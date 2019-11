Test nové Škody Kamiq: Mistr městského terénu

Vypadá trochu jako auto do terénu: je vyšší než hatchback či kombík, ale má poháněnou jenom jednu nápravu. Sám výrobce tvrdí, že je vhodné do města. Proč si takového křížence koupit? Má móda zvýšených aut nějaký smysl? Nová Škoda Kamiq je důkazem, že ano.

Zatím každé SUV od automobilky Škoda bylo na českém trhu obrovským hitem. A dá se očekávat, že ani to nejnovější – Kamiq – nebude výjimkou. Ať už ho firma trochu nekonzistentně označuje někdy jako SUV, jindy jako crossover.

Zájmu nejspíš neuškodí ani řeči kritiků o tom, jak je používání SUV v městském provozu nezodpovědným plýtváním a rizikem pro ostatní. Proč vlastně jezdit po městě rádobyterénním autem? Vyzkoušel jsem to a mám odpovědi.

Co to je?

Kamiq je typickým zástupcem kategorie označované jako crossover. Česky by se to nejlíp přeložilo jako kříženec. Stejně jako jsou SUV něčím mezi opravdovým off-roadem a běžným osobním autem, crossover je něčím mezi SUV a běžným autem.

Z terénních vozů si vzal vyšší stavbu karoserie a zvýšený podvozek. Zapomenout ale můžete nejenom na redukce a uzávěrky diferenciálů známé z opravdových off-roadů, ale obvykle i na pohon všech kol, nejrůznější pomocníky pro sjíždění kopců a podobně.

Kamiq výstižně popisuje sousloví „nafouknutá Scala“. Vezměte rodinný hatchback, dejte mu o něco vyšší karoserii a zvyšte podvozek, přidejte trochu drsnější design a máte ukázkový crossover.

Motory, převodovky, pohon výhradně přední nápravy, většina ostatní mechaniky i všechny palubní systémy jsou převzaté ze Scaly. Tomu odpovídá i cena: Kamiq je ve všech variantách o 10 tisíc korun dražší než Scala, což zhruba odpovídá příplatku běžnému u verze kombi.

K čemu je to dobré?

Auto, které se tváří tak trochu jako terénní, ale vlastně terénní vůbec není. Proč si takovou věc kupovat? Právě srovnání se sesterskou Scalou ukazuje na důvody, proč Kamiq může dávat smysl, ale navíc rozbíjí argument o nevhodnosti SUV a crossoverů do města.

Prvním důvodem, proč se nad Kamiqem zamyslet, pokud bydlíte ve městě, je parkování. Zatímco nad vámi je místa vždycky dost (takže o 8,2 centimetru vyšší karoserie ničemu nevadí), délka bývá při parkování na ulici největší problém. Kamiq je s délkou 4,241 metru o 12,1 centimetru kratší než Scala a dokonce o 1,6 centimetru kratší než Fabia Combi, kterou by podle některých zvěstí měl nahradit.

Vyšší stavba karoserie vám zároveň umožní vzpřímenější sezení, což znamená víc prostoru nejenom nad hlavou, ale ve všech směrů. Se svými 179 centimetry jsem měl spoustu místa nad hlavou (pravda, část díky příplatkové prosklené střeše), přestože sedačka byla nadoraz nahoře. V dolní poloze bych mohl řídit přinejmenším v buřince, ne-li v menším cylindru. Do auta se tedy musí vejít bez problémů i čtyři čahouni vysocí metr devadesát, pokud nemají nestandardní proporce.

Navíc jsou přinejmenším přední sedačky (v testované výbavě Style) opravdu pohodlné, což je oproti řadě jiných Škodovek velmi příjemný pokrok.

Horší je to s kufrem. Tady se kratší karoserie „okecat“ nedá, Kamiq nabízí jenom 400 litrů – oproti 467 litrům u Scaly a 530 litrům u Fabie Combi. Pokud výroba posledně jmenovaného modelu skončí, budou chalupáři usedavě plakat, protože v tomto ohledu ho Kamiq nenahradí.

Jak to jezdí?

Už jsem zmínil, že Kamiq je v podstatě „nafouknutá“ Scala. Nečekejte tedy, že se bude chovat jako SUV. Ani v tom dobrém (průchodnost terénem jsme se ani nepokoušeli testovat), ani v tom špatném.

