Hypotéky mírně zlevňují. Mladí si ale připlatí

Průměrná nabídková sazba hypoték klesla na začátku října na 6,05 procenta, což je o pět bazických bodů méně než před měsícem. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex.

Hypotéky podle ní zlevňují už pátý měsíc v řadě, ale velmi pozvolna – v souhrnu o 27 bazických bodů.

„Toto chování úrokových sazeb mají na svědomí stále trvající akční slevy jednotlivých bank a také nabídky nižších sazeb pro takzvané zelené hypotéky, kdy financovaná nemovitost musí splňovat energetickou náročnost A nebo B,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,05 procenta klesla o 120 korun na 22 650 korun. U tohoto reprezentativního příkladu došlo za pět měsíců ke snížení měsíční splátky téměř o 600 korun.

Zdroj: Swiss Life Hypoindex

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok, a to o 14 bazických bodů. U hypoték do 80 procent LTV činila průměrná nabídková sazba 6,43 procenta a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) 6,01 procenta.

Úrokové sazby hypoték s fixací na deset let klesly o sedm bazických bodů na 5,88 procenta, s LTV nad 80 procent o jeden bazický bod na 6,22 procenta. Naopak sazby hypoték s fixací na tři a pět let stagnují – u tříletých fixací na 6,04 procentech a u pětiletých na 5,84 procentech.

To však neplatí o hypotékách pro mladé, kteří si naopak za tříletou a pětiletou fixaci nyní připlatí. U fixací na tři roky vzrostla sazby v průměru o pět bazických bodů na 6,38 procenta, a u fixací na pět let o šest bazických bodů na 6,18 procenta.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme. Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi. Chci bydlet ve svém

Obdobný trend, tedy pozvolné zlevňování hypoték, ukázala i poslední statistika České bankovní asociace Hypomonitor. Ta zachycuje data ze sjednaných a skutečně podepsaných hypotečních úvěrů ze všech tuzemských bank a stavebních spořitelen. Podle ní průměrná hypoteční úroková sazba v srpnu mírně klesla už třetí měsíc v řadě a dostala se pod hranici 5,8 procenta. To je nejnižší úroveň za poslední rok.

„Umožnil to postupný, i když stále rozkolísaný pokles tržních úrokových sazeb. I přes uvedený vývoj však zůstávají hypoteční sazby mezi nejvyššími za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovaly také na obdobně vysokých hodnotách,“ poznamenává bankovní asociace. Příští Hypominotor, který bude odrážet vývoj úroků ze sjednaných hypoték v září, zveřejní v polovině měsíce.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na posledním zasedání 27. září svou základní sazbu, od které se odvíjí úrokové sazby komerčních bank, nezměnila a stále ji drží na sedmi procentech.

„Pro další vývoj hypotečního trhu by mohlo být impulsem snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB. O něm se hovoří v souvislosti s příštím jednáním ČNB. Avšak stále je ve hře možnost, že centrální banka udrží úrokovou sazbu na současné hodnotě, a to až do konce letošního roku. Nicméně tyto 'tanečky' kolem základní sazby nejspíš nezabrání tomu, aby úrokové sazby hypoték i nadále velmi pozvolna klesaly. Ale na nějaké skokové snížení musíme v dohledné době nejspíše zapomenout,“ míní Sýkora.

David Eim, expert na hypoteční trh ze společnosti Gepard Finance, upozorňuje na lehkou změnu u nevýkonných úvěrů. Tedy úvěrů, u kterých dochází k potížím při splácení – v prodlení jsou u nich splátky více než 90 dnů.

„Tato kategorie se dlouhodobě pohybuje na excelentních úrovních, na celém portfoliu hypoték činí dlouhé měsíce asi 0,6 procenta. Přesto se zdá, že okamžik změny nastal. Již pět měsíců se objem nevýkonných hypotečních úvěrů zvyšuje. Nijak zásadně. Změny jsou opravdu drobné. Drobné z pohledu trhu a drobné z pohledu statistiky. Ale na druhou stranu, pokud meziměsíčně objem nevýkonných hypoték vzrostl o zhruba 280 milionů korun, znamená to nějakých 100 až 150 domácností, které se s hypotékou dostaly do reálných potíží,” upozorňuje David Eim.

Příští zasedání bankovní rady ČNB je naplánováno na 2. listopadu.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Podpojištění řeší kalkulačka Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky. Znáte hodnotu Vašeho domu?

Sdílejte článek, než ho smažem