Air Bank mění ceník. Jediný účet a okamžité platby zdarma

Air Bank od 3. listopadu změní ceník. Nově bude nabízet jedinou variantu účtu bez poplatku za vedení. Zruší také příplatek za okamžitou platbu. Na druhou stranu zdraží jednotlivé výběry z bankomatů konkurenčních bank a zruší možnost vybírat peníze u Sazky.

Od svého vstupu na trh až doteď nabízí Air Bank Malý a Velký tarif. Malý je bez poplatku za vedení i většinu základních služeb, ale připlácí se jedna koruna za každou okamžitou platbu, 25 korun za výběr z cizích bankomatů v Česku i zahraničí a také 10 korun za výběr hotovosti na pobočce Sazky. Ve Velkém tarifu jsou všechny tyto služby „zdarma“ v rámci měsíčního paušálu 100 korun.

Od 3. listopadu Air Bank oba tarify sjednotí. Za vedení účtu ani dvě platební karty se dál nic platit nebude, stejně jako za odchozí a příchozí platby – nově i včetně těch okamžitých. Zadarmo zůstanou i výběry z víc než 370 bankomatů Air Bank nebo u vybraných obchodníků prostřednictvím takzvaného cashbacku. Stoupne ale cena výběru z cizích bankomatů v Česku i zahraničí – o desetikorunu na 35 korun. Kdo takhle vybírá často, může si koupit balíček neomezených výběrů za 100 korun měsíčně.

V listopadu banka také přestane nabízet výběry u Sazky. „Klienti tuto službu postupně nahradili jiným, výhodnějším a pohodlnějším způsobem výběru. Služba už byla využívána tak málo, že jsme se ji rozhodli z nabídky vypustit úplně,“ vysvětluje mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Mění se i ceny některých méně využívaných služeb. Banka omezí počet zdarma vedených běžných účtů – nově to bude maximálně po jednom v českých korunách, eurech a amerických dolarech. Vedení více běžných účtů v jedné měně, a to až do celkového počtu deseti běžných účtů na jednu smlouvu, budou mít klienti nově za deset korun měsíčně.

Informační SMS o změnách zůstatku už nebudou účtovány jednorázově (koruna za každou), zájemci si je mohou předplatit za 25 korun měsíčně v neomezeném množství. „Místo nich ale mohou klienti už nyní využívat bezplatná a informačně bohatší upozornění z aplikace My Air,“ dodává Karasová.