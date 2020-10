Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Typ B měl původně trvat do konce října. Jeho prodloužením reaguje ministryně práce Jana Maláčová jednak na další koronavirová omezení, jednak na zpoždění se schvalováním takzvaného kurzarbeitu.

Z programu Antivirus B mohou zaměstnavatelé získat 60 procent vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 tisíc korun na jednoho zaměstnance, a to v těchto případech:

omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku),

omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku,

překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.

Už v polovině října vláda rozhodla, že do konce roku prodlouží i typ A programu Antivirus. Ten kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz na základě vládních omezení.

Kompenzace pro firmy v rámci programu Antivirus A stoupla z 80 na 100 procent poskytnuté náhrady mzdy, a to zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu, tedy od 5. října. Zvýšil se i strop, do kterého se kompenzace vyplácí, a to z 39 na 50 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Vláda původně chtěla na Antivirus od listopadu navázat stálými pravidly takzvaného kurzarbeitu: stát by lidem, kteří v krizi zůstanou doma, přispěl na náhradu mzdy ve výši 70 procent. Navržená pravidla ale narazila v Poslanecké sněmovně, takže do konce října je nestihne prosadit. Sám Babiš přiznal, že návrh kurzarbeitu se vládě nepovedl a je potřeba ho změnit.

Podporu typu C programu Antivirus, což bylo odpuštění odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen, vláda neprodloužila.