Karoserie se sice v zatáčkách naklání o něco víc než u sesterského modelu a podvozek je měkčí, ale pořád můžete očekávat spíš obratnost a stabilitu hatchbacku než rozevlátost SUV. Po pravdě řečeno: většina řidičů v zatáčkách nepozná rozdíl a oproti Scale nepocítí žádnou citelnou nevýhodu.

Co naopak poznáte skoro určitě, je schopnost měkkého podvozku filtrovat nerovnosti a poradit si s terénními vlnami, retardéry, nájezdy a jinými překážkami velkoměsta. Díky vyšší světlé výšce si můžete dovolit nezpomalit ani tam, kde by to s nižším autem znamenalo propružení na dorazy nebo dokonce škrtnutí nárazníkem.

Pokud často spěcháte po rozbitých a zvlněných městských silnicích, dovolí vám Kamiq pohybovat se mnohem rychleji a bezstarostněji než typický hatchback – a tahle vlastnost sama o sobě je (vedle vnitřního prostoru) jeho největší devizou ve srovnání se Scalou. Právě tohle je důvod, proč má smysl pořídit si do města crossover.

Svým způsobem tak crossover představuje návrat do dob, kdy se auta nesnažila být za každou cenu sportovní a dynamická. Obětování trochy stability a obratnosti v zatáčkách je víc než přijatelnou cenou za pohodlí a schopnost překonávat nástrahy rozbitých cest. Ti z vás, kteří si pamatují doby, kdy se starým Spartakem nebo stodvacítkou mohli bezstarostně uhánět i po polní cestě, se budou v Kamiqu cítit jako doma.

Co je pod kapotou?

Mnohé motoristy nejspíš vyděsí, že i objem motoru jako by byl návratem do dob „stovek“ a „tisícovek“. Jedním z nejčastějších stesků nad Kamiqem je, že litrový tříválec přeci nemůže na tak velké auto stačit.

Jenomže, jak už jsem napsal, ono to vlastně zas tak velké auto není. A co je důležitější: motor 1,0 TSI nemá téměř žádnou z nevýhod, které mu hospodští kritikové přisuzují. Představa týraného pidimotůrku, ječícího ve vysokých otáčkách, aby auto vůbec jelo, je zcela lichá.

S výkonem 85 kW (116 koní) dostupným od 5000 do 5500 otáček za minutu a hlavně s točivým momentem 200 Nm mezi 2000 a 3500 otáčkami je tenhle agregát mnohem podobnější starým TDI. Tedy pokud by turbodieselům nedošel ve vyšších otáčkách dech. A kdyby byly tišší.

Charakteristické pro tento motor jsou právě vlastnosti, které byste od něj možná nečekali. Za prvé: díky své pružnosti nepotřebuje vytáčet a ve většině jízdních režimů si lebedí i v nízkých otáčkách. A za druhé: je tichý. Tam, kde by atmosférická šestnáctistovka sténala s ručičkou otáčkoměru u červeného pole, 1,0 TSI pohodlně zrychluje na půl plynu.

Zvlášť to platí v testované verzi s dvouspojkovou převodovkou DSG. Ta řadí hladce a zbavila se většiny cukání a nekultivovanosti, známých z dřívějších verzí.

Když na to opravdu šlápnete, ozve se nezaměnitelné bručení tříválce, na které si budete možná chvíli zvykat, ale nakonec vám přijde docela příjemné. Jinak je motor překvapivě tichý a i jeho dynamika dává důvod k úvahám, jestli má vlastně vůbec smysl připlácet si za výkonnější 1,5 TSI.

Tenhle tříválec ale může překvapit tam, kde to tak docela nečekáme. Přinejmenším pokud máte těžkou nohu na plynu. Jak je u malých turbomotorů běžné, spotřeba velmi závisí na způsobu jízdy.

Když pojedete sami či ve dvou, nenaloženým autem, a budete se pohybovat po okresních nebo státních silnicích předpisovým tempem či o něco pomaleji, nejspíš se dokážete přiblížit k hranici pěti litrů na sto kilometrů.

Ale stačí na to začít „šlapat“ nebo se pustit do nepředpisových dálničních rychlostí a spotřeba rychle stoupá. Konstantních 160 km/h je pohodlná cestovní rychlost, ale údaj na displeji palubního počítače bude začínat osmičkou. Nicméně je to na vás. Můžete jezdit rychle, nebo úsporně – ne obojí současně. Pro polykače dálničních kilometrů tu je turbodiesel 1,6 TDI.

