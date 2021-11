Jak ovládáte účet a proč? Češi řekli, co chtějí od digitálního bankovnictví

Už víc než polovina lidí spravuje své finance přes mobil, zájem o klasický přístup přes počítač klesá. Velký průzkum zjišťoval, co se klientům líbí, co jim nejvíc chybí a jaký mají zájem o technologické novinky.

Počet lidí, kteří chodí na svůj bankovní účet přes mobilní aplikaci, prudce roste: letos je jich 51 procent, zatímco před rokem 43 procent. Nejčastěji sice lidé stále využívají webové stránky bank v počítači (60 procent), ale odliv uživatelů internetového bankovnictví ve prospěch mobilního pokračuje – loni jich bylo ještě 79 procent.

Ukázal to průzkum České bankovní asociace, který v srpnu zpracovala výzkumná agentura Ipsos. Ptala se tisícovky lidí – reprezentativního vzorku populace ve věku od 18 do 79 let, a to formou online dotazníku. Dodejme, že podle zatím posledních zjištění Českého statistického úřadu používá internet 81,3 % lidí starších 16 let.

Přes počítač, mobil nebo tablet ovládají svůj účet skoro všichni Češi, kteří používají internet (97 procent), zjistil průzkum agentury Ipsos pro ČBA. Více než polovina lidí míní, že by do budoucna mohlo elektronické bankovnictví dokonce zcela nahradit kontakt s bankéřem. Třetina Čechů však tento názor nezastává. Důležitý je pro ně osobní kontakt, mají obavy ze zabezpečení elektronických služeb a preferují, že jim bankéř může poradit či vysvětlit případné nejasnosti, nebo potvrdit, že se rozhodli správně pro nějaké řešení.

Změnit by to v budoucnu mohli takzvaní virtuální bankéři, kteří by se s klientem spojili online přes obrazovku počítače nebo jiného digitálního zařízení. Takovou službu by výhledově ocenilo 45 procent dotázaných. „Některé banky jako jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka či Raiffeisenbank už virtuální bankéře mají, ale stále jde o pilotní projekty,“ připomíná Pavel Kolář, gestor bankovní asociace pro digitalizaci. Průzkum také potvrdil pevnou pozici bank ve správě financí Čechů. Šest z deseti uvedlo, že své finanční záležitosti by nesvěřili jinam než bance, protože v ní získají to, co potřebují.

Zájem Čechů o elektronické bankovnictví zesílil během pandemie. „Čím dál víc služeb se během ní přesunulo do online prostředí. I mnozí z nejkonzervativnějších Čechů se přesvědčili, že tato forma služeb v bankách je bezpečná, rychlá a pohodlná,“ říká Kolář. Podle průzkumu zhruba pětina dotazovaných platí víc bezkontaktně než před pandemií a více než desetina víc komunikuje s bankou přes online nástroje.

Zdroj: ČBA, Ipsos

V zájmu o mobilní aplikace dál hrají klíčovou roli věk a vzdělání. Ve skupině do 26 let aplikaci využívá 72 procent lidí, mezi 27 až 35 lety je to 68 procent. Výhody mobilní aplikace obecně oceňují spíše ženy. Naopak lidé starší 54 let, muži a lidé s výučním listem pro většinu úkonů spojených s bankou upřednostňují spíše internetové bankovnictví. Převody peněz pomocí bankovní aplikace obecně zadávají spíše lidé s vysokoškolským vzděláním (37 procent).

Nejčastějšími důvody, proč si lidé mobilní aplikaci oblíbili, je možnost ji využít odkudkoli a kdykoli (38 procent), možnost okamžitého přehledu (37 procent) a větší pohodlí (35 procent). Nejvíce ji uživatelé využívají k vyřízení jednodušších záležitostí jako je ověřování zůstatku na účtech (54 procent), ke kontrole úspor (51 procent) nebo příjmů a provedených plateb (49 procent). Naopak klasické internetové bankovnictví – webový přístup přes počítač – využívají k náročnějším operacím, typicky k nastavení služeb a administrativním záležitostem.

Zdroj: ČBA, Ipsos

Zdroj: ČBA, Ipsos

Klienti, kteří mají aplikaci, ji pak využívají častěji než internetové bankovnictví. Ve skupině do 35 let se přes aplikaci v mobilu denně ke svému účtu přihlašuje zhruba třetina lidí, zatímco do internetového bankovnictví je to denně jedna pětina. Mezi nejmladšími do 26 let už dokonce každý desátý uvádí, že internetové bankovnictví už nepotřebuje.

Zdroj: ČBA, Ipsos

Roste obliba jednoduššího přihlašování do aplikaci bank pomocí biometrie. Nejrozšířenější je otisk prstu (46 procent). Preferuje ho zejména skupina mezi 27 až 55 lety, kde se takto přihlašuje 75 procent uživatelů. Snímání tváře při přihlašování do aplikace zaznamenává nárůst u nejmladší skupiny do 26 let, kde jde o 15 procent uživatelů. Uživatelské jméno a heslo volí celkově 45 procent uživatelů. Tento způsob preferují hlavně lidé mezi 54 až 65 lety, kteří ho často považují za bezpečnější než biometrii.

Zdroj: ČBA, Ipsos

K většímu využívání bankovních mobilních aplikací by podle těch, kteří ji zatím nemají, mohlo přispět lepší zabezpečení (37 procent), odměna za využívání (37 procent) a sleva na pořízení chytrého mobilu (34 procent).

Zdroj: ČBA, Ipsos

S elektronickým bankovnictvím jsou Češi spokojeni. Konkrétně 48 procent s internetovým bankovnictvím a 55 procent s mobilní bankovní aplikací. Téměř polovina dotazovaných na internetovém bankovnictví oceňuje větší nabídku funkcí (47 procent) a větší soukromí při využívání (38 procent) než u mobilní aplikace. Nejčastější kritika od žen (18 procent) a obecně od lidí do 35 let směřovala na složité přihlašování do internetového bankovnictví (přibližně 25 procent).

Část lidí mezi 27 až 35 lety (13 procent) upozorňuje na nedostatečnou rychlost dalšího rozvoje internetového bankovnictví. Mužům na něm obecně vadí složitější vyhledávání konkrétních plateb (12 procent). Pro víc než dvě třetiny klientů je důležitý dlouhodobý výpis transakcí.

Zdroj: ČBA, Ipsos

Zdroj: ČBA, Ipsos

Pokud jde o mobilní aplikace, mladší do 26 let upozorňují na problém častých odstávek a výpadků (23 procent), zatímco skupina mezi 27 až 35 lety zmiňovala spíše omezenou nabídku služeb a produktů, které na něm mohou využít (12 procent). Banky se v poslední době zaměřují na její rozšíření a novinky zavádějí souběžně v aplikaci i v internetovém bankovnictví.

Jak u internetového, tak i u mobilního bankovnictví by uživatelé nejčastěji uvítali možnost ověření příjemce před odesláním platby, multibankingu, zažádání o hypotéku, zadávání telefonního čísla na místo čísla běžného účtu a možnost sledování osobního rozpočtu. Projevený zájem o multibanking je překvapivý, protože část bank ho už delší dobu umožňuje, nicméně poptávka podle nich není významná. Podobně je to s online žádostmi o hypotéku – většina klientů totiž podle bankéřů a finančních poradců v tomto bodě upřednostňuje návštěvu pobočky.

Zdroj: ČBA, Ipsos

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.