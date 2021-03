Účet přes internet ovládají dvě třetiny Čechů. Předběhli sousedy

Internetové bankovnictví používají přibližně dvě třetiny (64,1 %) obyvatel Česka starších 16 let. Ukazují to čerstvě zveřejněné výsledky průzkumu Českého statistického úřadu za rok 2020. Před dvěma lety to bylo 58 % a ještě v roce 2010 jenom 21 % obyvatel.

Používání internetového bankovnictví klesá s rostoucím věkem: zatímco mezi lidmi od 25 do 44 let se podíl uživatelů pohybuje kolem 87 procent, u lidí nad 65 let věku je to jenom mírně nad 22 procent.

Velkou roli hraje také dosažené vzdělání. Mezi vysokoškoláky používá internetbanking přes 92 % lidí, naopak mezi lidmi s pouze základním vzděláním je to 42 %.

Do internetového bankovnictví řadí statistici také aplikace v chytrém telefonu zvané mobilní bankovnictví.

Uživatelé internetbankingu v Česku (podíl z celkového počtu osob v dané skupině) rok 2020 rok 2015 rok 2010 Celkem (16 let a starší) 64,1 % 44,9 % 21,1 % muži 65,2 % 47,0 % 24,4 % ženy 63,1 % 43,0 % 18,1 % Věková skupina 16–24 let 62,0 % 36,1 % 17,7 % 25–34 let 88,3 % 68,4 % 36,6 % 35–44 let 86,7 % 68,5 % 32,7 % 45–54 let 80,8 % 54,8 % 24,4 % 55–64 let 58,6 % 33,4 % 10,9 % 65 a více let 22,3 % 10,2 % 2,7 % Dosažené vzdělání (25–64 let) základní 42,0 % 22,0 % 4,5 % střední bez maturity 69,3 % 51,4 % 14,2 % střední s maturitou a vyšší odborné 86,4 % 75,5 % 34,7 % vysokoškolské 92,4 % 88,6 % 53,4 % Zdroj: ČSÚ

Porovnání s ostatními státy Evropské unie vyznívá pro Česko dobře. Když se zaměříme na věkovou skupinu od 16 do 74 let, je internetové bankovnictví nejvíc rozšířené v Nizozemsku (89 %), Švédsku (85 %) a Estonsku (80 %). Před námi jsou ještě Lotyšsko, Belgie a Lucembursko, teprve za Českem skončily sousední státy včetně Rakouska a Německa. Na konci žebříčku je Rumunsko, kde podle Eurostatu používá internetové bankovnictví jenom 12 % lidí.

Osoby ve věku 16–74 let používající internetové bankovnictví Nizozemsko 89 % Švédsko 85 % Estonsko 80 % Lotyšsko 76 % Belgie 75 % Lucembursko 71 % Česko 70 % Irsko 69 % Litva 68 % Rakousko 66 % Francie (rok 2019) 66 % Německo 65 % Španělsko 62 % Malta 60 % Slovensko 58 % průměr EU 57 % Kypr 52 % Slovinsko 52 % Maďarsko 51 % Chorvatsko 50 % Polsko 49 % Portugalsko 47 % Řecko 37 % Itálie (rok 2019) 36 % Bulharsko 13 % Rumunsko 12 % Zdroj: Eurostat, ČSÚ, data za rok 2020 (kromě Francie a Itálie)

Obecně internet v Česku používají 81,3 % lidí starších 16 let. Jejich podíl se za poslední dva roky výrazněji nezvýšil.

„Minulý rok se v Česku k internetu připojovalo denně 75 % dospělých osob. Ve věkové kategorii 16 až 44 let bylo online každý den dokonce 95 % z nich,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Bez internetu loni bylo 18 procent domácností. „Jde převážně o domácnosti seniorů, kteří o tuto technologii nemají zájem nebo ji neumějí používat,“ upřesňuje Rojíček. Ve věkové skupině od 65 let používá internet jenom 40 % lidí.

Dál výrazně roste využití internetu v chytrém telefonu. Minulý rok se takto připojovalo skoro šest milionů lidí starších 16 let v porovnání s jedním milionem v roce 2012. Nejběžnější je to u lidí ve věku 16 až 24 let, kde používá internet v mobilu téměř 97 % z nich. Naopak mezi osobami staršími 65 let je to jen 16 %. Jedním z důvodů může být i to, že mezi seniory má chytrý telefon pouze necelá čtvrtina osob – tři čtvrtiny stále používají klasický tlačítkový telefon.



„Nejviditelnější změnou je významný nárůst nakupování přes internet. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 nakupovala online více než polovina Čechů,“ dodává Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