A co to umí dál?

Automobilka je očividně velmi hrdá na palubní systémy Kamiqu. Infotainment Amundsen s 9,2palcovým dotykovým displejem nejenže vypadá působivě, ale nabízí vedle obvyklé přehlednosti a povedené navigace spoustu funkcí jako jsou konektivita Android Auto či Apple Car Play (schopnost zobrazovat na displeji vozu aplikace z vašeho mobilu). Novinkou jsou také aktualizace online, bez nutnosti navštěvovat servis.

Bohužel se kamsi vytratila dřív neprůstřelná přehlednost a solidnost škodováckých palubních systémů. Navigace se dlouho načítá, občas spadne a je méně přehledná, než bývala. Apple Car Play také někdy funguje a někdy ne. Spolehlivostí to působí spíš jako pokročilá betaverze, než jako finální produkt. Věřím, že to nadcházející aktualizace napraví, ale prozatím to poněkud kazí celkový dojem.

Příliš radosti neudělá ani přesun řady funkcí – od ovládání hlasitosti po směrování proudu vzduchu z ventilace – na dotykový displej. Kolečka a tlačítka byla zkrátka pohodlnější a lépe po ruce.

A potom tu je „virtuální kokpit“ – tedy 10,25palcový displej v místech, kde býval tradiční přístrojový štít. Tlačítkem View můžete přepínat mezi několika zobrazeními – virtuální podobu tradičních kulatých přístrojů, menší přístroje s mapou navigace nebo plně digitální zobrazení. Zvláště „nebudíkové“ varianty nabízejí mnohem víc a přehlednějších informací než klasické přístroje. Navíc se budete cítit trochu jako na palubě kosmické lodi ze Star Treku. Tady nemám nejmenších výhrad.

S čím dokáže pomoct?

Automobilka vychvaluje také širokou paleta asistentů řidiče. Automatické parkování se stalo skutečně efektivním pomocníkem a dokáže leckde zaparkovat rychleji i ve srovnání se zkušeným řidičem. Varování před autem v mrtvém úhlu je teď o hodně použitelnější, než bývalo – díky většímu dosahu, o který se postaraly radarové senzory. A skvělá věc je asistent pro vycouvávání z parkovacího místa, který vás varuje před projíždějícím autem.

Jenom nezapomeňte, že ani tihle asistenti nejsou neomylní. Pořád musíte používat i vlastní oči a zrcátka.

O něco rozporuplnější pocity vyvolávají systémy Front Assist, který varuje před nárazem do překážky nebo vozidla před vámi, a Lane Assist, který vám pomáhá udržet se v jízdním pruhu.

Front Assist občas panikaří zbytečně i v situacích, které máte pod kontrolou. To může být někdy otravné, někdy i vyloženě nepříjemné.

A systému Lane Assist by slušela snadnější možnost vypínání a zapínání. Na dálnici je skvělý a může vás zachránit, pokud ztratíte pozornost nebo za volantem usnete. Ale ve městě se zmateným značením, nebo na rozkopaných úsecích dálnice, má občas tendenci strhávat volant někam jinam, než kam chcete jet, protože se chytil nesprávné čáry na silnici. Používejte ho tam, kde je ve svém živlu, a budete spokojeni.

Verdikt

Kamiq možná není opravdové SUV, do terénu si s ním nevyrazíte a jeho kufr se nevyrovná (pravděpodobně) končící Fabii Combi. Přesto má na trhu své místo.

Za relativně skromný příplatek oproti Scale dostanete víc prostoru uvnitř, menší rozměry zvenku a podvozek naprosto ideální pro spěch městem – nebo pro zdolávání polních cest a podobných překážek na cestě do přírody.

Pokud většinou nejezdíte po dálnici nebo netrpíte odporem k vysokým autům, dokážu si představit jenom málo důvodů, proč si za něj oproti Scale nepřiplatit. Na rozdíl od mnoha konkurentů ve své třídě, kteří oproti hatchbackům přinášejí především cool vzhled, má Kamiq své naprosto racionální opodstatnění.

A je možná konečně důkazem, že crossover může být správné auto do města.

Křížence fotili autor testu a Škoda Auto.