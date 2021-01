Chráněný účet prošel. Nezabavitelné už opravdu nepůjde zabavit

Od letošního dubna mají banky začít zřizovat chráněné účty pro lidi v exekuci. Jejich vznik dnes definitivně schválili poslanci. Zamítli senátní verzi a potvrdili původní poslanecký návrh.

Chráněné účty mají skutečně ochránit nezabavitelné minimum ze mzdy nebo třeba z důchodu. Bez obav ze zabavení na ně půjde posílat i výživné. Nezabavitelné jsou třeba dávky v hmotné nouzi.

Dosavadní systém totiž může v praxi vypadat i takhle: Zaměstnanec má exekuci na mzdu. Do banky mu od zaměstnavatele přijde už částka po stržené exekuci, tedy nezabavitelné minimum, ze kterého má vyžít. Když ale má proti účtu vedenou jinou exekuci, použije se i tento zbytek výplaty na její úhradu.

I to je důvod, proč lidé s více exekucemi nemají účty v bance a míří do bezhotovostní, tedy takzvané šedé či černé ekonomiky. Chráněný účet chce přivést alespoň některé dlužníky zpátky do oficiální ekonomiky. Ochránit má i lidi, které současná koronavirová krize nově přivede do exekucí.

Banky podle schválených pravidel nebudou smět u chráněných účtů vybírat poplatky za zřízení či vedení účtu zatíženého exekucí. Zbylé poplatky budou muset být stejné jako u běžných bankovních účtů. Má to být další pomoc pro lidi v nouzi, protože dnes za účty v exekuci platí stovky korun navíc.

Senátoři namítali, že poslanecká verze je zbytečně složitá a může dát prostor nepoctivým exekutorům, aby dlužníka, který si bude zakládat chráněný účet, připravili o peníze. Spoluautorka poslaneckého návrhu Kateřina Valachová (ČSSD) to odmítá. Podle ní by senátní verze sice možná byla jednodušší, ale nefunkční.

Poslanci se k Valachové, která návrh podala spolu s poslancem Patrikem Nacherem (ANO), přiklonili, přestože za senátní verzí stály Česká bankovní asociace, neziskové společnosti pomáhající lidem v dluzích nebo Exekutorská komora. Senátní verzi naopak podporovaly Česká národní banka, odbory nebo ministerstvo spravedlnosti.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.