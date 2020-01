To nejlepší z benzinu a nafty. Testovali jsme Mazdu s jedinečným motorem

Jen těžko byste dnes hledali automobilku s větší chutí jít proti proudu, než je Mazda. Zatímco celý automobilový průmysl jde u benzinových aut cestou turbomotorů, Mazda se rozhodla vsadit na velké atmosférické agregáty. Ty díky kombinaci řady špičkových technologií fungují s neuvěřitelně nízkou spotřebou.

Teď Mazda přichází s ještě revolučnější myšlenkou. Nový motor Skyactiv-X kombinuje princip zážehového a vznětového motoru. Laicky řečeno: jezdí na benzin, ale v určitých režimech se chová jako diesel. Výsledkem by měla být ještě vyšší efektivita než u dosavadních agregátů.

Na papíře to vypadá skvěle, ale jak to funguje v reálném životě? Vydali jsme se to zjistit.

Jako od Marie Kondo

Už v minulé generaci začala Mazda 3 svoji cestu od vcelku obyčejného, byť řidičsky neobyčejně zajímavého hatchbacku k prémiovému produktu. K technicky neotřelému motoru a skvěle naladěnému podvozku přidala minimalistický a přitom svým způsobem prémiový interiér. Byla například jedním z mála vozů této třídy s infotainmentem ovládaným otočným ovladačem ve stylu iDrive od BMW a ne jen dotykovým displejem.

Nová generace navazuje tam, kde ta předcházející skončila, a jde ještě dál. Pokud je vaše představa luxusu „hodně věcí, hodně funkcí, hodně všeho“, tak si s Mazdou asi tak úplně rozumět nebudete. Pokud ale jedete na dnes tak populární vlně minimalismu, bude se vám Mazda líbit. Vypadá trochu jako auto, na jehož interiéru se vyřádila Marie Kondo.

Za volantem najdete vše, na čem v kabině opravdu záleží – velký a přehledný přístrojový panel, elegantní a přitom přehledné ovládání klimatizace a ventilace, dobře rozmístěné a elegantně navržené ovládací prvky. Naopak displej infotainmentu je na dnešní poměry spíše malý a jeho uživatelské rozhraní je snad ještě více strohé než zbytek auta, ale právě to mu dává příjemnou přehlednost. A připomíná vám, že tohle je auto pro lidi, kteří si potrpí na precizní mechaniku, kvalitní zpracování a požitek z řízení.

Podobnou proměnou prošel i zbytek auta. Zvenčí je trojka o něco větší než bývala. To, jak moc se přiblížila o třídu větší šestce ve mně vyvolává podezření, že se podobný krok směrem vzhůru chystá i pro šestku. Možná plánovaná platforma s pohonem zadních kol?

Výraznou evolucí, ale nikoliv revolucí, prošel i design. Nové auto si bere základní prvky toho předchozího, zdůrazňuje je a odstraňuje všechno, co bylo navíc. Vznikla ryzejší, čistší a dospělejší verze stejného tématu. Nová Mazda 3 se tak i po vizuální stránce posunula zase o kousek výše.

Na tabulky zapomeňte

Jak už jsme si řekli na začátku, jedna věc je evoluční posun Mazdy směrem k prémiovým vozům a druhá věc je naprosto jedinečný motor, který se skrývá pod kapotou.

Technologie kompresního zapalování řízeného svíčkou (Spark Controlled Compression Ignition, SPCCI) umožňuje benzinovému motoru přecházet mezi dvěma režimy. V tom klasickém se chová jako ostatní motory na benzin, směs paliva se vzduchem je zažehnuta standardně svíčkou. Za nízké zátěže ale motor přejde do zcela jiného způsobu fungování. Extrémně chudá směs je zapálena kompresí jako u naftového motoru a svíčka zde slouží jen k tomu, aby ke vznícení směsi došlo ve správný moment. Proto výrobce mluví o kompresním zapalování řízeném svíčkou.

Zároveň motor dostal přeplňování kompresorem, které tu ale neslouží ke zvýšení výkonu. Jeho úkolem je dostat do motoru dostatečné množství vzduchu pro vytvoření chudé směsi v extrémním poměru 36,8:1. Standardem je přitom takzvaný stechiometrický poměr 14,7:1.

Co to znamená v praxi? Při pohledu na technický popis asi mnozí doufali, že tento revoluční motor zkombinuje spotřebu naftového a charakter benzínového motoru. Tabulka technických údajů by tomu ostatně napovídala: udávaná spotřeba Mazdy 3 s motorem Skyactiv-X G180 je pouhých 4,3 litru na 100 kilometrů.

Jak už to ale bývá, v praxi je to složitější. Z popisu fungování motoru už jste asi pochopili, že své výjimečné úspornosti dosahuje díky vznětovému režimu, který je využíván jen při malé zátěži. A pokud máte představu o tom, jak fungují testy tabulkové spotřeby, jak pomalu se v laboratorním cyklu zrychluje a jak nízkých rychlostí se dosahuje, snadno pochopíte, proč tabulková spotřeba může být výrazně odlišná od běžné reality.

A nejenže může, ona také je. Stejně jako v případě downsizovaných turbomotorů máte šanci udávané spotřebě dosáhnout jen s velmi lehkou nohou.

Pokud budete jezdit normálním či mírně svižným tempem, nejspíš se vaše spotřeba mimo město bude pohybovat někde mezi 6,5 a 8 litry. To je mnohem více než udávají tabulky a paradoxně i víc, než se dalo dosáhnout s některými verzemi atmosférických motorů Skyactiv. Zároveň je to ale výsledek srovnatelný nebo lepší než u běžného downsizovaného turbomotoru.

Rozdíl oproti downsizovaným turbům však nastane, když přejdete z režimu mírně svižné jízdy do skutečně dravého tempa. Na rozdíl od přeplňovaných motorů, kterým v ostrém tempu razantně roste apetit, tady máme motor, který se v zážehovém režimu chová víceméně jako normální, výkonný atmosférický dvoulitr. Takže nárůst spotřeby při dravější jízdě není tak zásadní, jak byste se mohli obávat. Přes 10 litrů se podíváte jen ve skutečně extrémním případě.

Radost v zatáčkách

Skoro by se mohlo zdát, že to je mnoho povyku pro nic. Novinka má pořád o poznání větší spotřebu než naftové auto a ve srovnání s těmi benzinovými je sice efektivní, ale nepředstavuje žádný revoluční skok. Přesto si ale svou existenci dokáže dobře obhájit. A přijdete na to ve chvíli, kdy si vyzkoušíte, jak jezdí.

Dosavadní motory Skyactiv byly miláčkem motoristických nadšenců pro svůj lineární zátah a nezaměnitelný charakter, ale ve většině aplikací (mimo Mazdy MX-5 G184, jejíž test přineseme zanedlouho) jim poněkud chyběl výkon v nižších otáčkách. Běžné turbodmychadlem přeplňované motory zase mají výkon a točivý moment již téměř od volnoběhu, ale obvykle postrádají charakter. Nemají tak ostrou reakci na plyn a zkrátka s nimi není taková radost jezdit.

Skyactiv-X je svým způsobem to nejlepší z obou světů. I přes přítomnost kompresoru je jeho projev nejpodobnější velkému atmosférickému motoru. A tím samozřejmě myslím opravdu velkému, ne velkému na dnešní poměry, kdy je i dvoulitrový motor vlastně nezvykle velký. Výkon i točivý moment mají naprosto lineární průběh, bez propadů nebo hluchých míst, ale zároveň se nemusíte obávat, že přidání plynu v nízkých otáčkách se nedočká reakce.

Konečně si tak můžete naplno užít další velké přednosti nové generace Mazdy 3, totiž skvěle vyladěného podvozku. Ten byl hlavním lákadlem již u předchozího modelu a před příchodem nového jsme se trochu obávali, že posun k luxusu a prémiovosti bude ku škodě radosti z jízdy.

Nestalo se tak – a i když nová trojka působí dospěleji a uhlazeněji, je stále stejná radost prohnat jí zatáčkami. Se základní motorizací G122 ale velmi brzy narazíte na limity motoru, kdežto Skyactiv-X Mazdě 3 konečně dovolí ukázat, co v ní je.

Vyplatí se?

Za revoluční motor si oproti základní verzi Mazdy 3 připlatíte zhruba 80 tisíc korun. Cena s motorem Skyactiv-X staruje na 603 400 korunách. Verze Skyactiv Plus, která má navíc například automatickou klimatizaci, parkovací senzory nebo vyhřívaná sedadla a volant, vyjde na 668 400 korun.

Vyplatí se za ty peníze? Jestli jste klidný řidič, nevyužíváte dynamických vlastností vozu a ve Skyactiv-X vidíte hlavně potenciál ušetřit za benzin, pak se vám téměř jistě nevyplatí. Standardní Skyactiv bude při šetrném zacházení zhruba stejně úsporný.

Ale když se na to podíváte z opačného pohledu, přináší Skyactiv-X více výkonu a lepší dynamiku, aniž byste za ně museli platit znatelně vyšší spotřebou. A rozdíl v pořizovací ceně za lepší dynamiku rozhodně stojí.

Verdikt

Motor Skyactiv-X se asi nestane novým standardem pro celý automobilový průmysl, u Mazdy 3 je ale posledním dílkem, který z ní dělá skvělou volbu pro opravdového milovníka automobilů. Jeho dynamika a lineární průběh výkonu perfektně ladí s podvozkem, který je stejně zábavný a hravý jako u předchozí generace a přitom dokáže působit dospěleji a sofistikovaněji.

Ještě větším posunem směrem k prémiovému produktu je interiér, který kombinuje minimalistickou eleganci se skvělým zpracováním a fantastickou přehledností.

Z tradičního pohledu může trojka působit až stroze a leckomu může vyhovovat okázalejší přístup jejích konkurentů. Pokud ale preferujete jednoduché a ryzí stroje, je Mazda 3 zajímavou volbou a v mnoha ohledech šlape na paty tradičním prémiovým značkám.