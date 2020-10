Ošetřovné stoupne a prodlouží se, rozhodli poslanci

Poslanci dnes schválili prodloužení ošetřovného pro zaměstnance. Při zavřené škole nebo školce kvůli koronavirovým omezením na něj budou mít rodiče nárok po celou dobu, kdy zůstanou s dětmi doma. Výjimečně se tedy neuplatní standardní limit maximálně devíti kalendářních dnů (šestnácti u samoživitelů).

Oproti původnímu vládnímu návrhu podpořili poslanci i zvýšení ošetřovného z 60 na 70 procent takzvaného denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda (s omezeními pro vyšší příjmy). Zvýšení na 80 procent tentokrát – na rozdíl od jara – neprošlo.

Současně každý dosáhne alespoň na minimální částku 400 korun za den. Oproti standardním pravidlům si tak polepší rodiče s hrubou mzdou do 22 500 korun. Ti normálně dostávají ošetřovné nižší než 400 korun za den.

Zvýšení věkové hranice, které navrhovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a také někteří opoziční poslanci, však neprošlo. A to ani ve variantě do 11 let, do 13 let nebo bez určení věku pro všechny žáky na prvním stupni.

Kromě níže uvedených výjimek tak dál bude platit standardní omezení ošetřovného na děti mladší 10 let. Rozhodující je den žádosti. U desetiletého už tedy rodiče nemají nárok, pokud ošetřování nezačalo před jeho 10. narozeninami.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na takzvané dohody, tedy dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ). Podmínkou je, že za ně zaměstnavatel platí nemocenské pojištění (případně aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče). V praxi tedy jde o DPP s měsíční odměnou nad 10 tisíc korun a DPČ s odměnou aspoň tři tisíce.

Odpadne také omezení pro vystřídání rodičů nebo jiných osob. Zatímco podle standardních pravidel se mohou vystřídat jenom jednou, nově to bude možné i opakovaně.

Vedle péče o děti mladší 10 let získají rodiče nárok na ošetřovné výjimečně také při péči:

o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině,

o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (už od prvního stupně) bez omezení věku,

o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Zákon teď míří k senátorům, bude se však zpětně týkat i ošetřovného, které vzniklo před přijetím zákona. Přinejmenším u všech zaměstnanců, kteří čerpali ošetřovné po plošném zavření škol v říjnu.

Těm, kteří budou čerpat ošetřovné v době přijetí zákona (nebo s tím začnou kdykoliv poté), se devíti- nebo šestnáctidenní strop přestane počítat. Stejně jako těm, kterým už takzvaná podpůrčí doba podle standardních pravidel uplynula, ale totožný případ ošetřování (stejné dítě kvůli nepřetržitě zavřené škole) dál trvá.

Rodiče, kteří v září mohli využít maximálně devět dnů ošetřovného (samoživitelé šestnáct dnů), pak se vrátili do zaměstnání a dítě se nakonec vrátilo do školy, však už žádný „doplatek“ za září nedostanou.

Na obdobu ošetřovného výjimečně dosáhnou také živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné. Speciální dotaci ve výši 400 korun denně chystá ministerstvo průmyslu a obchodu.

