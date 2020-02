Levné, ale schopné SUV. Vyzkoušeli jsme Dacii Duster

Rumunská automobilka Dacia v Česku dlouhá léta bojovala s ne zcela zaslouženou pověstí výrobce nekvalitních aut. Přitom od samého počátku její moderní historie (a i dříve, protože populární Dacia 1310 TL byl vlastně Renault 12) je v podstatě filiálkou francouzského Renaultu, zaměřenou na výrobu dostupných, jednoduchých aut pro východní trhy.

My už se sice za „východní trh“ nepovažujeme, ale přesto mnohý český motorista ocení, co Dacia nabízí. Tedy: co nejjednodušší techniku, co nejnižší cenu a důraz na praktičnost a použitelnost. To je také důvod, proč je Dacia jednou z nejprodávanějších značek na českém trhu. A model Duster, třetí nejprodávanější SUV po Škodách Karoq a Kodiaq, k tomu značnou měrou přispívá.

Svou kombinací nízké ceny, relativně prostorné karoserie a robustní konstrukce, která mu dává reálnou použitelnost mimo silnice, se zdá být ideální volbou pro obyvatele českého venkova, chalupáře i všechny další, kteří mají rozpočet na malý rodinný kombík, ale přesto by si raději pořídili SUV.

Co to je?

Duster je typickou ukázkou toho, jak rozmanitá auta dokáže dnešní automobilový průmysl vyplodit na daném základu. V tomto případě je oním základem platforma B0, na které stojí například minulá generace Renaultu Clio nebo Nissanu Micra (Nissan tvoří s Renaultem alianci a obě značky navzájem sdílí mnoho techniky).

Sdílená platforma už dávno neznamená, že auta, která ji využívají, stojí na „stejném podvozku“ nebo že musí být podobně velká či podobně jezdit. Duster je toho skvělým příkladem. Když se do něj posadíte, ani by vás nenapadlo, že sdílí velkou část techniky s malým městským autem.

Namísto toho tu máme robustní SUV, které sice s délkou 4341 milimetrů velikostně odpovídá hatchbacku nižší střední třídy, ale působí mnohem větší a masivnější. Tento dojem podporují i masivní kola (i s příplatkovými sedmnáctkami má Duster téměř „balonové“ pneumatiky 215/60 R17) a světlá výška, která naznačuje, že se u Dusteru opravdu počítá s tím, že – na rozdíl od většiny dnešních SUV – bude reálně provozován v terénu nebo přinejmenším mimo zpevněné cesty.

Je to logické, protože Duster byl navrhován s ohledem na chudší trhy, jako je východní Evropa, Rusko či Jižní Amerika, nebo na chudší či spořivější zákazníky na bohatších trzích. Jeho cílem je nabídnout praktické a skutečně funkční SUV i těm, kdo by si ho jinak nemohli dovolit. A cesta k tomu vedla přes chytré využívání dostupných komponent a racionální šetření.

Co to umí?

I když je Duster v první řadě praktické a robustní SUV, ideální na rozbité cesty venkova, naučil se za těch 10 let od představení své první generace spoustu nových kousků. Na začátku byl Duster jednoduchým, byť v terénu překvapivě použitelným SUV, které stavělo na chytrém přístupu k šetření.

Například redukce převodovky byla nahrazená extrémně krátkým prvním stupněm šestistupňové převodovky, takže jste se většinu času rozjížděli na dvojku, zatímco jednička byla použitelná opravdu jen v terénu.

Nevýhodou bylo, že v kombinaci s atmosférickou šestnáctistovkou byl Duster víceméně nepoužitelný na dálnici. A nabídka výbavy byla poněkud spartánská.

Už v průběhu první generace došlo k jistému posunu a generace druhá už jde výrazně jiným směrem. Když jsem před deseti lety testoval úplně prvního Dustera, bylo na něm vidět, že je to laciné auto na venkov a pro skromnější zákazníky. Minimální výbava, levné materiály, spořivá řešení jako umístění všech ovladačů oken mezi přední sedačky, aby na ně dosáhli všichni a nemusely se tak instalovat ovladače na každé dveře zvlášť.

