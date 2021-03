Vyzkoušeli jsme Moje daně od Schillerové. Ani moderní, ani jednoduché

Finanční správa po mnoha letech příprav spustila portál Moje daně – první slovo je zkratkou MOderní a JEdnoduché. Splnění slibů o snadném přiznání je však pořád teprve na začátku. Konečně to jde online a vidíme i vlastní daňovou bilanci. Jenže základem je dvacet let starý systém, který nemyslí na běžného uživatele. Ptá se vás třeba, jestli uplatníte „zvýhodnění podle §35c“ – místo aby napověděl, že myslí „slevu na dítě“, nebo aspoň interaktivně odkázal na příslušný paragraf.

Vlajková loď ministryně financí Aleny Schillerové – jak sama označuje projekt nazvaný Moje daně – vyplouvá. „Online finanční úřad“ má umožnit snadné odeslání daňového přiznání přes internet – bez toho, aby si běžný člověk musel nejdřív něco složitě zařídit a připlácet si za to.

Elektronickou komunikaci podpoří stát i jednou výhodou: Kdo podá přiznání online, získá o měsíc delší základní lhůtu – tedy čtyři místo tří měsíců od konce kalendářního roku. Papírové přiznání k dani z příjmů se dál musí odevzdat nejpozději na začátku dubna, elektronické stačí do začátku května. Letos ho tedy stačí podat 3. května. Úměrně tomu se posune – při online podání daňového přiznání – i termín pro odevzdání přehledů pro sociální a zdravotní pojištění.

Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna, ale později. Online forma se tak zároveň má stát záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání ve standardním termínu.

Další velkou novinkou je „osobní daňová schránka“. Na jednom místě se vám ukáže přehled, jak plníte své daňové povinnosti, jestli máte nedoplatek či přeplatek, najdete tu archiv daňových přiznání i předchozí komunikace s finanční správou.

To jsou hlavní výhody. Stát konečně napravuje ostudu, kdy lidem nedokázal snadno podat přiznání přes internet ani ukázat online jejich daňovou bilanci. Něco takového přece mělo fungovat už několik let – o elektronizaci mluvili ministři celé předchozí desetiletí, přípravu portálu s názvem Moje daně pak oznámil tehdejší ministr financí Andrej Babiš v červnu 2016.

Redakce webu Peníze.cz novinku vyzkoušela jak v pilotním provozu, tak po nedělním startu ostrého provozu. Vyplnění a odeslání přiznání k dani z příjmů fyzických osob proběhlo bez vážných technických komplikací: přiznání skutečně došlo na příslušný finanční úřad, systém nespadl, nic se nezaseklo ani nepřetížilo (to se ale pozná až při větším zájmu s blížícím se termínem).

Jenže: z pohledu běžného uživatele nevypadá práce s portálem ani moderně, ani jednoduše, ani uživatelsky příjemně, jak avizovala Schillerová. Základem je asi dvacet let starý systém, který vám ani ve své nejpřátelštější verzi někdy nenabídne buď žádnou nápovědu, jindy vás naopak zahltí velkým množstvím nepodstatných informací – navíc nepříliš srozumitelným úředním jazykem.

Zdroj: Shutterstock Anketa Podáváte přiznání přes internet? Ano, už mnoho let. Ano, nedávno jsem začal(a). Ne, ale letos konečně začnu. Vyplním na počítači, pak vytisknu. Papír je papír. Přiznání?

Nové možnosti přihlášení

Běžný člověk nebo drobný podnikatel doteď v Česku neměl jednoduchou možnost, jak bezplatně podat daňové přiznání přes internet. Potřeboval k tomu třeba elektronický podpis, elektronickou občanku s čipem a čtečkou, datovou schránku a podobně – tedy něco, co si musel nejdřív vyřídit a pak za to buď platit (e-podpis, e-občanka...), nebo počítat i s nechtěnými dopady (jiné povinnosti vyplývající z datové schránky).

Další možností bylo – a stále zůstává – vyplnit přiznání v aplikaci EPO finanční správy a poslat ji online bez elektronického podpisu nebo datové schránky. Do pěti dnů jste pak museli poslat klasickou poštou – nebo osobně doručit na úřad – vámi podepsané prohlášení, které elektronickému přiznání teprve dodalo potřebnou platnost. I tohle vás stálo zbytečné peníze nebo čas navíc.

Portál Moje daně teď přináší dosud nejjednodušší možnost přihlášení i odeslání. Stačí takzvaná bankovní identita – tedy v zásadě stejné údaje jako pro vstup do internetového bankovnictví. Bohužel ji zatím mohou využít jenom klienti dvou největších bank: České spořitelny a ČSOB. Od pondělí 1. března se měla přidat Komerční banka, start ostrého provozu ale nakonec odložila. Další tři – Air Bank, Moneta a Fio – by mohly novinku spustit ještě do konce května, tedy do prodlouženého termínu přiznání.

