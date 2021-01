Založit menší firmu bude jednodušší

Od letošního roku je možné složit peněžitý základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným do výše 20 tisíc korun i jinak než na speciální účet banky. A příští rok už má jít založit firmu plně online.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 28. 1. 2021

Už od roku 2014 můžete v Česku založit společnost s ručením omezeným s minimálním vkladem jednoho společníka ve výši symbolické jedné koruny. Pořád to ale nešlo dostatečně rychle. Podle Světové banky trvá zahájení podnikání prostřednictvím s.r.o. v průměru 24 a půl dne, což nás řadí na 134. místo z 190 porovnávaných států.

I kapitál ve výši jedné koruny totiž bylo nutné skládat na zvláštní účet u banky (nebo spořitelního a úvěrního družstva), který pro tyto účely zakládá správce vkladu. K otevření tohoto účtu bylo nutné předložit notářský zápis o založení společnosti. V případě takto nízkého kapitálu šlo o zbytečný mezikrok.

Od letošního ledna – díky novele zákona o obchodních korporacích – založíte společnost s kapitálem do 20 tisíc korun rychleji. Peněžitý vklad do takového limitu lze nově splatit i jinak. Například v hotovosti do rukou správce vkladu – třeba notáře nebo jednoho ze zakladatelů. Není už tedy povinné otevírat speciální bankovní účet.

Novela umožňuje také vypustit některé věci ze společenské smlouvy bez nutnosti pořizovat notářský zápis, který bylo do letoška potřeba vyhotovovat vždy. Typicky může jít o jména a příjmení prvních statutárů, která se zapisují při založení společnosti.

Za jediný den?

Ani po letošní změně u nízkokapitálových s.r.o. ale zřejmě nepůjde založit firmu během jednoho dne. Vedle návštěvy u notáře, který sepíše notářský zápis o společenské smlouvě (nebo zakladatelské listině v případě jednoho zakladatele), je totiž potřeba získat pro společnost živnostenské oprávnění.

I když zakladatel ohlásí živnost elektronickou formou, živnostenský úřad má na vyřízení – vydání výpisu ze živnostenského rejstříku – lhůtu pěti pracovních dnů. Podle Miluše Trefancové z ministerstva průmyslu a obchodu totiž musí i v takovém případě posoudit, jestli ohlašovatel splnil zákonné podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Návrh na zápis do rejstříku dnes už není nutné podávat rejstříkovému soudu, ale může ho provést sám notář. Jenže jenom ten, který v listinné podobě při zakládání společnosti vyhotovil dva notářské zápisy – první o založení společnosti a následně navazující „notářský zápis o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku“. Cestu za notářem musí zakladatelé absolvovat dvakrát.

Druhý ze zápisů totiž sepisuje až poté, co jsou splněny veškeré podmínky pro vznik společnosti, mimo jiné získání živnostenského oprávnění. Teprve na základě druhého notářského zápisu provede notář „prostřednictvím dálkového přístupu“ přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku, čímž jako právnická osoba vznikne.

Opravdu online

Další vylepšení se teprve chystá. Podle unijní směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností musí členské státy EU umožnit zakládání určitého typu společností (u nás s.r.o.) plně online, „aniž by se navrhovatel musel dostavit osobně k jakémukoli orgánu, osobě či subjektu, který je podle vnitrostátního práva pověřen zabývat se jakýmkoliv aspektem vytvoření společnosti online, včetně vypracování zakladatelského právního jednání společnosti“.

Evropskou směrnici sice bylo nutné implementovat do letošního 1. srpna, jenže lhůtu lze o rok posunout. A Česko toho – s odkazem na dopady koronaviru – využije. Do tuzemského práva se tedy může dostat až k 1. srpnu 2022.

Založení společnosti s ručením omezeným online má v Česku umožnit navrhovaná změna notářského řádu, která zatím čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Notářský zápis bude k založení společnosti stále potřeba, ale vyhotoví se elektronicky.

Podle prezidenta Notářské komory ČR Radima Neubauera se koronavirová omezení projevila především tím, že lidé začali více využívat plných mocí. „Obecně se však ukázalo, že digitalizace a s ní spojená menší administrativní zátěž jsou v určitých oblastech práva – jako je právo obchodních korporací – nezbytné,“ říká. Naproti tomu osobní přístup zůstává nenahraditelný například v pozůstalostních řízeních.

„Identifikace a autentizace se provede prostřednictvím videokonference a pomocí identifikačního dokladu osoby,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu. Identifikačním dokladem může být například elektronická občanka. Podobu by notář porovnával s fotografií ze státního informačního systému – tím se má zamezit padělání dokladů.

Namísto vlastnoručního podpisu účastníků by se elektronický notářský zápis podepisoval uznávaným elektronickým podpisem. Na straně notáře by úřední razítko a jeho podpis nahradil kvalifikovaný elektronický podpis.

Pro zakladatele obchodních korporací – nejen s.r.o. – to bude velká úleva. „Nebudou se muset dostavit k notáři. Elektronické notářské zápisy bude možné využít například také v případě, kdy se uskuteční online valná hromada,“ říká Trefancová.

Společnost vznikne i bez živnosti

Jak už jsme napsali, v současnosti musí zakladatel firmy dvakrát. Mezikrokem mezi sepsáním společenské smlouvy ve formě notářského zápisu a zapsáním založené firmy do obchodního rejstříku (které je možné také prostřednictvím notáře) je totiž získání živnostenského oprávnění.

Směrnice o digitalizaci to má zjednodušit. „Stanoví, že vytvoření společnosti s ručením omezeným nesmí podmiňovat například získáním živnostenského oprávnění,“ upřesňuje Trefancová. Ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánují, že v dubnu předloží vládě konkrétní návrh pro Česko.

„Navrhovaný zákon počítá s tím, že procesy zakládání a zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku a získání živnostenského oprávnění by na sobě měly být nezávislé,“ dodává Trefancová. Společnost tak vznikne zápisem do rejstříku, ale ještě nebude moci živnostensky podnikat.

