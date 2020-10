Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Jak dlouho můžu čerpat ošetřovné při zavřené škole?

Zaměstnanci budou mít nárok na ošetřovné při zavřené škole nebo školce po celou dobu, kdy zůstanou s dětmi doma. Výjimečně se tedy neuplatní standardní limit maximálně devíti kalendářních dnů (šestnácti u samoživitelů).

„Doba výplaty ošetřovného se prodlouží po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření – to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) po jednání vlády 8. řijna. Právě tam se koalice dohodla, že standardní limit (9 nebo 16 dnů) se výjimečně neuplatní.

Zatím jde jenom o vládní návrh, který teprve projednají poslanci. Čeká se, že ho opět podpoří i opozice a projde co nejrychleji – dřív než 20. října to ale nebude. Zveřejnění ve Sbírce zákonů se předpokládá až pár dnů před koncem měsíce. Maláčová sice na včasnou přípravu tlačila od začátku září, jenže hnutí ANO bylo proti – proto má zákon takové zpoždění.

Prodloužení by se mělo týkat přinejmenším všech zaměstnanců, kteří čerpali ošetřovné po plošném zavření škol v říjnu – nehledě na to, kdy zákon vyjde ve Sbírce. I když tedy rodiče zůstanou doma s dítětem od 14. října a standardní limit devíti dnů uplyne dřív, než zákon začne platit, o peníze za další dny péče nepřijdou.

Rodiče, kteří v září mohli využít maximálně devět dnů ošetřovného (samoživitelé šestnáct dnů), pak se vrátili do zaměstnání a dítě se nakonec vrátilo do školy, však už žádný „doplatek“ za září nedostanou.

Těm, kteří budou čerpat ošetřovné v době přijetí zákona (nebo s tím začnou kdykoliv poté), se devíti- nebo šestnáctidenní strop přestane počítat. Stejně jako těm, kterým už takzvaná podpůrčí doba podle standardních pravidel uplynula, ale totožný případ ošetřování (stejné dítě kvůli nepřetržitě zavřené škole) dál trvá.

Řečeno slovy ministerstva práce a sociálních věcí:

pokud případ ošetřování začal před účinností zákona a ke dni účinnosti neskončil, i když skončila již podpůrčí doba, doplatí se ošetřovné za všechny dny před účinností zákona,

pokud případ ošetřování začal před účinností zákona a ke dni účinnosti již skončil, nedoplácí se nic nad rámec devíti dnů podpůrčí doby.

V případě, kdy sice nárok na ošetřovné podle standardních pravidel skončil, ale škola je dál zavřená a zaměstnanec chce využít nových pravidel (znovu nastoupit na ošetřovné), může dávku znovu čerpat. Považovalo by se to za vystřídání v péči o dítě.

Jak vysoké je ošetřovné při zavřené škole?

Od začátku září 2020 platí standardní pravidla. Ošetřovné tak dosahuje 60 procent denního vyměřovacího základu – což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda, která se u vyšších výdělků uměle snižuje.

Například u hrubé mzdy 20 tisíc měsíčně dosahuje ošetřovné běžně 356 korun za kalendářní den, u hrubé mzdy 40 tisíc je to 683 korun. Snadno to spočítá naše kalkulačka ošetřovného.

Vláda se 12. října dohodla, že výjimečně zavede minimální výši ošetřovného, a to 400 korun za den. Oproti standardním pravidlům by si tak polepšili všichni rodiče s hrubou mzdou do 22 500 korun. Ti normálně dostávají ošetřovné nižší než 400 korun za den, nově by měli dostat zmíněných 400 korun. Zvýšení ale teprve míří k poslancům, je k němu potřeba změna zákona.

Od kdy se ošetřovné zvýší na minimálně 400 Kč denně?

Vládní politici zatím neřekli podrobnosti, čekáme na odpověď z ministerstva práce a sociálních věcí. S velkou pravděpodobností dosáhnou na minimální částku 400 Kč denně všichni, kdo zůstanou s dětmi po plošném uzavření škol od 14. října. A to přesto, že Parlament schválí zvýšení až ve druhé polovině října a zákon zřejmě začne platit (zveřejněním ve Sbíce zákonů) až pár dnů před koncem měsíce.

Není jisté, jestli se minimum 400 Kč denně bude vztahovat i na dny ošetřovného čerpané před 14. říjnem. Za období od 1. do 13. října je to o trochu pravděpodobnější než za září, konkrétní návrh však zatím není k dispozici.

Zvýší se ošetřovné na 80 % stejně jako na jaře?

S největší pravděpodobností ne, vládní koalice zvýšení odmítá. Přinejmenším pro říjen tak zůstane ošetřovné na 60 % (nově s minimem 400 Kč denně).

Při předchozím uzavření škol kvůli koronaviru od poloviny března do května či června schválili politici zvýšení na 80 % vyměřovacího základu, což už se blížilo čisté mzdě. Od září už ale zase platí standardní pravidla, tedy 60 %.

Na jak staré dítě lze čerpat ošetřovné?

Ošetřovné při zavřené škole lze dostat jenom při péči o děti mladší 10 let – tedy do 10. narozenin. Rozhodující je den žádosti. U desetiletého už tedy rodiče nemají nárok, pokud ošetřování nezačalo před jeho 10. narozeninami.

Vláda se dohodla, že nárok na ošetřovné výjimečně vznikne také při péči:

o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině,

o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (už od prvního stupně) bez omezení věku,

o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Zatím jde jenom o vládní návrh, který teprve zamíří k poslancům. Měl by však zpětně platit i pro péči vzniklou před schválením zákona, pokud ještě neskončila. Tedy přinejmenším pro všechny případy plošného zavření škol během října.

Zvýšení věkové hranice na všechny děti mladší 13 let, které platilo při jarním zavření škol, tentokrát vládní koalice nepodpořila.

Dostanu ošetřovné i při práci na dohodu?

Ano. Vláda se shodla, že nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na takzvané dohody, tedy dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podmínkou zřejmě bude, že za ně zaměstnavatel platí v daném měsíci nemocenské pojištění (případně aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče).

Řežeme náklady! Neplatíte za energie zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Elektřina Plyn Chci také ušetřit

I tohle je zatím jenom vládní návrh, který teprve zamíří k poslancům. Měl by však zpětně platit i pro péči vzniklou před schválením zákona, pokud ještě neskončila. Tedy přinejmenším pro všechny případy plošného zavření škol během října.

Dostanou ošetřovné i živnostníci a další OSVČ?

Vládní koalice o tom zatím nemluví. Konkrétní plán nezveřejnil ani ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který měl podobnou speciální podporu na starosti od března do června. Tu by stačilo jednoduše oživit, koalice ale od září měla jiné priority.

„Obdoba ošetřovného OSVČ je jedno z témat, kterým se ministerstvo v kontextu s aktuální situací s koronavirem zabývá. Platí přitom, že o speciálních dotačních programech i jiné pomoci rozhoduje vláda, finanční pomoc se vždy samozřejmě odvíjí také od možností státního rozpočtu,“ říká bez bližších podrobností Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva.

Na jaře mohli živnostníci a další podnikatelé čerpat paušálně 424 Kč za den (později i 500 Kč). Obdoba ošetřovného pro OSVČ však skončila v červnu současně se školním rokem. Od září platí standardní pravidla, podle nichž OSVČ na takovou podporu nedosáhnou – ani když si předtím platili nemocenské pojištění.

Jak se mohou rodiče na ošetřovném vystřídat?

Při péči o dítě kvůli zavřené škole během epidemie se rodiče budou moct snadno vystřídat, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice.

Zdroj: Shutterstock Anketa Kdo se vám postará o andlíky? Jeden musí zůstat s dětmi Povoláme příbuzné Pošleme je k příbuzným Děti doma přežijou, jsou velké Velké se postarají o menší Děti nemáme Děti prodáme

Půjde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.

Zatím jde jenom o vládní návrh, který teprve zamíří k poslancům. Měl by však zpětně platit i pro péči vzniklou před schválením zákona, pokud ještě neskončila. Tedy přinejmenším pro všechny případy plošného zavření škol během října.

Má nárok na ošetřovné i babička?

Ano, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. A samozřejmě pokud splňuje další podmínky, tedy především zaměstnání s odvodem nemocenského pojištění.

V péči o dítě se střídám s mou matkou (babičkou dítěte). Jako rodič chci čerpat ošetřovné jen dva nebo tři dny v týdnu, a to opakovaně. Babička nemá na ošetřovné nárok, protože už nepracuje a ani s námi nebydlí. Můžu čerpat ošetřovné v jednom týdnu třeba v pondělí, úterý, čtvrtek, zatímco ve druhém třeba středa a pátek?

Bude to možné. Zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, může pro určité dny zajistit hlídání dítěte jinou formou a místo toho pracovat. Za takové dny pak nedostane ošetřovné, ale standardní mzdu. Po skončení měsíce to pak uvede ve výkazu (resp. zaměstnavatel sdělí okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval).

Limit délky ošetřovného a pouze jediného střídání zruší zákon, který teprve projednají poslanci. Měl by se však týkat všech případů, kdy péče o dítě kvůli zavřené škola začala (a neskončila) ještě před přijetím zákona.

Vyplácí se ošetřovné jenom za pracovní dny?

Ošetřovné se vyplácí za všechny kalendářní dny. Tedy bez ohledu na to, zda pro vás původně měly být pracovními. S jedinou výjimkou:

Právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat. Například kdy má pracovní dobu od pondělí do pátku, přičemž by zaměstnanec pokaždé ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by o ošetřovné pouze za víkendy – za takové situace by na ošetřovné neměl nárok.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!