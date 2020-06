Zlevňující pojištění: Prozkoumali jsme novinku pro vaše auto

Direct přišla na trh s něčím, co tu dosud nebylo. Každý rok zlevní havarijní pojištění. Automaticky. Ale ne všem a ne vždy. Zjišťovali jsme také, proč to nedělá i konkurence.

Každý rok o sedm procent levnější autopojištění, aniž byste proto museli něco udělat. Přesně s takovou nabídkou přichází na trh Direct pojišťovna. Její havarijní pojištění to umožňuje u aut do stáří pěti let.

Konkurence se nad novinkou lehce poušklíbá, žádná další z oslovených pojišťoven o zavedení stejné služby neuvažuje. Většina škod totiž podle nich nemá nic společného s celkovou hodnotou auta, která je v čase klesající. Nový blatník stojí stejně, ať má auto tři nebo deset let, říkají.

„Aktuálně je Direct jediná pojišťovna na našem trhu, která ‚garantuje‘ snížení ceny přímo ve smlouvě. Většina pojišťoven buď vůbec snížení cenu vozu nezohledňuje v novém pojistném předpisu, nebo pouze na vyžádání klienta,“ říká Jiří Matusík, analytik společnosti Partners.

Zároveň dodává, že rozhodovat se jenom na základě tohoto jednoho parametru a jít okamžitě do Directu pro Zlevňující havarijko by nebyl dobrý krok. Například proto, že Direct nepatří k nejlevnějším pojišťovnám.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Vůz. Zdroj: Shutterstock.com Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

„Ceny autopojištění u Directu se pohybuje někde ve středu pojistného trhu. Pojišťovna má určité skupiny klientů, které chce a nabídne jim dobrou cenu, a naopak ty, které nechce a tam potom cenu vyšponuje,“ upřesňuje Matusík.

Při rozhodování o pojištění hrajou samozřejmě roli i další faktory. Havarijní pojištění se sjednává jako nástavba k povinnému ručení, takže je třeba brát v potaz celkovou cenu pojištění auta – a u povinného ručení Direct automaticky cenu nesnižuje.

„Za mne je to každopádně další velmi pozitivní proklientský krok, který navazuje třeba na možnost smlouvu u Directu kdykoliv ukončit bez čekání na výročí,“ hodnotí novou nabídku Matusík.

Zlevňující havarijko nabízí Direct jenom pro mladé vozy, tedy takové, které mají maximálně pět let od první registrace. V podmínkách pak uvádí, že když je auto starší, dříve sjednané pojištění se ukončuje.

V podmínkách najdete také odstavec, podle něhož pojišťovna může automatické zlevňování upravovat kvůli vysokému růstu mezd. „U Zlevňujícího havarijka můžeme snížit výši každoročního klesání pojistného a to v případě, bude-li v České republice za kalendářní rok růst nominálních mezd vyšší než pět procent,“ stojí v podmínkách.

„Meziročně se na trhu pojištění vozidel potýkáme se škodní inflací zhruba ve výši sedm procent vlivem růstu průměrné škody. Toto ovlivňují zejména rostoucí ceny náhradních dílů, práce v servisech, složitější technologie používané ve vozidlech a podobně. Cena vozu tedy sice klesá, ale náklady stále rostou,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Podle konkurence Directu také neplatí přímá úměra mezi poklesem ceny vozidla a cenou pojištění. „Více než dvě třetiny škod jsou totiž škody částečné (tzv. parciální), kde se vyplácí tržní opravárenské náklady, které pojišťovna, bez ohledu na to, zda vozidlu klesla hodnota, v plné výši hradí,“ říká Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Slovníček Zdroj: Shutterstock Havarijní pojištění je zjednodušeně řečeno to, které kryje různé škody na vašem autě. Není povinné.

je zjednodušeně řečeno to, které kryje různé škody na vašem autě. Není povinné. Povinné ručení naopak musí ze zákona mít každé auto (nebo i motorka či traktor) a kryje škody, které způsobíte vy třeba na autě, které nabouráte, nebo na zdraví jeho řidiče.

Jak přesně ke snižování Direct přistoupí, už neuvádí. Dodejme k tomu, že v posledních třech letech průměrná mzda v Česku pravidelně o více jak pět procent rostla. I na to upozorňují konkurenční pojišťovny, když říkají, že o zařazení podobného automatu, jaký nově nabízí Direct, do své nabídky neuvažují.

„Za blatník na Octavii klientovi u nás zaplatíme úplně stejnou sumu bez ohledu na to, jestli jde o dvouleté nebo šestileté auto,“ ukazuje to na příkladu Václav Bálek, mluvčí Allianz.

Změna hodnoty auta se propisuje jen do určitých rizik, které havarijní pojištění kryje. Typicky jde o krádež vozidla. Proto dává smysl nechat si čas od času cenu havarijního pojištění přepočítat. „Zohlednění poklesu pojistné částky provádíme na základě podnětu od klientů,“ říká Marek.

Automat mají i u havarijního pojištění ještě v Pillow pojišťovně, funguje ale jinak. Nedává každému každý rok stejnou výši slevy, ale vypočítá ji individuálně.

„Automaticky snižujeme cenu u těch polštářů (pojistných rizik - poznámka redakce), které souvisejí s celkovou cenou vozidla, typicky u krádeže celého vozidla. Naopak u polštářů, kde je nejčastěji třeba vyměnit poškozený díl za nový, se řídíme náklady na opravu. Zatím jsme nezaznamenali, že by například Škoda snižovala cenu náhradních dílů každý rok o sedm procent,“ říká Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny.

Pojištění a vir Zdroj: Shutterstock Kdy mohou klienti získat plnění ze životního pojištění v souvislosti s koronavirem? Společnost EUCS Analytics porovnala aktuální podmínky jednotlivých pojišťoven. Tady jsou výsledky. Koronavirus a životní pojištění. Prošli jsme aktuální podmínky

„Vždy platí, že cenu na výročí automaticky přepočítáme. Cena, kterou pošleme klientovi na další rok, je úplně stejná jako cena, kterou bychom mu spočítali jako úplně novému klientovi,“ dodává.

Všechny pojišťovny také snižují cenu pojištění za takzvaný bezeškodní průběh. Obvykle to je pět procent za každý další rok bez pojistné události. Toto snižování platí i u nové nabídky Directu. Není to tedy tak, že by sedmiprocentní snižování nahrazovalo takzvané malusy.

Když naopak nabouráte, zvýší vám Direct příští rok pojištění, jak uvádí v pojistných podmínkách. Když pak další rok jezdíte bez nehody, sedmiprocentní automatické snížení se opět aktivuje.

V době koronaviru, kdy byl běžný život utlumený a všichni jsme byli doma v karanténě, pak klienti pojišťoven ocení jinou službu: Pillow a Allianz určují cenu pojištění podle skutečně najetých kilometrů. Jde o jejich standardní nabídku nesouvisející s letošní mimořádnou situací.

Pokud tedy klienti Pillow a Allianz letos najedou méně, než na začátku roku odhadli, pojišťovny jim část pojištění vrátí. Například: když u povinného ručení od Pillow ujedou o 2000 kilometrů méně, vrátí jim pojišťovna 340 korun.