Přihlášení přes bankovní identitu je jednoduché a funguje bez problémů. Stejně snadno, jako když se přihlašujete přes George nebo KB Klíč. Komplikovanější řešení má zatím ČSOB, kde je potřeba jiné uživatelské jméno a heslo, než které používáte do internetbankingu – obojí si nicméně vyřídíte online.

A nebojte: jde opravdu jenom o ověření identity – banka potvrdí státu, že jste to vy. Finanční úřad nemůže vidět, kolik peněz máte na běžném účtu, natož jednotlivé pohyby. Ani banka neuvidí vaši konkrétní komunikaci se státem – jenom zaznamená, že jste se připojovali.

Horší to je, když vaše banka zatím takové ověření nenabízí. Pak můžete požádat finanční úřad o uživatelské jméno a heslo. O přidělení přístupových údajů sice lze požádat online, přesto se ale nevyhnete cestě na finanční úřad, kde musí osobně ověřit vaši identitu. Jakmile si tohle vyřídíte, můžete už se na portál Moje daně přihlašovat jménem a heslem, k nimž pokaždé přidáte SMS kód zaslaný na váš mobil.

Vaše daně na jednom místě

Po prvním přihlášení se aktivuje DIS+, tedy vaše „daňová informační schránka“ ve vylepšené verzi, než byste ji našli v předchozích letech. Díky tomu později uvidíte na osobní daňový účet včetně historie. Tahle data nenajdete hned napoprvé, ale doplní se tam do 48 hodin od aktivace schránky.

Takže když se přihlásíte třeba za tři dny, vidíte zůstatek na osobním daňovém účtu (nedoplatek, přeplatek či vyrovnanou bilanci s nulou), poslední pohyby na něm, poslední písemnosti (při našem testování počínaje rokem 2017) nebo archiv podaných přiznání. Využít můžete také osobní daňový kalendář. A třeba si nastavit, aby vám přišlo upozornění, když budete mít nedoplatek.

Pod svůj profil si můžete zařadit i další schránku pro jinou osobu, třeba pro manžela. K tomu nejdřív potřebujete, aby vám poskytla plnou moc.

Tahle část portálu vypadá docela moderně a přehledně. Před deseti lety to mohla být revoluční věc.

Raději bez průvodce

Jdeme k samotnému přiznání. Na výběr máme různé formuláře k vyplnění, třeba i pro daň z nemovitých věcí, silniční daň, DPH, kontrolní hlášení a další. My si vybíráme daň z příjmů fyzických osob v klasické verzi, tedy pro podnikatele nebo pro zaměstnance s přivýdělky.

Můžeme si zvolit samotný interaktivní formulář, nebo jeho vyplnění s elektronickým průvodcem. Samozřejmě, že vyzkoušíme průvodce, protože chceme vyplnit přiznání co nejsnadněji a využít všech výhod internetu. Věříme, že nám ukáže, co a proč vyplnit, a na konci všechno zkontroluje. Atraktivně to vypadá hlavně pro začátečníky.

Jenže: místo moderního průvodce vidíme systém, který vzhledově připomíná začátek tisíciletí – jde o asi dvacet let starý systém EPO (ADIS). Netoužíme po barvách, obrázcích či animacích, ale tohle opravdu nepůsobí jako základ moderního portálu. Přitom by stačilo inspirovat se v internetovém bankovnictví – to je přece také „seriózní formulář“.

Průvodce se nakonec ukázal mnohem komplikovanější, než kdybychom rovnou vyplňovali interaktivní formulář bez něj. V průvodci totiž chybí to základní: srozumitelná nápověda. Někde dokonce chybí úplně –aspoň odkaz na vysvětlivky, co jsou na tiskopisu pokynů k vyplnění přiznání. Jindy je naopak informací až příliš.

Na začátku se průvodce ptá, jaké údaje plánujeme vyplňovat. To je fajn – nebude nás pak zatěžovat těmi částmi přiznání, která se nás netýkají. Bohužel však uvádí jenom nesrozumitelné formulace přímo ze zákona. Například: Budeme uplatňovat „daňové zvýhodnění podle §35c“? K tomu by se dala připojit jednoduchá poznámka, že jde o takzvanou slevu na dítě. Běžný člověk netuší, co je v §35c zákona. Od toho si vybral průvodce, aby všechno nemusel hledat. Pomohl by aspoň vyskakovací odkaz – třeba pod ikonkou otazníku nebo písmene i.

Podobně třeba: „Uplatňuji úpravy podle §5 nebo §23 zákona.“ „Údaje o slevě podle §35 odst. 1 zákona.“ „Údaje o slevě podle § 35a nebo 35b zákona.“ Bez jakéhokoliv vysvětlení.

Zarazil nás také „kód podání DAP“. Průvodce neporadí, co tam máme vyplnit, respektive že to nemusíme vyplňovat vůbec, pokud nesplňujeme ani jednu z dvou nabízených možností.

Dalším typickým příkladem jsou tři podobné stránky, které průvodce postupně dává k vyplnění: Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání? Dobře, vyplnili jsme. Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku. Tohle máme taky vyplňovat? Nebo nemusíme, pokud se neliší od předchozího? Chybí tam jakákoliv nápověda. A do třetice: Adresa pobytu na území České republiky. Není to jenom pro cizince? A proč nám to průvodce nabízí, když z předchozích údajů už ví, že to nevyplňuje cizinec?

