Komerčka omezí provoz poboček, ČSOB propouští

Komerční banka od pondělí 2. listopadu omezí otevírací dobu svých poboček. „Cílem je dále omezit možnost šíření koronaviru a ochránit tak naše zaměstnance a klienty,“ říká Miroslav Hiršl, člen představenstva Komerční banky.

V úterý a čtvrtek – budou mít všechny pobočky otevřeno jenom od 9 do 12 hodin. V pondělí a středu se otevřou i od 13 do 17 hodin, v pátek od 13 do 15 hodin. O víkendu mají zavřeno.

Otevírací doba je jednotná pro všech 242 pobočkách. „Umožní upravit jejich provoz s ohledem na možné zvýšení počtu nedostupných zaměstnanců z důvodu nemoci, karantény nebo ošetřování člena rodiny. Opatření současně dovolí pracovat z domova většímu počtu zaměstnanců KB, kteří mohou klienty obsluhovat vzdáleně,“ dodává Hiršl.

Web Peníze.cz už v červnu napsal, že karanténa spojená s koronavirem urychlila plán na rušení některých poboček Komerční banky. Do konce srpna jich zavřela přes šedesát, což je pětina předchozího počtu. Na některých dalších pobočkách pak KB ruší pokladny, přestávají tedy pracovat s hotovostí. Současně navyšuje počet vkladomatů, aby lidem (především podnikatelům) dál umožnila vkládání hotovosti.

Česká spořitelna omezuje pokladny, až polovina poboček bude během příštího roku bezhotovostní. Podrobněji o tom mluvila Markéta Klučková, která má ve spořitelně na starosti pobočkovou síť, v červencovém rozhovoru pro Peníze.cz.

Na pokračující digitalizaci a koronavirová omezení reaguje také ČSOB. Do konce roku zruší 170 pracovních pozic na pobočkách. Z toho asi polovina jsou neobsazená místa, napsaly dnes Hospodářské noviny. Banka má na pobočkách 1900 zaměstnanců. Nejmenovaný zdroj deníku řekl, že v příštím roce mají celkově odejít z banky až čtyři stovky lidí. Při rušení pozic využívá ČSOB i odchody pracovníků do důchodu.

Než zase otevřou, přečtěte si ještě: