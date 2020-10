Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

I ten, kdo splní přísnější podmínky pro nárok na nový „kompenzační bonus“ 500 korun za den, dostane od státu o dost nižší podporu než na jaře. Jednak musí tentokrát odvést minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, takže místo patnácti tisíc měsíčně dostane ve skutečnosti jenom deset. A především: nemůže využít víc koronavirových podpor současně.

Na přísnější pravidla pro souběh podpor upozornil web Peníze.cz minulou středu – těsně před projednáváním vládního návrhu v Poslanecké sněmovně. Kompenzační bonus teď nelze čerpat za den, jestliže za něj podnikatel zároveň obdržel podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru. To podle ministerstva financí znamená jakoukoliv podobnou podporu v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací.

Jde například o speciální programy pro OSVČ v konkrétních oborech jako Covid Kultura, Covid Cestovní ruch nebo Covid Sport, program Antivirus pro zaměstnavatele, ale také o ošetřovné pro OSVČ (jarní pravidla u něj souběh výslovně připouštěla) a především příspěvek na nájemné.

Ministerstvo financí potvrzuje, že souběh protikrizových programů vládní pomoci skutečně není možný. „Jednotlivé programy jsou tady od toho, aby se vzájemně doplňovaly, nikoliv aby je podnikatel kumuloval s cílem nahradit si všechnu újmu. Vybráním si právě jednoho programu vládní pomoci je sledována také určitá spravedlnost v tom, že každý z podnikatelů si vybere pro něj ekonomicky nejvýhodnější program,“ píše ministerstvo na svém webu mezi odpověďmi na nejčastější otázky k novému kompenzačního bonusu.

Nemožnost kombinovat více protikrizových programů přímé pomoci prý vychází z pravidel Evropské unie pro veřejnou podporu. Pravidla přitom ve skutečnosti nezakazují čerpat různé, navzájem se doplňující podpory – stanoví především horní hranici, tedy maximální výši podpory (v zásadě 200 tisíc eur za tři roky, což je přes pět milionu korun).

Podnikatelům vadí hlavně to, že by se museli rozhodovat mezi příspěvkem na nájemné (stát zaplatí polovinu) a kompenzačním bonusem. A to přesto, že pro nejbližší období je možná zachrání další, tentokrát zřejmě nechtěný detail v pravidlech obou podpor:

Kompenzační bonus nelze podle zákona čerpat za kalendářní den, za který podnikatel obdržel jinou podporu. Aktuální bonus od ministerstva financí se přitom týká období od 5. října do 4. listopadu, zatímco aktuální příspěvek na nájemné poskytne ministerstvo průmyslu zpětně za třetí čtvrtletí, tedy červenec až září. U těchto dvou podpor tedy zatím k souběhu dojít nemusí, ale v následujícím období (nebo u jiných typů podpor) už ano.

Přísného omezení souběhu už si všimli i opoziční Piráti. „Za pět minut dvanáct jsme objevili obří minu v zákoně o kompenzačním bonusu. Nárok na něj nemají mít například lidé, kteří obdrželi podporu z programu Covid nájemné,“ napsal včera poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Ministryně financí Alena Schillerová nás zase jednou oblafla. Na plénu se tvářila, že program je určený pro restaurace – akorát taktně vynechala, že si hospodští působící jako OSVČ budou muset vybrat, jestli chtějí bonus, nebo příspěvek na nájemné. Pokusíme se to opravit v Senátu,“ dodává Ferjenčík.

Piráti se minulý týden ve sněmovně snažili rozšířit okruh lidí, kteří mají na kompenzační bonus nárok – například o dodavatele zavřených podniků, jejichž příjmy klesly „jenom“ o 75 procent místo zákonem stanovených aspoň 80 procent. Zároveň navrhovali, aby příjemci bonusu – stejně jako na jaře – nemuseli odvádět minimální pojistné. Obojí neúspěšně. Vládní koalice ANO a ČSSD, podporovaná komunisty, byla proti.

Zákon teď míří do Senátu, v němž má opozice většinu. Projedná ho ve čtvrtek 29. října a dá se čekat, že k vládní podobě programu bude mít plno výhrad. Jenže i kdyby senátoři vrátili zákon poslancům s pozměňovacími návrhy, může ho vládní koalice potvrdit v původní podobě.

Návratem k poslancům by se o několik dnů zpozdil začátek příjmu žádostí i samotné výplaty. Ani pozdější schválení zákona už ale nic nezmění na tom, že kompenzační bonus dostanou OSVČ za období od 5. října do 4. listopadu (a to jenom za dny, kdy opravdu měly omezenou činnost). Pro případné pokračování po 5. listopadu by pak podávaly nové žádosti.

Kdo teď může žádat o kompenzační bonus a jaká jsou pravidla? Kdo všechno na něj tentokrát nedosáhne? Tady jsme to popsali podrobněji:

