Dokonalý vůz pro rodinu. Zkusili jsme rychlého Kodiaqa

S tím, jak česká společnost bohatne, posouvá se i představa ideálního rodinného vozu. Pryč jsou doby, kdy mohli Homolkovi vytřít zrak sousedům Škodou 100, na tehdejší evropské poměry laciným kompaktním sedanem.

Příchod svobody a kapitalismu znamenal, že typickým vozem národa chalupářů se stal kombík s co největším kufrem – zastoupený nejdříve Felicií a potom legendární Oktávkou v „kombíku a tédéíčku“.

Tak to vydrželo dlouho. Až do chvíle, kdy domácí automobilka zareagovala na rostoucí poptávku po vozech SUV a po nesmělém prvním krůčku s okouzlujícím, ale pro Čechy příliš malým modelem Yeti přišla s velkým SUV Kodiaq.

Dnes, necelé tři roky po jeho uvedení na trh, ten posun ještě není tak patrný. Přeci jen typická česká rodina jezdí spíš pěti- až patnáctiletou ojetinou a tudíž je snem motoristy-chalupáře stále ona oktávka v kombíku. Nebo alespoň Fabia.

Ale mezi těmi, kdo si mohou dovolit nový a ne úplně levný vůz, mají už Octavia i Superb jasného přemožitele. Od minulého roku je navíc k dispozici ve variantě, která nadchne i ty řidiče, kteří touží být rychlí a být u toho vidět. A Češi na to slyší. Ze začátku dosahovaly čekací doby na Kodiaq RS i jednoho roku. A i když se už situace trochu uklidnila, pořád si na něj počkáte měsíce.

Co to je?

Testovaný Kodiaq RS je vrcholnou variantou největšího SUV značky Škoda. Možná by dávalo větší smysl, aby špičkou nabídky byl luxusní model Laurin & Klement (od 1 056 900 Kč) nebo offroadově laděný Scout (990 900 Kč), jenže dnešní trh si žádá sportovnost všude a u všeho. Takže nejdražším Kodiaqem se logicky stal ten nejrychlejší. Zaplatíte za něj 1 199 900 Kč bez výbavy na přání.

S veškerými příplatky se cena dostane až na zhruba milion a půl, nicméně už základní Kodiaq RS je napěchovaný výbavou. Standardně dostanete nejen všechno, co dělá RS „sportovním“ modelem – tedy dvěma turbodmychadly přeplňovaný motor 2.0 TDI o výkonu 240 koní (176 kW), sportovní adaptivní podvozek, doplňky karoserie, specifický interiér se sedadly v kombinaci kůže a Alcantary a dvacetipalcová kola.

V základu je třeba i displej místo palubní desky, bezklíčový vstup a startování nebo adaptivní LED světla, která dokáží „vykrývat“ auta proti vám a před vámi, takže „kolem nich“ svítíte stále dálkovými.

Je to tedy především praktické SUV, které část svých terénních schopností obětovalo za sportovní vzhled a dynamiku. Jestli je to dobrý obchod, to už je na vašich prioritách.

Nižší světlá výška a především obrovská kola vám v opravdovém terénu opravdu ztíží život, ale na druhou stranu je otázka, jestli se někdy do opravdového terénu podíváte. Kdysi jsme to zkoušeli s „obyčejným“ Kodiaqem a ukázalo se, že jeho limity jsou mnohem dál, než kam se běžný majitel odváží. Pokud ho budete, jako typický majitel, využívat k občasnému vyšplhání se do zasněžené silnice, překonání rozbité polňačky nebo maximálně průjezd polem, nemusíte si se ztrátou terénních schopností dělat hlavu.

Co to umí?

Protože jsme ještě netestovali ani standardní Kodiaq, je na místě začít tím, co nabízí tento model jako takový. Tím, že je postaven na platformě MQB, stejně jako například Octavia nebo Superb, dává jasně najevo, že to není žádné drsné terénní SUV. Ostatně, jak jsem zmínil, typický zákazník nic takového nepotřebuje.

V čem naopak Kodiaq exceluje, to je využití vnitřního prostoru. Zatímco dřív bylo u SUV zvykem, že s obestavěným prostorem nakládala velmi neefektivně a ve výsledku byla méně praktická než podobně velký kombík, Kodiaq je v tomto ohledu možná blíže MPV. Navíc má atraktivnější tvary.

Výsledkem je, že Kodiaq nabízí, snad s výjimkou prostoru na nohy cestujících vzadu, prostor srovnatelný se Superbem Combi při délce srovnatelné s Octavií Combi. Plus si můžete za příplatek pořídit třetí řadu sedadel, která sice není použitelná k pohodlnému cestování dospělých, ale pro děti či na kratší trasy je naprosto dostačující.

Kodiaq je tedy především praktické rodinné auto, které jako bonus nabízí pohon všech kol a určitou míru terénních schopností. Hledat v něm offroad je pošetilé – od toho existují jiná auta.

Typického majitele bude zajímat to, že i v zimě dojede k chalupě v horách. A potom už se nejspíš víc soustředí na věci jako je vnitřní prostor nebo chytré vychytávky. Například na polštářky pro usínání na zadních sedadlech nebo držáky tabletů, díky nimž budou děti vzadu poslušně sledovat pohádky a nezlobit.

Jak to jezdí?

