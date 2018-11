Pořádáme charitu. Jak na pokladničky, bazar nebo prodej vstupenek?

Jak na to

21. 11. 2018

Základní pravidla pořádání charitativních akcí i postup pro podání žádosti o povolení veřejné sbírky na krajském úřadě už od nás znáte.

V prvním díle našeho článku jste se mimo jiné dozvěděli, že veřejnou sbírku lze konat pouze některým ze způsobů (dobročinný bazar, vybírání peněz do pokladniček, …), které povoluje zákon o veřejných sbírkách. Dnes se na jednotlivé způsoby podíváme podrobněji a poradíme, jak dobročinnou akci vyúčtovat.

Dobročinný bazar nebo koncert

Kdo chce vybrat peníze skrz dobročinný bazar, sportovní utkání nebo benefiční koncert, musí krajskému úřadu v oznámení o pořádání akce nahlásit, jaká část z ceny vstupenek nebo nabízených předmětů na dobročinné účely půjde. Poměr lze vyjádřit třeba procentuálně.

Při pořádání kulturní, sportovní či obdobné akce je potřeba výše uvedenou informaci – kolik z ceny lístku půjde na charitu, uvést na každou vstupenku. Vedle toho připojte také info o pořadateli a účelu celé sbírky. Stejná pravidla platí pro nejrůznější plakáty a pozvánky, respektive oznámení o akci. Pořadatele, účel sbírky a informaci o počtu vydaných vstupenek viditelně uveďte také u vchodu na koncert nebo zápas. Vaší další povinností je pak vedení takzvané evidence: kolik vstupenek bylo určených k prodeji, jaká je výše příspěvku, kolik lístků se skutečně prodalo, jakou sumu jste na vstupenkách utržili a jak jste naložili se vstupenkami neprodanými.

Pravidla pro dobročinné bazary jsou o něco mírnější: informaci o výši příspěvku, pořadateli a účelu sbírky nemusí špendlit na každý prodávaný kus, stačí je viditelně vyvěsit v místě prodeje. O zboží, které v rámci bazaru prodáváte, veďte stejně jako při prodeji vstupenek evidenci: kolik předmětů je určených k prodeji, zda jste je získali nákupem, vlastní výrobou nebo třeba darem, jaké byly náklady na jejich pořízení, výši příspěvku za jeden předmět, kolik předmětů se prodalo, jakou celkovou sumu jste za ně utržili a jak jste naložili s předměty, které nikdo nekoupil.

Pokladničky

Jestliže se vaše dobročinná sbírka koná za pomoci pokladniček, nevyhnete se další návštěvě úřadu. Tentokrát půjde o obecní úřad, v jehož obvodu pokladničky umístíte. Respektive – kde se budou dobrovolníci s pokladničkami pohybovat (v takovém případě je opatřete nápisem putovní pokladnička). Pokud bude putovní sbírka probíhat rovnou v několika městech, obraťte se na obecní úřad, ve kterém má pořadatel sbírky (právnická osoba) sídlo. Pokladničky zároveň označte jednou číselnou řadou pro všechny obvody, ve kterých mají být použité.

Na obecním úřadě nahlaste počet a umístnění pokladniček, případně informaci, že jde o pokladničky přenosné. Platí, že peníze do putovních pokladniček smí vybírat pouze osoby ve věku minimálně patnácti let. Ty u sebe musí mít také osvědčení krajského úřadu o povolení sbírky a plnou moc právnické osoby. Pokladničky zároveň zajistěte proti krádeži a zabezpečte před neoprávněným otevřením – tak, aby bez porušení zabezpečení nešlo jejich obsah vyndat. Takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí. K tomu je potřeba podat Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky, kterou najdete nejčastěji na webu dané obce nebo dostanete přímo na úřadě.

Jakmile sbírka skončí, nahlaste obecnímu úřadu – nejméně tři pracovní dny předem – kdy budete pokladničky otevírat. Rozpečetění lze provést pouze v přítomnosti obecního úředníka a vašich nejméně dvou oprávněných zástupců. Přítomní svědci zapíšou vybranou sumu a příslušné lejstro stvrdí podpisem.

Sběrací listiny

V případě sběracích listin jsou pravidla následující: vydané musí být v jednom originále, očíslované, podepsané statutárními orgány a orazítkované – platí pro každý papír zvlášť. Vedle razítek a podpisů musí sběrací listina obsahovat také jméno pořadatele, účel sbírky, označení příslušného krajského úřadu, datum ohlášení sbírky, území, na kterém se provádí a dobu konání. Další nezbytnou náležitostí je označení osoby, která je provedením sbírky pověřená. Vzor sběrací listiny najdete na webech krajských úřadů.

S takto nachystanými sběracími listinami se ještě před spuštěním sbírky vydejte na obecní úřad, v jehož obvodě budete peníze vybírat. Pokud bude sbírka probíhat na území několika obcí, obraťte se na úřad obce, kde má pořadatel sbírky (právnická osoba) sídlo. S sebou přineste také Žádost o ověření počtu a náležitostí sběracích listin, které najdete na webu obce nebo přímo na úřadě.

Dárcovská esemeska

Pokud se chcete pustit do veřejné sbírky prostřednictvím dárcovských esemesek, pomůže web dárcovskásms.cz. Po skončení akce vám musí telefonní operátor poskytnout informaci o počtu poslaných zpráv, a především odpovídající sumu poukázaných peněz. Tyto údaje se následně uvádějí do vyúčtování, které se odevzdá ke kontrole krajskému úřadu.

Složení hotovosti

Další varianta, jak sbírku provést – příjem peněz do klasické pokladny zřízené pořádající právnickou osobou. Za každý příspěvek vydejte pokladní příjmový doklad a vybrané peníze následně vložte na bankovní účet, který jste pro účely veřejné sbírky dopředu zřídili. Při vyúčtování krajskému úřadu doložíte všechny příjmové doklady a výpisy z účtu.

Jak na vyúčtování?

Peníze, které skrze veřejnou sbírku vyberete, je potřeba vyúčtovat. Neobejdete se proto bez zvláštního účtu v bance, na který po skončení akce pošlete hrubý výtěžek. Povinnost zřídit účet se netýká toho, kdo sbírá peníze na charitu výlučně prostřednictvím pokladniček či sběracích listin, když celá akce netrvá déle než tři měsíce.

Následně – nejpozději do tří měsíců od ukončení sbírky, byste měli krajskému úřadu doložit záznamy o nákladech a výnosech sbírky. Do vyúčtování se uvádí hrubý výtěžek, výše nákladů spojených s konáním sbírky, která nesmí překročit pět procent hrubého výtěžku, a nakonec čistý výtěžek. Výše uvedené prokážete prostřednictvím pokladních dokladů, faktur a výpisů z bankovního účtu. Do nákladů můžete zahrnout výdaje na pořízení pokladniček, propagačních plakátů a letáků, pronájem prostor nebo výdaje za kulturní a jiná vystoupení. Mzdu pro pořadatele sbírky naopak zahrnout nelze.

Kdo v rámci sbírky využil pokladničky, musí doložit také protokoly o jejich zapečetění a rozpečetění. Pokud jste peníze shromáždili pomocí sběracích listin, krajskému úřadu je předložte spolu s vyúčtováním.