2,0 TSI přijde na 1 071 900 Kč. Nabízí ale menší výkon (188 versus 225 koní) a navíc nechává větší prostor pro utrácení za příplatkovou výbavu. Po dorovnání na výbavu základního Talismanu přijde Superb na 1 150 000 Kč. Výkonnější 2.0 TSI o 268 koních a s pohonem všech kol pak v ekvivalentní výbavě stojí podle ceníku 1 346 000 Kč.

Už v ceníku je tedy Talisman znatelně levnější než odpovídající Škodovka. Ještě zajímavější je pohled na nabídku skladových vozů, která naznačuje, že v reálu je možné jej pořídit ještě mnohem levněji. Tohle zjištění musí nezbytně ovlivnit i celý náš test, protože na spoustu věcí budeme nahlížet o něco jinak s vědomím, že Talisman můžeme vnímat jako cenově výhodnou alternativou k domácí značce (a i k řadě jiných).

Jak to jezdí?

Pokud očekáváte, že spolu s přeplňovanou osmnáctistovkou dostal Talisman od svého Méganu R.S. i část jeho sportovního charakteru, budete patrně zklamáni. Ne snad, že by to bylo pomalé auto. 225 koní se nikam neschovalo a o to, že by se vám nedostávalo výkonu při akceleraci nebo předjíždění, se také nemusíte bát. Ale pokud máte představu, že vám nejsilnější verze přinese nějaké vzrušení za volantem, že vás „vtáhne do děje“, jak s oblibou píší časopisy pro motoristické nadšence, pak vás zklamu.

O tom, jak moc je Talisman „řidičské auto“ asi nejlépe vypovídá to, že na volantu nenajdete pádla řazení automatické dvouspojkové převodovky, která jsou dnes u většiny automatů už samozřejmostí. Pokud chcete změnit rychlostní stupeň manuálně, budete na to muset „postaru“, tedy cvakat voličem převodovky dopředu a dozadu. Pozitivní je, že logika ovládání je „správná“, tedy podřazujete dopředu a odřazujete nahoru, ale pořád to je řešení spíše pro občasné použití, ne na nějaké akční vymetání okresek.

Ono je to ale možná jedno, protože ani pádla by nevyřešila fakt, že šestistupňová dvouspojková převodovka EDC se chová poněkud ospale a na povel k přeřazení reaguje s notnou prodlevou. Celkové chování převodovky mě dokonce přimělo k přesvědčení, že mám co dělat s nějakým postarším, nepříliš dobře naladěným automatem klasické koncepce s hydrodynamickým měničem točivého momentu. Jak se podařilo vytvořit tento dojem u dvouspojkové převodovky, to je mi tak trochu záhadou, zvláště když podobná převodovka v novém Renaultu Clio funguje tak skvěle.

Další testy Zdroj: Shutterstock Typický český tatík potřebuje praktické auto, se kterým dojede na chalupu nebo sjezdovku. A potřebuje se také opájet pocitem, že je na dálnici nejrychlejší a ukázat, že na to má. Splňuje současná nejdražší Škodovka všechny tyto požadavky? Dokonalý vůz pro rodinu. Zkusili jsme rychlého Kodiaqa Život není jen o racionalitě a jezdit vozem tradiční kategorie gran turismo je známkou vytříbeného vkusu a možná i jisté náklonnosti ke staromódním způsobům. Velkolepá jízda. Tohle BMW nepotřebujete, ale chcete

Intenzivnímu řidičskému zážitku příliš neprospívá ani systém natáčení zadních kol 4Control, ale u něj to vlastně nevadí. Možná dokonce naopak. Pokud jste ten typ řidiče, který si chce užívat perfektní kontroly nad vozem, asi vám nebude sedět systém, který bez vašeho vědomí natáčí podle potřeby zadní kola a to dokonce tak, že nemůžete přesně vědět, kterým se budou natáčet směrem.

V malých rychlostech se natáčejí „proti“ směru zatočení těch předních, a pomáhají tak zlepšit manévrovatelnost a zmenšit poloměr otáčení. Ve vyšších rychlostech se natáčejí stejným směrem jako přední a přispívají tak k lepší stabilitě. Výsledkem je ještě o něco „odtažitější“ chování auta, ale zároveň systém opravdu funguje a pomáhá tomu, aby auto bez odmlouvání a hladce udělalo přesně to, co chcete.

Talisman si tak ve výsledku za svůj nesportovní charakter nezaslouží kritiku. Není určený pro lidi, kteří si chtějí řízení akčně a aktivně užívat, ale pro řidiče, kteří se potřebují rychle a s minimální námahou dostat z bodu A do bodu B. Pomalý automat a absence pádel ale vadí i tak, stejně jako fakt, že si palubní systém nepamatuje zvolený režim auta (takže pokud přepnete do sportovního, začínáte po nastartování zase ve standardním). Ale věřím tomu, že mnoho řidičů si se specifickým charakterem Talismanu bude rozumět a zejména na 4Control budou pět ódy.

Jak se s tím žije?

U služebního auta nebo rodinného kombíku jsou ale samozřejmě důležitější věci než to, jaká zábava je ho řídit. Třeba to, kolik je v něm místa. V tomhle ohledu Talisman boduje, protože je ve všech směrech skutečně obrovský a nabízí spoustu prostoru cestujícím vpředu i vzadu, stejně jako zavazadlům.

