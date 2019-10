Deset nejlevnějších aut v Česku. Škodovku tam brzo nenajdete

Dacie a miniauta. Tak můžeme ve stručnosti shrnout nabídku nejlevnějších vozů na českém trhu. Doby, kdy škodovky byly levné a naopak auta „z dovozu“ drahým luxusem, jsou pryč.

Skončil i čas laciných korejských aut. Daewoo, později prodávající své vozy pod značkou Chevrolet, český trh opustilo. A koncernoví sourozenci Kia a Hyundai se od cenového dna odpoutali a snaží se (úspěšně) konkurovat mainstreamovým značkám jako jsou Ford či Volkswagen. Nebo Škoda.

Mladoboleslavská automobilka dávno setřásla pověst „levných aut z východu“ a stala se naprosto standardní evropskou značkou. Konkurovat může technologiemi, praktičností, designem či jízdními vlastnostmi, ale také cenou – což znamená, že mezi nejlevnějšími vozy na trhu už ji nenajdeme.

Dacia hraje vlastní hru

„Levnou značku z východu“ tak zastupuje jenom rumunská automobilka Dacia. Její obchodní model je postaven na tom, že přebírá osvědčenou techniku francouzského Renaultu a staví kolem ní praktická a prostorná auta za co nejnižší cenu.

Výsledkem jsou hned tři modely pod hranicí 200 000 korun: nejlevnější rodinný sedan na trhu, Dacia Logan, začíná na 169 900 Kč, na stejném základu postavený hatchback Sandero přijde na 179 900 Kč a rodinné kombi Logan MCV můžete mít za 194 900 Kč.

Tím se Dacia víceméně ocitá ve vlastní třídě. Na trhu nejsou žádná auta podobné velikosti, která by jí mohla cenou konkurovat. Jak je to vůbec možné? Kde se skrývá háček? Vysvětlení je jednoduché: Dacia zkrátka staví velká auta tak, jako jiní výrobci navrhují ta malá.

Na výrobě automobilu nejsou drahé materiály, ale technologie. Zatímco ostatní výrobci počítají s tím, že západoevropští zákazníci (mezi které už začínáme patřit i my) chtějí od většího vozu určitou úroveň zpracování, technologií či výbavy, Dacia nabízí holé minimum, ke kterému si můžete připlatit za ty opravdu podstatné věci.

Základní Logan za 169 900 Kč tak dostanete s litrovým tříválcem o výkonu 73 koní a téměř bez jakékoliv výbavy. V autě nenajdete ani palubní počítač nebo mlhovky – zkrátka nic, co není nezbytné nebo vyžadované homologačními předpisy. Sandero a Logan MCV už nejdou do extrémů jako jsou nelakované nárazníky, ale pořád jde v základní verzi o velmi jednoduchá auta.

Jednoduchost navíc pokračuje i u příplatkové výbavy – všechno je navrženo a vymyšleno tak, abyste mohli dostat nejenom levné auto, ale i levnou výbavu. To je samozřejmě skvělé, pokud chcete za necelého čtvrt milionu rodinné auto s elementární výbavou a rozumně výkonným motorem (Logan Arctica 0.9 TCe o výkonu 90 koní s klimatizací, centrálním zamykáním, rádiem a BT handsfree za 244 900 Kč) nebo pokud chcete mít multimediální systém s navigací za příplatek pouhých 7500 Kč.

Nevýhoda to je, pokud chcete všechno to, co vytváří dojem, že jste utratili peníze za opravdu hodnotný produkt. Nedostanete kvalitní materiály v kabině, drahé komponenty, rádio se špičkovým zvukem nebo tu nejchytřejší navigaci s tím nejrychlejším ovládáním, či podvozek a motor, díky kterým by auto mělo perfektní jízdní vlastnosti. Ale pro mnoho řidičů to jsou zbytečnosti a podstatné pro ně je, že Dacia je levná, prostorná a můžou si odškrtnout položky výbavy coby „splněno“.