Jinde je naopak informací až příliš. Třeba u části, kde se v průvodci zadává výdajový paušál OSVČ – procento z příjmů. Místo přehledného rozdělení formou odrážek je to celé slité do jednoho textu, který navíc zbytečně připomíná historii paušálů od roku 2013. Proč, když jsme na začátku zadali, že vyplňujeme přiznání za rok 2020? A když někdo výjimečně bude hledat pravidla z roku 2013, nestačilo by rozbalit si je až na vyžádání?

Podobně třeba u zadávání nezdanitelné části základu daně – odečet úroků: „Uveďte uplatňovanou výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období 2020, resp. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedenou v potvrzení stavební spořitelny nebo banky nebo pobočky zahraniční banky anebo zahraniční banky. (...)“

Průměrného uživatele to zbytečně znejistí. Máme zadat úroky zaplacené za roky 2020 až 2013? Nebo jenom za to zdaňovací období, za které vyplňujeme přiznání? To se přece dá napsat srozumitelněji. Nebo tam předchozí roky vůbec nenabízet, když už systém ví, že vyplňujeme přiznání za rok 2020.

V průvodci se také velice komplikovaně zadává víc než jedna příloha stejného druhu – typicky dvě různá potvrzení k odpočtu úroků. Nesrozumitelné je i vyplňování údajů o dětech kvůli „slevě na děti“.

Abychom mohli vložit přílohu, museli jsme si nakonec přepnout z průvodce do klasického interaktivního formuláře. Stejně jako pro přehlednější údaje o dětech.

Výhodou obou variant je závěrečná kontrola. Systém ukáže, jestli v přiznání něco podstatného nechybí, nabízí i opravu pravděpodobných chyb.

Zástupci finanční správy slibují, že formuláře vylepší. Ukázkou, jak by to mohlo vypadat, je takzvané malé přiznání k dani z příjmů, které mohou využívat zaměstnanci bez dalších příjmů. Moderněji působí jak formulář, tak i nápověda.

Deset mega a dost

Nepříjemně nás zaskočila malá kapacita celkem 10 MB pro průběžné ukládání rozpracovaného přiznání přímo na webu – v rámci „mojí schránky“.

Během vyplňování jsme si přiznání třikrát uložili (pro jistotu), odpojili se, po pár minutách nebo hodinách znovu připojili a pokračovali ve vyplňování naposled uloženého formuláře. Přestože šlo pořád o stejný soubor, lišící se jenom množstvím vyplněných dat, systém ho ukládal jako tři samostatné soubory. To je pro uživatele trochu nepřehledné – ale budiž, snad pozná, že po návratu má pracovat s tím naposledy (nejnověji) uloženým.

Jenže při pokusu otevřít třetí soubor už systém hlásí nedostatek místa na úložišti DIS+. „Nebude jej proto možné automaticky ani ručně uložit do rozpracovaných formulářů,“ píše. Museli jsme tedy smazat ty nejstarší.

Chápeme, že finanční správa se brání zaplnění velkým objemem uložených dat, ale tohle přece není nic extrémního – jenom běžný krok uživatele, který vyplňuje jediné přiznání. Nemluvě o tom, že může průběžně vyplňovat třeba dvě nebo tři různá. Ano, může si to stáhnout k sobě do počítače a pak znovu nahrát soubor a pokračovat ve vyplňování. Nicméně tak malá kapacita, která nestačí ani na průběžné uložení jednoho přiznání, nás překvapila.

První krok

Splnění slibů o uživatelsky jednoduchém podání daňového přiznání je tak – po mnoha letech příprav – teprve na začátku. Konečně to jde snadno online a konečně vidíme vlastní daňovou bilanci.

Na lepší podobu interaktivních formulářů a nápovědu si ještě musíme počkat. A jako úplné sci-fi pořád vypadá plán, který už před deseti lety připravil tehdejší ministr Miroslav Kalousek pod názvem Jedno(tné) inkasní místo (JIM): možnost vyřídit daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění na jediném místě, jediným formulářem a jedinou platbou.

Schillerová se k němu letos vrátila aspoň ve skromnější formě: jako paušální daň, k níž se podnikatelé mohou dobrovolně přihlásit. Pro většinu z nich to však v praxi znamená, že by si za takové zjednodušení výrazně připlatili. Schillerová teď slibuje, že v rozšiřování „jednotného inkasního místa“ bude pokračovat, systém připravený pro paušální daň je podle ní dobrým základem.

Daňové přiznání online Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina (kam stejně nemůžete). Na podání daňového přiznání máte ještě: dní hodin minut vteřin Chci vyplnit daňové přiznání Chcete-li si jen stáhnout formuláře, pokračuje na daňové formuláře

* Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte letos ještě měsíc k dobru. Ale proč to odkládat.

Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další praktické rady i aktuality!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.