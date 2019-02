Daňové přiznání za rok 2018: výdajové paušály a daňová evidence

Jak na to

Kdo v roce 2019 povinně podává daňové přiznání k dani z příjmů, už jsme psali:

Dneska navážeme: jak v daňovém přiznání za rok 2018 správně odečíst výdaje.

Výdajové paušály za rok 2018

Hlavní předností výdajových paušálů je, že s nimi odpadá spousta kancelářské práce – a pokud máte reálně nízké náklady, můžete na nich i vydělat. Nevyplatí se ale podnikatelům s vysokými příjmy, stropy výdajových paušálů citelně klesly.

Když se rozhodnete odečítat výdaje paušálem, můžete si z příjmů (tedy základu daně) odečíst až osmdesát procent, aniž byste museli své výdaje dokládat. Když přijde kontrola z finančního úřadu, bude stačit, že máte doklady k (peněžním i nepeněžním) příjmům. A také k pohledávkám, které souvisejí s vaším podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností a trvaly k poslednímu prosinci 2018.

Výši výdajového paušálu nevolíte libovolně, záleží na druhu podnikání:

řemeslníci a podnikatelé v zemědělské výrobě nebo lesním a vodním hospodářství z příjmů paušálem odečítají osmdesát procent,

ostatní živnosti šedesát procent,

lidé, kteří pracují ve svobodném povolání, mají příjmy z autorských práv nebo jiného podnikání podle zvláštních předpisů – například tlumočníci, znalci, insolvenční správci, spisovatelé, sportovci, přispěvatelé do novin, advokáti nebo lékaři – paušálem odečítají čtyřicet procent,

lidé s příjmy z pronájmů odečítají paušálem třicet procent příjmů.

Výdajové paušály mají ale také svá omezení – pro podnikatele s vysokými příjmy proto nemusejí být výhodné. Paušály je možné uplatnit pouze na příjmy do jednoho milionu za rok. Osmdesátiprocentním paušálem tedy smíte z příjmů odečíst maximálně 800 tisíc korun, šedesátiprocentním 600 tisíc, čtyřicetiprocentním 400 tisíc a třicetiprocentním 300 tisíc korun. Na rozdíl od předešlých let ale můžete v daňovém přiznání za rok 2018 výdajové paušály bez obav kombinovat s daňovou slevou na děti a daňovou slevou na manželku/manžela.

Vedle výdajových paušálů už v daňovém přiznání nemůže odečítat jiné výdaje; paušály pokrývají všechno (včetně mezd a odpisů majetku).

Paušály nesmíte v daňovém přiznání použít, pokud jste členem sdružení bez právní subjektivity, kde si členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Ani v případě, že máte příjmy ze spoluvlastnictví majetku a příjmy a výdaje se nedělí podle spoluvlastnických podílů.

Máte různé druhy příjmů?

Pokud podnikáte nebo si vyděláváte v několika oborech a vaše příjmy se řadí do různých kategorií výdajových paušálů (například jste instalatér, který si přivydělává tlumočením), je nutné evidovat příjmy z každé činnosti zvlášť. V daňovém přiznání je tabulka, do které příjmy podle typu činnosti vypíšete a u každého samostatně aplikujete správné procento výdajů.

Nelze příjmy sloučit nebo u některého použít paušál a u jiného daňovou evidenci. Buď použijete paušály na všechny příjmy z roku, nebo na žádný. Výjimkou je pouze situace, kdy si vyděláváte podnikáním a zároveň pronájmem – tady jde o samostatné dílčí základy daně, takže smíte u příjmů z podnikání odečítat výdaje paušálem a u příjmů z pronájmu daňovou evidencí, nebo obráceně.

Paušály mají i minusy

Výdajové paušály jsou šikovné a pro mnoho podnikatelů výhodné. Mají ale i minusy. A tím nemyslíme jen limity zmiňované výš. Typicky, když žádáte o hypotéku. Banka vaši bonitu většinou posuzuje podle základu daně. Jestli si daňový základ snižujete vysokými paušály, může být cesta k úvěru složitější; je ale pravda, že v posledních letech, kdy banky zápasily o každého klienta, naučily se s paušálními náklady u klientů pracovat. Ze základu daně se ale vypočítávají také zálohy na sociální pojištění, které ovlivňují výši budoucího důchodu – kdo odvádí málo, bude jednou taky málo brát.

Daňová evidence

Možnost číslo dvě: výdaje můžete v daňovém přiznání vykázat daňovou evidencí. V praxi to znamená účetně doložit všechny vynaložené výdaje z loňského roku. Respektive: odečtete jen to, co doložíte.

Vedle všech peněžních a nepeněžních příjmů z roku 2018 tedy musíte evidovat také všechny výdaje a pohledávky související s vaším podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností, které trvaly k poslednímu prosinci.

Daňová evidence se vyplatí, pokud máte reálně vysoké výdaje a také vysoké příjmy; na rozdíl od výdajových paušálů tu totiž nenarazíte na žádnou horní hranici uplatnitelných výdajů.

Kdy se vyplatí přiznat... ... i když nemusíte Pokud jste byli loni zaměstnaní jen část roku a zbytek času byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské, vyplatí se daňové přiznání podat. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun – v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získají, aniž by přiznání museli podat sami.

Jako výdaj se v daňové evidenci uznává například:

nákup materiálu a zboží,

provozní náklady,

mzdy a pojistné placené za zaměstnance,

nájem,

výdaje za použití motorového vozidla,

pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

odpisy dlouhodobého hmotného majetku,

bankovní poplatky,

úroky z úvěru,

silniční daň.

Neuznává se:

vaše sociální pojištění a zdravotní pojištění,

výdaje na reprezentaci,

vaše osobní spotřeba,

pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

pokuty a penále (kromě smluvních),

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,

daň z příjmů a DPH.

Střídání paušálů a daňové evidence

Přecházet mezi výdajovými paušály a daňovou evidencí nelze v průběhu zdaňovacího období (tím je obvykle kalendářní rok), na nový systém můžete přejít až na začátku dalšího roku.

Kdo v předchozím roce „výdajoval“ daňovou evidencí a v následujícím ji chce vystřídat za paušály, musí podat ještě dodatečné přiznání za předchozí rok a dodanit pohledávky, závazky a zásoby vykázané do posledního prosince předchozího roku. Pokud jste žádné zásoby, závazky ani pohledávky neměli, můžete začít výdaje odečítat paušálem bez komplikací hned na začátku nového roku.