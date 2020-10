Příspěvek 5000 Kč k důchodu. Ani rouškovné, ani zdražení

Zdroj: Shutterstock

Příspěvek ve výši 5000 korun mají dostat všichni důchodci, tedy ti, kdo pobírají starobní, invalidní i pozůstalostní penze. Jde celkem o 2,9 milionu lidí. Příspěvek nemá podléhat případné exekuci a nezahrnoval by se do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.