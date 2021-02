Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. I při vyplňování daňového přiznání za rok 2020 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Základ daně – tedy loňské příjmy po odečtení souvisejících výdajů – si nejdřív můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně. Týkají se třeba spoření na penzi se státním příspěvkem, životního pojištění nebo hypotéky. Jejich podrobný přehled jsme přinesli v první části článku.

Po snížení základu o nezdanitelné části si předběžně spočítáte patnáctiprocentní daň z příjmů. Tu si pak ještě můžete snížit o daňové slevy. Přinejmenším o slevu na poplatníka.

Oproti předchozímu roku se na základních pravidlech nic zásadního nezměnilo – pouze stouply některé limity navázané na růst minimální mzdy. Novinky, které přinesl nedávný daňový balíček, se projeví až v přiznání za rok 2021.

Základní daňová sleva na poplatníka

Každý, kdo měl v předchozím roce nějaké zdanitelné příjmy, může využít základní slevu na poplatníka. A to v plné výši, což za rok 2020 znamená 24 840 korun.

Nezáleží na tom, že jste měli zdanitelné příjmy jenom v některých měsících. Vždycky můžete uplatnit celou roční slevu – ovšem maximálně do výše daně, která vám původně vycházela. Nelze jít „do minusu“.

Zaměstnancům odečítal základní slevu na poplatníka – v poměrné výši 2070 korun měsíčně – přímo zaměstnavatel. O tuhle částku tedy každý měsíc dostávali vyšší čistou mzdu.

Jestli jste loni vydělávali jenom část roku, je to pro vás šance: Slevu si totiž můžete odečíst z daní i za měsíce, kdy jste z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.

Takže: Jestli jste tuhle základní slevu během roku nevyužili celou, máte nárok na vrácení daňového přeplatku.

Základní daňová sleva na poplatníka zůstávala od roku 2008 stejná navzdory inflaci i růstu mezd. Piráti a ODS prosadili, že se počínaje příjmy za leden 2021 po mnoha letech zvýší – i přes odpor ministryně financí Aleny Schillerové. Pro příjmy za rok 2021 se základní sleva zvyšuje o tři tisíce na 27 840 korun ročně (o 250 Kč na měsíc), počínaje rokem 2022 pak stoupne na 30 840 korun ročně. Zatímco zaměstnanci to poprvé poznali už ve výplatě za leden, podnikatelé si vyšší slevu uplatní až při podání přiznání za rok 2021, tedy v prvních měsících roku 2022.

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Až o 24 840 korun si můžete snížit daně, pokud vyživujete manželku či manžela. Tedy v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne – protože je třeba na rodičovské nebo z jiného důvodu loni neměl práci s výraznějšími příjmy.

Vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňujete slevu – za loňský rok nesmí přesáhnout 68 000 korun za rok. Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě.

Tuhle slevu ale můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: Jednak manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti. Jestliže jste měli svatbu 18. července 2020, můžete slevu uplatnit jenom za srpen až prosinec.

Za každý takový měsíc si můžete z daní odečíst 2070 korun měsíčně. Výše slevy, limit příjmů ani další základní podmínky se oproti předchozímu roku nezměnily.

Dvojnásobnou slevu – 49 680 korun ročně – můžete uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.

Sleva na dítě

Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 19 404 Kč za rok (1617 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak dokonce 24 204 Kč za rok (2017 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky.

S námi přiznání nebolí Potřebujete vyplnit daňové přiznání? Rychle, spolehlivě a bezbolestně? Máme řešení! Daně rychle

Tahle sleva se oficiálně jmenuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Hlavní podmínkou tedy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s vámi ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – vás ale o slevu nepřipraví.

Slevu můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku splňujete obě podmínky, tedy vyživování i společnou domácnost. Bez omezení můžete slevu uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec).

Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy do dovršení 18 let věku. Hranici se posouvá až do dovršení 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje víc lidí (typicky matka i otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jenom jeden z nich.

Daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit i babička nebo dědeček, pokud rodiče dítěte nemají dostatečné příjmy, aby slevu uplatnili. Podmínkou však zůstává společná domácnost.

Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě můžete jít i do minusu a využít daňový bonus.

Daňový bonus

Když slevu na dítě odečtete z daně, která vám vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost.

Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete. Za rok 2020 můžete maximálně získat 60 300 korun, minimálně stovku.

Daňový bonus však může uplatnit jen ten, kdo si za rok 2020 vydělal aspoň 87 600 Kč. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Tahle hranice roste úměrně zvyšování minimální mzdy – jde o šestinásobek té měsíční. Pro příjmy za rok 2021 tak stoupne na 91 200 korun.

Od roku 2021 už nebude výplata bonusu zastropovaná. O zrušení pevně daného limitu 60 300 korun rozhodli poslanci v rámci daňového balíčku. Na víc peněz od státu tak mohou dosáhnout hlavně rodiče se čtyřmi a více dětmi. Změna se poprvé projeví až pro příjmy za rok 2021, daňového přiznání za rok 2020 se tedy ještě netýká.