Poslední exemplář druhé generace, kterým jsem jezdil (konkrétně šlo o verzi Dacia Duster 1.3 TCe Prestige), už se mohl chlubit navigací nebo automatickou klimatizací, ale pořád byl prodchnutý oním laciným charakterem.

Převodovka už má kvalty poskládané spíše pro ježdění po silnici, interiér je pořád z levných materiálů, ale „vyšperkovaný“ hezčími detaily, jako jsou chromované ovladače klimatizace, kontrastní prošívání a další detaily.

Ve vrcholné verzi na vás ale čeká překvapivé množství výbavy – nejen obligátní automatická klimatizace (dvouzónové se zatím nedočkáte), ale i třeba sice jednoduchý a zlehka primitivní, ale velmi funkční infotainment. Ten po spuštění zobrazeným logem LG prozrazuje, že se Dacii nechtělo utrácet za vlastní vývoj, ale v reálu je díky své jednoduchosti možná použitelnější než leckteré sofistikovanější alternativy. Například R-link z Renaultu Koleos bych za něj vyměnil bez váhání. A většině uživatelů bude milejší snadné ovládání než propracovaná grafika a sofistikované funkce.

Navigace, připojení telefonu a audia přes bluetooth a podobné základní věci fungují zcela bez problémů a navíc za příplatek pouhých 8000 Kč dostanete k couvací kameře (standard pro výbavu Prestige) tři další, vpředu a po stranách. Šikovné při parkování i v terénu.

Jak to jezdí

Snad ještě víc než v interiéru se ale mezigenerační posun projevuje na jízdních vlastnostech. Zůstal měkký a pohodlný podvozek, který je naprosto ideální pro zvládání rozbitých českých cest a bez problémů si poradí i se svižnou jízdou po polňačce. Houpavost ve vyšších rychlostech je za to velmi snesitelnou cenou.

Co se ale zásadně změnilo, je charakter motoru. Už agregát 1.2 TCe, montovaný ke konci výroby do první generace Dusteru, byl svým projevem úplně jinde než původní šestnáctistovka. Nová 1.3 TCe o výkonu 150 koní (110 kW) jde ještě dál.

Jako většina moderních turbomotorů nabízí spoustu točivého momentu již v nízkých otáčkách, což znamená, že se vyhnete nutnosti motor vytáčet a můžete si užít tichou a kultivovanou jízdu. Zároveň má konečně výkon, který bohatě dostačuje i k dynamičtější jízdě nebo pohodlnému a bezpečnému předjíždění.

Co je ale nejpůsobivější, je spotřeba. Na dálnici se sice budete pohybovat mezi sedmi a osmi litry na sto kilometrů, ale na okreskách či státovkách, kde se bude Duster nejspíše vyskytovat častěji, lze při konzervativní jízdě podle předpisů dosáhnout spotřeby i pod 6 litry na sto kilometrů.

Jako u všech přeplňovaných motorů má samozřejmě velký vliv zatížení, takže při jízdě s plně naloženým autem nebo dokonce tažení vleku bude spotřeba rychle růst, ale v běžném provozu je Duster velmi úsporný.

Verdikt

Dacia Duster je levné SUV a nesnaží se to zapřít. Pokud doufáte, že dostanete auto srovnatelné s tím, co nabízejí dražší značky, jen za nižší cenu, pak vás musím zklamat.

Na Dusteru je vidět, že je levný. Prozrazují to materiály v interiéru, prozrazuje to výbava, která sice zahrnuje všechno, co běžný řidič potřebuje, ale v poněkud rudimentárním provedení (viz primitivní, ale funkční infotainment a navigace). Prozrazuje to celý charakter auta.

Navíc je jasně vidět, že Duster je SUV určené na venkov a do chudších zemí – jeho podvozek je zcela očividně nastavený spíše s ohledem na provoz na rozbitých okreskách a polních cestách než na dálnicích.

Ale nic z toho nevadí. Faktem zůstává, že za něco málo přes půl milionu korun dostanete SUV dostatečně velké pro rodinu, dostatečně pohodlné na dlouhé cesty, úsporné a velmi solidně vybavené. To je pro českého zákazníka, který tradičně hledá, jak dostat co nejvíce auta za co nejméně peněz, téměř neodolatelná nabídka.