Za málo peněz malé auto

Kromě značky Dacia už vám nikdo nenabídne auto za méně než 200 000 korun – pokud nepočítáme slevy prodejců, případně speciální nabídky podmíněné financováním či výkupem ojetého vozu. A dostanete přitom auto, které bude nejenom levné, ale také malé. Všechny zbývající vozy z nejlevnější desítky spadají do segmentu A. Tedy mezi miniauta, obvykle vnímaná jako automobily do města.

To, co vám nabídnou, je ve všech případech přibližně podobné: Minimalistické rozměry ideální pro městské ulice, v základu obvykle tříválcový motor bez turba o přibližně litrovém objemu a většinou také aspoň minimální nabídku výbavy. Většina modelů nabízí ve standardu klimatizaci, centrální zamykání či elektrická okna.

Většina z nich se také snaží aspoň nějak zapůsobit na vaše emoce. Na rozdíl od praktických Dacií, které si kupujete čistě rozumem, jsou tohle přece jenom auta, která nemusí všechno obětovat ceně – levná jsou díky tomu, že jsou malá. Obvykle tak za mírný příplatek nabízejí nejrůznější polepy, barevné dekory v interiéru, vícebarevná lakování a podobně. Mají vytvořit pocit, že jste si tohle auto koupili proto, že to „malé a roztomilé autíčko“ chcete – ne proto, že na větší nemáte.

Nejlevnější z nich je momentálně Hyundai i10. Znatelně nižší ceny oproti koncernovému sourozenci Kia Picanto dosahuje relativně skromnou nabídkou výbavy: Za paket s centrálním zamykáním a rádiem (plus několika vizuálními vylepšeními) zaplatíte 20 000 korun, čímž se dostanete na úroveň právě onoho Picanta.

Další na řadě je Fiat Panda. Největší radost asi udělá tradičně založeným zákazníkům. Ti ocení letitý, ale osvědčený motor FIRE o objemu 1,2 litru a výkonu 69 koní. Mnohé potěší nejenom svou prověřenou výdrží, ale především víc než litrovým objemem a čtveřicí válců. Panda není žádná mladice (začala se vyrábět v roce 2011), ale pořád je ztělesněním šikovného a radostného auta do města.

O jedinou tisícikorunu výš začíná cena nejlevnějšího z „kolínských trojčat“. Citroën C1 se (spolu s Peugeotem 108 a Toyotou Aygo) vyrábí v kolínské továrně TPCA. Jestliže trpíte nedůvěrou ke všemu francouzskému, věřte, že je to spíš Toyota se znaky Citroënu.

Na současnou cenu se Citroën C1 dostal díky momentální akční nabídce, jinak vyjde zhruba stejně jako jeho sourozenci. A víceméně stejný je i technicky. Tím nejdůležitějším při výběru v rámci této trojice je tedy aktuální sleva a to, který vůz se vám nejvíc líbí. Dumat nad technikou nedává smysl.

Šanci ale můžete dát i původem české značce – modelu vyráběnému v Bratislavě. Škoda Citigo patří v mnoha ohledech k tomu nejlepšímu, co v této třídě můžete mít. O co je její krabicový design méně „šik“, o to je praktičtější. Citigo dokáže v případě potřeby převážet i čtyři dospělé. Navíc jezdí až překvapivě vyspěle.

S koupí nejlevnější škodovky si ale musíte pospíšit, protože už se jenom doprodávají skladové zásoby. Místo ní se začíná vyrábět elektrické Citigo iV. To bude dostupné od začátku příštího roku za hodně zajímavých (na poměry elektromobilů) 429 900 Kč.

Desítku nejlevnějších aut zakončuje Kia Picanto. Už v předchozí generaci zapůsobilo svou schopností chovat se jako opravdové auto a ne městské vozítko. Bohužel základem stále zůstává litrový motor velmi nevalné dynamiky. Korejský vůz přesto patří k tomu nejmodernějšímu a nejkvalitnějšímu ve své třídě.

Těsně mimo desítku nejlevnějších se začínají pohybovat první vozy segmentu B neboli supermini. Tedy první auta dost velká na to, abyste je s přimhouřením obou očí mohli považovat za rodinná. Mezi ně samozřejmě patří i miláček českých davů, Škoda Fabia. Ale o nejdostupnějších větších autech zase někdy příště.