Autor: Vojtěch Dobeš

Tomu odpovídá i pohodlí, které podporují i příjemné sedačky. Ty se nesnaží být zbytečně sportovní. Přední mají navíc ve výbavě Initiale Paris masážní funkci – jak už ale bývá u „levnějších“ (rozumějte těch, která nejsou od prémiových značek) aut zvykem, reálně masáž příliš nepomáhá a navíc máte pocit, že vás vystrčí ze sedadla. Samozřejmostí je vyhřívání a odvětrávání.

To je ale víceméně detail ve srovnání s infotainmentem. Ten se tváří supermoderně a kromě velkého, na výšku situovaného dotykového displeje, nabízí i ovládání „kolečkem“, ale pořád nevyniká ani přehledností, ani rychlostí. Pokud jste zvyklí třeba na brilantně rychlý a precizní infotainment od Škody a Volkswagenu nebo na minimalistický, ale rychlý a přehledný systém od Mazdy, budete tady poněkud ztraceni. O prémiových značkách nemluvě. Na druhou stranu, mohlo by to být i výrazně horší a nebýt toho, že si infotainment nepamatuje nastavení vozu, tak si na něj asi zvyknete.

Autor: Vojtěch Dobeš

Co naopak potěší je velmi příjemně hrající audio Bose s třinácti reproduktory. Dostanete i CD přehráváč v kastlíku před spolujezdcem, ale nejspíš ho stejně nikdy nepoužijete a budete spoléhat spíše na MP3 z flashky nebo ještě lépe streamování přes Spotify nebo podobnou službu. Talisman podporuje Android Auto i Apple Car Play, což se v tomto případě hodí. Potíž ale občas může nastat s na výšku orientovaným displejem. Ten sice mají telefony také, ale systémy propojení s autem bývají „zvyklé“ na displeje na šířku.

Důležitou součástí soužití s autem jsou také provozní náklady, které u nového vozu představuje především spotřeba paliva. Tady si Talisman zaslouží pochvalu největší. Benzinový motor o výkonu 225 koní, pohánějící velký kombík, který se přitom spokojí se spotřebou mezi sedmi a devíti litry při běžném, svižnějším zacházení, to je věc, která leckoho přiměje zamyslet se nad tím, jestli opravdu potřebuje diesel.

Jak moc je to luxusní?

Talisman není auto prémiové značky, ale jeho vrcholná výbava se prezentuje jako luxusní produkt a ceníková cena přes milion korun také na určitou míru luxusu ukazuje.

Na to se můžeme podívat ze dvou pohledů. Pokud budeme luxus hodnotit na principu zaškrtávacího seznamu, tedy toho, jestli má Talisman patřičnou výbavu, dostatek výkonu, je dostatečně velký a podobně, pak nepochybně ano.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Renault si na výsledcích v Euro NCAP dává již tradičně záležet, takže pětihvězdičkové hodnocení u Talismanu nepřekvapí. Má slušné výsledky v ochraně dospělých i dětských cestujících (84 a 86 %). Solidních je také 76 % za bezpečnostní asistenty – je to hodnota srovnatelná s posledními modely luxusních značek a výrazně překonaná jen semi-autonomními vozy Tesla. Snad jen 68 % za ochranu chodců je zklamáním.

Máme tu výkonný benzinový motor, který je sice jen čtyřválcový, ale to už dávno přestalo být pro luxus překážkou. Výbava zahrnuje snad všechno, co si v této kategorii můžete přát, včetně adaptivního tempomatu, kamer s 360stupňovým pohledem kolem auta, LED světlometů, head-up displeje, chytrého infotainmentu, vyhřívaných a ventilovaných sedaček a tak dále. Takže i z tohoto pohledu by Talisman mohl být „luxusní“.

Totéž bychom mohli říci i na pohled, protože tohle auto opravdu vypadá docela impozantně a i na poměry své třídy působí dojmem opravdu velkého vozu.

Zlom ale nastává po usednutí do kabiny. Té sice nechybí kožené čalounění ambientní podsvícení a další věci, které si na seznamu můžete odškrtnout, ale neubráníte se pocitu, že zvláště některé prvky vypadají poněkud lacině. Tam, kde menší a levnější Clio a Captur dohánějí a možná i překonávají konkurenci, pokud jde o kvalitu zpracování, Talisman stále zaostává. Přesednutí nejen z jakéhokoliv prémiového auta, ale i například z tolikrát zmiňovaného Superbu, ve vás vyvolá smíšené pocity.

A totéž platí nejen o materiálech a zpracování, ale i o mnoha funkčních systémech. Už jsem zmínil absenci pádel pod volantem, neochotný automat, pomalý infotainment nebo masážní sedačky, které sice fungují, ale není to ono. Takový dojem máte z auta jako celku. Je tu pár systémů, které fungují výborně (zejména motor a ve sportovním režimu i podvozek se systémem 4Control), ale řada dalších, v čele s infotainmentem a převodovkou působí mírně nedotaženým dojmem.

Autor: Vojtěch Dobeš

Verdikt

Utratit více než milion korun za benzinový kombík od Renaultu může na první pohled vypadat jako zvláštní nápad. Talisman Grandtour má ale leccos do sebe a zvláště pokud vám nesedí „německý“ styl, který této třídě dominuje, může jeho záměrně nesportovní charakter být vyloženě osvěžující.

K tomu, aby byl skutečně přesvědčivým hráčem v této cenové kategorii, by ale potřeboval kvalitnější zpracování a propracovanější techniku. Takto zůstává jeho hlavní zbraní to, že je pravděpodobně v reálném světě levnější než většina konkurence.