I jízdní vlastnosti standardního Kodiaqu odpovídají tomu, že jde primárně o rodinné auto určené na silnici. Konstruktéři se očividně zaměřili především na pohodlí a snadnou ovladatelnost, což je přesně to, co zákazníci vyžadují.

Ve verzi RS se změnily především dvě věci. První z nich je samozřejmě motor. Dvakrát přeplňovaný agregát 2.0 Bi-TDI nabízí výkon 240 koní (176 kW) a točivý moment 500 Nm v rozsahu 1750 až 2500 otáček za minutu. To už v dnešní době nejsou nijak ohromující čísla, ale pořád stačí k tomu, aby Kodiaq RS patřil k tomu rychlejšímu na našich silnicích a nabídl dostačující dynamiku téměř za jakýchkoliv okolností.

Ať už chcete předjíždět, rychle vypálit do křižovatky nebo spěchat po dálnici, vždycky máte dostatek (byť ne přebytek) výkonu. Pokud máte pocit, že by RS mělo označovat sportovní vůz, pak můžete být zklamáni. Ale o tom RS není, jak si ještě řekneme dále.

Podobně důležitou změnou je podvozek. Ten má speciálně naladěné pružiny i (standardně montované) adaptivní tlumiče DCC, které umožňují volbu z několika jízdních režimů s různou tuhostí. Právě podvozek je pro motoristického fajnšmekra tou největší devizou Kodiaqu RS.

Z vysoké stavby karoserie a obrovských kol o průměru 20 palců jsem měl obavy, že výsledkem bude nepříjemně tvrdá jízda, která donedávna bývala u sportovních SUV standardem. K mému potěšení se ale podvozkovým inženýrům podařilo naladit auto tak, že je sice tuhé, ale nikoliv nepohodlné ani na rozbitých českých silnicích.

Co je ještě lepší: tenhle podvozek funguje i ve velmi ostrém tempu. Jako běžný řidič si toho možná ani nevšimnete, protože se nedostanete dostatečně blízko k limitům jeho schopností, ale RS si dokáže poradit i s opravdu ostrým tempem, aniž by nějak protestovalo.

Pokud ale očekáváte to, co lidé většinou chápou pod pojmem „sportovnost“, nedočkáte se toho ani tady. Aby auto působilo sportovně, musí dát řidiči najevo, že se „něco děje“. Kodiaq RS nepřistupuje k rychlé jízdě jako k zábavě, prostě jen odvede svou práci bez zbytečného divadla a působí přitom možná až nezáživně. Ale to je opět přesně to, co typický zákazník očekává. Chce auto, se kterým bude snadné jezdit opravdu rychle. A to rozhodně dostane.

Dává to smysl?

Kodiaq RS je jedno z těch aut, na která má snad každý názor. V očích hospodských a internetových teoretiků kombinuje dva z největších hříchů současného automobilového průmyslu. Je to SUV, které není doopravdy terénní, navíc ve sportovní variantě, která není ryze sportovní.

V očích mnoha automobilových puristů by mělo být nahrazeno něčím, co by bylo terénní přinejmenším stejně jako Land Rover Defender a něčím, co by bylo stejně sportovní jako Porsche 911. A potom by bylo zapotřebí třetího auta, kterým by rodina jezdila tehdy, když se nehodí ani brutální offroad ani ryzí sporťák. Tedy pořád.

Jakmile se ale oprostíte od představy, že SUV musí být drsný offroad, a zapomenete na to, že zkratka RS znamená RallySport, dává Kodiaq RS naopak perfektní smysl. Což je také důvodem, proč se i přes svou cenu tak dobře prodává.

Je to rodinné auto, které na půdorysu Octavie nabídne sedm míst a nebo pět míst a obří kufr. Zároveň je pohodlné, dobře vybavené, pro drtivou většinu víc než dostatečně rychlé a zároveň nabízí dostatečné terénní schopnosti pro téměř kohokoliv, kdo žije ve střední Evropě.

A díky velkým kolům, sportovním designovým doplňkům zvenku i uvnitř a označení RS je dostatečně nápadné, aby okolí vidělo, že jste si pořídili tu nejvyšší verzi. A to je přesně to, co většina lidí od sportovní image očekává.

Samozřejmě tu jsou i negativa. Některé detaily nejsou tak dotažené jako u koncernových kolegů od Volkswagenu. Simulovaný zvuk výfuku je sice lepší, než býval v Octavii RS, ale pořád spíše protivný než zábavný, a reálná spotřeba se bude po většinu pohybovat spíše mezi osmi a devíti litry na sto, při ostřejší jízdě i přes deset. Je to zkrátka velké, těžké a rychlé SUV. Ale nic z toho nepřebije fakt, že Kodiaq RS dělá to, co dělat má.

Verdikt

Ano, Kodiaq RS se stává „snem českého manažera i chalupáře“ zcela po právu.

Je dost výjimečný, aby si ho sousedi všimli, ale ne tak moc, abyste působili výstředně. Dost rychlý, abyste z toho měli dobrý pocit, ale ne tak sportovní, aby vás to obtěžovalo. Dost schopný v terénu, abyste dojeli kam potřebujete, ale ne tolik, aby jste přišli o pohodlí.

A především je to pořád primárně praktické rodinné auto, které sportovním ambicím svého řidiče neobětovalo nic z pohodlí zbytku rodiny.