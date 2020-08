Poštovní spořitelna končí i na papíře, spojí ceník s ČSOB

Zdroj: Shutterstock

Většina bank už převede peníze v řádu vteřin, a to kdykoliv. Které to umí, na co si dát pozor a co čekat, když okamžité platby nemůžete využít?

Koronavirus napadl i spořicí účty. Zatímco před rokem začínaly nejvyšší úroky dvojkou, teď budete rádi za polovinu.

Ani ne před deseti lety to byla velká inovace. Ukázala se však jako slepá cesta. Po Monetě a Raiffeisenbank přestanou nálepky vydávat i ČSOB a Česká spořitelna.