Školkovné

Až 14 600 korun si může z daní za rok 2020 odečíst jeden z rodičů díky slevě za umístění dítěte. Ta vám umožňuje snížit daň o výdaje, které jste v kalendářním roce prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku.

Maximální výše téhle roční slevy odpovídá měsíční minimální mzdě. Pro příjmy za rok 2020 to je tedy zmíněných 14 600 Kč, pro příjmy za rok 2021 to bude 15 200 Kč.

Jde o strop, ne paušál. Z daní si proto můžete odečíst vždycky jenom skutečné výdaje. Jejich výši vám potvrdí provozovatel školky.

„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat ke školnému. Nelze do něj zahrnout stravování, zvlášť placené kroužky nebo třeba dopravu do školky. Neodečtete si ani jednorázové hlídání dítěte – ať už u vás doma, nebo třeba v placeném koutku obchodního centra.

Sleva na studenta

Až 4020 korun ročně si může ze svých daní odečíst člověk, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem“. Šanci má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu může uplatnit jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku tyhle podmínky – studium a věk – splňoval. Za každý takový měsíc využije jednu dvanáctinu, tedy 335 korun.

Jak na ně Zdroj: Shutterstock Vlajková loď ministryně Schillerové – takzvaný online finanční úřad – vyplouvá. Elektronickou komunikaci podpoří stát jednou výhodou: Kdo podá přiznání online, získá o měsíc delší základní lhůtu než ostatní. Novela daňového řádu od letoška také zvýšila minimální hranici pro vymáhání pokut i úroků. Daně vyřídíte přes internet. Od března už opravdu snadno Jaká jsou pravidla pro odpočet úroků od základu daně? Od kdy platí nižší limit a pro koho? Komu může pomoct nové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu? A jak se mění takzvaný časový test při prodeji nemovitostí? Tady jsou odpovědi. Odpočet hypotéky z daní. Co se letos změnilo Se čtyřmi dětmi dosáhnou rodiče podle dosavadních pravidel maximálně na 60 300 korun, nově to bude až 83 016 korun. S pěti dětmi mohou nově dostat až 107 220 korun. Rodiny s více dětmi si polepší. Limit pro bonus skončí Kam byste chodili! Důležité aktuální tiskopisy najdete u nás na Penězích. Daňové formuláře na jednom místě

Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jenom v některých měsících, může čerpat slevu v plné výši. Podobně jako u základní slevy na poplatníka se tedy vyplatí říct si o ní i zpětně.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v Česku a na státem uznaných školách v cizině. Jsou tu však výjimky:

Nárok na slevu nevzniká při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu na středních (nikoliv vysokých) školách, jestliže byl člověk v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod, tedy DPČ a DPP) nebo měl nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Slevu nelze využít ani pro studium během trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Student, který má dostatečné příjmy, může využít jak základní slevu na poplatníka (za rok 2020 v celkové výši až 24 840 korun), tak slevu na studenta (až 4020 korun za rok). Případně může uplatnit i další slevy, pokud splňuje podmínky. Navzájem se nevylučují!

Překážkou není ani to, že jeho rodič současně ve vlastním přiznání (nebo u zaměstnavatele) využije „slevu na dítě“.

Sleva pro zdravotně postižené

Lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně si mohou odečíst z daní 5040 korun ročně, u invalidity 1. a 2. stupně to je 2520 korun ročně.

Držitelé průkazu ZTP/P si můžou snížit daň o 16 140 korun ročně. Nevylučuje se to přitom se slevou pro invalidní důchodce – obě se tedy sčítají.

Za každý kalendářní měsíc, kdy zdravotně postižený splňuje příslušnou podmínku, si může odečíst jednu dvanáctinu roční částky. Kromě toho má nárok i na základní slevu na poplatníka (až 24 840 korun ročně), případně i na další slevy.

Sleva na EET

Podnikatel, který se povinně zapojil do elektronické evidence tržeb, si může uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši 5000 korun na její pořízení a provoz. Ovšem jenom za rok, v němž poprvé zaevidoval takovou tržbu.

Sleva je tedy jednorázová, neopakuje se každý rok. Zároveň nesmí překročit (kladný) rozdíl mezi patnácti procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Nárok na slevu není potřeba dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru.

Daňové přiznání online Připravte si s námi kompletní daňové přiznání online za 15 minut, bez registrace a anonymně. Za cenu jednoho lístku do kina (kam stejně nemůžete). Na podání daňového přiznání máte ještě: dní hodin minut vteřin Chci vyplnit daňové přiznání Chcete-li si jen stáhnout formuláře, pokračuje na daňové formuláře

* Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte letos ještě měsíc k dobru. Ale proč to odkládat.

Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další praktické rady i aktuality!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.